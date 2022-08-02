移植是从机体切除存活的有功能的细胞、组织或器官，然后将其植入同一机体或不同机体。
最常见的移植类型是输血。每年输血用于治疗数百万的病人。移植更多指转移器官（实体器官移植）或组织。
移植可能包括
此人自身组织
来自同一个孪生子的组织，其基因与此人的基因完全匹配
来自某人的组织，其基因与此人基因不完全匹配
罕见情况下，来自不同种属的组织（如猪）
移植的组织可能是
器官移植不同于输血，它需要行手术，以及使用药物（免疫抑制剂，包括皮质类固醇）抑制免疫系统，有感染、移植排除和其它严重并发症甚至死亡的可能性。然而，对于重要器官衰竭的病人来说，器官移植是其生存的唯一机会。
一些手术，例如手移植或面部移植，可以大大改善个人的生活质量，但是并不能挽救生命。这些手术具有大多数与器官移植相同的风险。它们高度专业化，不经常进行，但不再被认为是实验性的。
移植供者
组织或器官供体可以是
一个活着的人，与受者有或没有关系
最近去世的人（已故供者）
由于活体供者通常更健康，活体供者的组织器官是首选。干细胞（来自骨髓、脐带血或静脉血）和肾脏是活体供者最常捐赠的组织。通常，肾脏可以安全捐献，因为一个人有两个肾脏，并且仅有一个就可以完成其功能。活体供者还可以仅捐献部分肝脏、肺或胰腺。活体供者的器官通常在切除后几分钟完成植入。在美国，付费捐献器官是违法的，但是有偿捐献细胞和组织是允许的。
有些器官，诸如心脏，显然不能从活体中取。
死亡供者的器官通常取自先前同意捐献器官者。在美国很多州，人们可以将其捐献器官的意愿标注在驾照上，不过在捐献前仍然会征求家属的同意。当死者意愿不明时，可以通过死者近亲得到捐献许可。死亡供者可以是发生严重事故的健康人，也可以是死于某种疾病但不影响待捐献器官的人。当医生决定是否推荐终末期疾病或脑死亡者撤除生命支持时，不应该把器官捐献作为考虑的因素。
一个死亡供者可以提供多个病人需要的器官。例如，一个供者可以提供两个角膜、一个胰腺、两个肾脏、两个肝段、两个肺脏、一段小肠和一个心脏。当一个人去世后，器官迅速衰竭。某些器官在体外仅能生存几小时。有些器官在冷冻下可以存活几天。
你知道吗……
器官匹配和分配
在美国，一个国家机构（器官共享联合网络）通过应用计算机数据库匹配移植的供者和受者。数据库中有所有等待移植病人的名单，以及他们的血液和组织类型、与捐赠医院的距离以及疾病严重程度的信息。根据患者需要的器官包括其它信息。当获得器官时，其信息输入进行匹配，使移植几乎没有延迟。一旦满足特定器官类型的移植标准，就会分配器官。
移植前筛查
因为移植有一定风险并且供者器官稀少，可能的受者要筛查可能影响成功几率的因素。
组织配型
正常情况下，免疫系统攻击外来组织，包括移植物。这种反应被称为排异。当免疫系统将细胞表面的某些分子识别为外来时，触发排异。这些细胞表面的分子被称为抗原。
对于输血，由于红细胞表面仅有三种主要抗原，排异相对容易避免。其三种主要抗原决定了血型，分别被称为A，B和Rh。医生要通过检验来确保供者血液和受者血液的抗原完全匹配。
然而，对于器官移植，涉及多种抗原。这些抗原称作人白细胞抗原 (HLA) 或主要相容性复合体 (MHC)。它们出现在体内每个细胞的表面上。每个人都具有决定组织型的独特HLA。理想的是供者的组织型精确地匹配受者的组织型。然而，理想的HLA匹配非常罕见，而病人难以等到高度相容的供者。这种情况下，医生有时应用不是完全相合而是接近相合的供者组织。供者和受者HLA近似相合减少了排异的频度和严重性，改善了长期预后。由于免疫抑制疗法的应用，移植成功率受相合程度的影响减小。
在移植前，对受者的血液筛查抗供者组织的抗体。由于输血、先前的移植或妊娠，机体可能会产生抗体。如果存在这些抗体，会出现严重的排异。血浆置换术和静脉用免疫球蛋白 (IVIG) 已经用于除去或抑制抗体，从而在无法获得高度匹配时使得移植成为可能。（IVIG 是从免疫系统正常的人的血液中获得的抗体。）
供者筛查
对供者筛查癌症和可能在移植期间传播的感染。医生通过细致了解供者病史以及在移植时在手术室里仔细观察器官以筛查供者恶性肿瘤。有恶性肿瘤的器官显然不能用于移植。是否应用有其它器官恶性肿瘤的供者器官，其判断基于肿瘤细胞持续存在以及播散到要移植器官的可能性。
