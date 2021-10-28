对于所有能接受死亡的临终者来说，到了某一时刻，决定不进行心肺复苏（CPR—一种恢复心脏和肺脏功能的紧急操作）是适合的。临终者、家属以及医疗小组也应决定并记录其他有关治疗的重要决定（如临终者是否应入院或使用呼吸机）。通常,实施这些决定需要具体的行动（如在家中准备好可以处理症状的药物）。

假如一个人希望能在家中逝去，家属应预先明确谁去呼救（如医生或护理院护士）以及知道谁不需呼救（如救护车）。他们也应在法律咨询和准备丧葬服务方面得到帮助。在适当情况下，患者或家属应与护理组讨论死亡前或死亡后立即进行器官和组织捐献。法律通常强制要求护理团队进行这些讨论。宗教活动可能影响死后身体的护理。特殊要求应当同护理组，还有临终者或家属在死亡前进行协商。

临终者和其家庭成员也应该为死亡将近的特有体征做好准备。意识可能衰退。肢体变冷，可能变蓝或斑驳。呼吸可能变得不规律。最后几小时可能发生意识混乱和嗜睡。

喉中分泌物或咽喉肌肉松弛可能会导致呼吸有杂声，有时被称为死亡啰音。改变患者的体位或药物减少分泌物可将啰音减至最小。这样的治疗措施主要是为了减轻家人或护理人员的难受，因为这时临终者可能已完全没有感觉。死亡啰音不会造成临终患者的不适。这种呼吸可持续数小时，通常意味着将在数小时或数天内死亡。

死亡时，一些肌肉可能发生收缩，胸腔可像在呼吸一样隆起。呼吸停止后几分钟后心跳才会停止，然后可能会发生一阵短暂的抽搐。除非临终者患有危险的传染性疾病，家庭成员可以放心地接触、爱抚和拥抱临终者的身体，即使是已经死亡后的一段时间，看看死者已经亡故的身体对与死者亲近的人也有帮助。一般来说，看到死后遗体对与患者亲近之人有帮助。

人在生命最后时刻可能对家属、朋友和护理人员产生持续的影响。只要可能,临终者应被放置在一个祥和、安静和舒服的地方。应鼓励家人与患者保持身体接触，如握手。如果临终者需要，家属、朋友和神职人员应在场。