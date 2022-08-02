正常情况下，免疫系统攻击外来组织，包括移植物。这种反应被称为排异。当免疫系统将细胞表面的某些分子识别为外来时，触发排异。这些细胞表面的分子被称为抗原。

对于输血，由于红细胞表面仅有三种主要抗原，排异相对容易避免。其三种主要抗原决定了血型，分别被称为A，B和Rh。医生要通过检验来确保供者血液和受者血液的抗原完全匹配。

然而，对于器官移植，涉及多种抗原。这些抗原称作人白细胞抗原 (HLA) 或主要相容性复合体 (MHC)。它们出现在体内每个细胞的表面上。每个人都具有决定组织型的独特HLA。理想的是供者的组织型精确地匹配受者的组织型。然而，理想的HLA匹配非常罕见，而病人难以等到高度相容的供者。这种情况下，医生有时应用不是完全相合而是接近相合的供者组织。供者和受者HLA近似相合减少了排异的频度和严重性，改善了长期预后。由于免疫抑制疗法的应用，移植成功率受相合程度的影响减小。

在移植前，对受者的血液筛查抗供者组织的抗体。由于输血、先前的移植或妊娠，机体可能会产生抗体。如果存在这些抗体，会出现严重的排异。血浆置换术和静脉用免疫球蛋白 (IVIG) 已经用于除去或抑制抗体，从而在无法获得高度匹配时使得移植成为可能。（IVIG 是从免疫系统正常的人的血液中获得的抗体。）