基于供者的总体健康状况，医生显而易见多数细菌性感染，并且这些感染往往在决定捐赠就已经诊断并治疗。如果治疗充分，器官移植是安全的，尽管受者可能需要继续抗生素治疗。
为了防止病毒感染（常表现不明显），医生常会检测供者血液。血液检查的病毒感染包括巨细胞病毒（CMV），Epstein-Barr病毒（EBV），乙型和丙型肝炎病毒，人类免疫缺陷病毒（HIV）和人类T淋巴细胞病毒（HTLV）。有些供者病毒感染，诸如HIV和HTLV，意味着不能移植。其它病毒感染，诸如CMV、EBV以及最近的丙肝感染，不影响移植，但是受者必须应用抗病毒药。
活体供者除了要接受全面的健康评估，还会接受精神健康问题方面的全面社会心理评估；评估过去和当前吸烟情况、酗酒或滥用物质；是否有能力了解捐赠风险并且在没有胁迫的情况下提供知情同意；在康复期间能否获得足够的资源和支持。
受者筛查
也对受者筛查癌症和感染，并评价其总体健康状况。因为器官移植受者在移植时需要应用大剂量免疫抑制剂，有活动性感染或者恶性肿瘤的受者在其疾病控制或者治愈前不能进行移植。服用免疫抑制剂可能造成感染或癌症恶化。
有些健康程度差的人，除了单个器官衰竭可能有其它疾病，以及某些病毒感染，使其移植效果差。这时移植的决策要根据病人的特定情况个体化考虑。
之所以要进行社会心理筛查，是因为保持移植器官的功能良好必须坚持终生药物治疗和随诊，但是并非所有的病人愿意或者能够遵从。除了护士和医生，心理学家和社会工作者也参与帮助病人及其家庭理解接受移植的长期遵从及困难。每个人的意见对于决定一个人是否适合器官移植都非常重要。
抑制免疫系统
即使组织配型密切相合，移植器官与输血不同，如果不采取预防排异的措施，通常会出现排异。排异源于受者免疫系统攻击移植的器官所致，移植的器官被免疫系统识别为异物。排异可以轻微、容易控制，也可以严重、即使治疗仍然恶化。
通常应用抑制免疫系统和机体识别和破坏外来物质能力的药物控制排异。在应用这些免疫抑制剂的情况下，移植器官更容易存活。
免疫抑制剂必须终生服用。通常仅在移植后开始几周或排异发作期间需要应用大剂量免疫抑制剂。之后，较小的剂量通常能防止排异（维持免疫抑制）。如果受者出现严重的感染或者副作用，可能需要进一步减轻免疫抑制，但是减少免疫抑制剂用量可能会增加排异风险。
在出现排异征象时，医生会增加免疫抑制剂用量，改变免疫抑制剂类型或者增加另外一种免疫抑制剂。
不同类型的免疫抑制剂靶向免疫系统的不同组成部分。因此，几种药物可以一起使用。一些药物，例如皮质类固醇类，全面抑制免疫系统。其它药物具有抑制白细胞产生和活性的不同方式。白细胞辅助身体识别及破坏外来细胞，例如已移植器官中的那些。
用来防止移植排异的药物
药物
潜在副作用*
注释
皮质类固醇（全面抑制免疫系统的强力抗炎药）
地塞米松
泼尼松龙
泼尼松
面部毛发过多
面部虚胖
皮肤脆弱
高血糖（如发生在糖尿病中）
肌无力
胃溃疡
水潴留
在移植时大剂量静脉应用
逐渐减少剂量直至维持剂量口服，通常无限期应用
多克隆免疫球蛋白（直接作用于特殊免疫系统细胞的抗体）
抗淋巴细胞球蛋白
抗胸腺细胞球蛋白
严重过敏（超敏反应）反应，伴发热、寒战，通常仅出现在第一次或第二次用药后
对药物中外来蛋白的反应，包括发热、皮疹和关节痛（血清病）
有时出现肾问题
通过静脉给予
移植时随其它免疫抑制剂一起使用，从而这些药物可以按较低、更安全的剂量使用
还用于排异发作
单克隆抗体（靶向并抑制白细胞的抗体†）
巴利昔单抗
严重过敏（超敏）反应
通过静脉给予
用于移植时或排异发作
其类型的唯一抗体仍可用
钙调磷酸酶抑制剂（抑制白细胞产生和激活的药物†）
环孢素
过度多毛（多毛症）
牙龈增生
高血压
胆固醇和其它脂肪物质水平升高
淋巴瘤风险增加
肾脏损害
肝损害
神经损伤
震颤
通过口腔给予
移植时使用或用于已经接受器官移植物的人以维持免疫抑制
可以单独使用，但是通常随辅助防止排异的其它药物一起给予
他克莫司
糖尿病
腹泻
痛风
脱发
头痛
高血压
胆固醇和其它脂肪物质水平升高
淋巴瘤风险增加
失眠
肾脏损害
肝损害
恶心
神经损伤
震颤
通过口腔给予
移植时使用或用于已经接受器官移植物的人以维持免疫抑制
用于排异发作
雷帕霉素（抑制白细胞产生和活性的药物†）
Everolimus
西罗莫司
腿部液体蓄积（水肿）
贫血
高血压
胆固醇和其它脂肪物质水平升高
肺损伤
皮疹
伤口愈合缓慢
通过口腔给予
已经接受肾或肝移植物的人中随皮质类固醇类或环孢菌素一起用于维持
依维莫司： 用于防止肾或肝移植后的排异反应
有丝分裂抑制剂（抑制细胞分裂并且因此抑制白细胞产生的药物†）
硫唑嘌呤
疲劳
发热和皮疹（超敏反应）
肝炎（罕见）
低白细胞计数
通过口腔给予
移植时使用或用于已经接受器官移植物的人以维持免疫抑制
经常随低剂量钙调磷酸酶抑制剂一起使用
麦考酚酯
腹泻
淋巴瘤风险增加
低白细胞计数
恶心
呕吐
通过口腔给予
已经接受器官移植物的人中用于维持免疫抑制
随皮质类固醇类和环孢菌素或他罗利姆一起使用
T-细胞共刺激阻滞剂（抑制白细胞活化和增殖的药物）†
贝拉西普
便秘
头晕
头痛
饥饿增加
淋巴瘤风险增加
排尿增多
注射给予
用于防止肾移植排异
增加某些病毒感染和病毒性疾病的风险
很少用于使用钙调磷酸酶抑制剂导致肾损伤风险增加的肾移植受者
* 这些药物均升高感染风险。另外，它们均能引起过敏反应，但是它们当中的某些药物的风险较高。
† 白细胞辅助身体识别及破坏外来细胞。
怀孕和移植
许多免疫抑制剂对胎儿不安全，因此妊娠女性不能行移植。然而，有些接受器官移植的女性一旦移植器官稳定并且免疫抑制剂可以特别调整的话，可以怀孕并分娩健康婴儿。需要时可以专门调整或更换他们正在服用的免疫抑制剂。
移植后并发症
移植后可能出现的并发症包括
排异
感染
癌症
动脉粥样硬化
肾脏问题
痛风
移植物抗宿主病
骨质疏松症
使用免疫抑制剂可导致一些并发症。免疫抑制剂抑制免疫系统对移植器官的反应，但是它们也减低免疫系统抗感染和破坏恶性肿瘤细胞的能力。因此，移植受者发生感染和某些肿瘤的风险增加。
排异
排异，如果出现，往往在移植后不久就开始，但可能在数周、数月或甚至数年后发生。
排异症状取决于移植哪种器官和何时出现排异。急性排异通常发生在移植后不久，可能会出现发烧、发冷、恶心、疲乏和血压骤变等症状。慢性排异通常发生较晚，可能对捐献器官造成持续性低水平损害。
感染
有几个因素会增加移植受者感染的风险：
手术
使用免疫抑制剂
削弱免疫系统的疾病（免疫缺陷疾病）
由移植所必需的器官功能障碍引起的免疫系统问题
移植受者中可能出现的感染包括从手术恢复的任何人中可能出现的那些相同感染。这类感染包括手术部位或移植器官的感染、肺炎或尿路感染。
同时病人有主要见于免疫系统功能低下病人的少见（机会性）感染风险。机会性感染可能是由于
细菌（如李斯特菌或诺卡氏菌)
病毒（如巨细胞病毒，BK病毒或Epstein-Barr病毒）
真菌（如耶氏肺孢子菌或曲霉属真菌）
寄生虫（如弓形虫 ）
在移植后，给予大部分人抗微生物药物以辅助防止感染。6个月后，感染风险在约80％的人返回移植前的水平。
癌症
动脉粥样硬化
动脉粥样硬化（动脉中沉积脂质物质）可能因某些免疫抑制剂引起胆固醇和其它脂肪物质（脂质）水平增加而形成。这些脂肪物质可能积累于动脉壁中并且减少或阻断血液流动，造成心脏病发作或卒中。
动脉粥样硬化一般在肾移植后约15年形成。
肾脏问题
肾问题在约15％至20％移植器官者中出现、尤其在小肠移植者中出现。肾变得不太能够移除废产物，这些产物随后积累于血液中。
发生肾脏问题的原因包括
高剂量的免疫抑制剂（特别是环孢素和他克莫司）
移植手术的躯体应激
痛风
痛风常见，尤其在心脏或肾移植后。它可能严重并且进展迅速，尤其如果人们已经在移植前患有痛风或如果它们服用环孢菌素或他罗利姆。
移植物抗宿主病
来自供者的白细胞（移植物）攻击受者（宿主）组织时，移植物抗宿主病出现。这种疾病最常见地出现在干细胞移植受者中，但可能在肝或小肠移植受者中出现。
症状可以包括发热、皮疹、黄疸、呕吐、腹泻、腹痛、体重减轻和感染风险增加。这些反应可能是致命的。但是，某些药物例如甲基泼尼松龙可以消除受者的移植物抗宿主病或降低其严重程度。
骨质疏松症和发育迟缓
供者并发症
活体供者也有并发症的风险。其中一些并发症是在任何手术后可能发生的并发症，例如感染和出血。一些其它并发症取决于已切除的器官。供者也可能有情绪和精神并发症的风险，因此移植团队在选择供者之前需仔细评估潜在供者。
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器官共享联合网络： 有关捐赠器官如何与移植候选者匹配的信息