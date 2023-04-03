心脏骤停是指心脏停止向脑和其他器官组织泵送血液和氧气。有时，患者在心脏骤停后仍可复苏，尤其是立即开始治疗的情况下。但是，含氧血液未能泵入大脑的时间越长，患者复苏的可能性越小，即使复苏，发生脑损伤的可能性也更大。
如果心脏骤停持续 5 分钟以上而未进行心肺复苏 (CPR) 急救干预，则很可能会造成脑损伤。如果心脏骤停持续 8 分钟以上，则很可能造成死亡。因此，心脏骤停后必须尽快实施 CPR。
心脏骤停可由任何导致心脏停止跳动的因素引起。其中一种常见原因，特别是对于成年人，是心律异常（心律失常）。另一种可能的原因是呼吸停止，例如溺水、出现重度肺部感染或重度哮喘发作。
心脏骤停患者会躺卧不动，对问话无回答或对摇动身体等刺激无反应。患者可能没有呼吸，或喘息且呼吸不规则（称为终末濒死呼吸）。
心脏停搏的急救治疗
为尽可能提高患者的生存概率而应采取的关键步骤被称为心脏骤停生存链。该生存链始于旁观者发现有人心脏骤停，然后依次是呼叫急救服务、进行心肺复苏 (CPR) 和除颤（若可用），以及在医院实施高质量的骤停后治疗。除非成功完成上述每个步骤，否则心脏骤停者生存的可能性不大。
对心搏骤停的识别和治疗最好几乎同时进行。施救者发现某人失去意识时，首先应通过摇动此人并大声询问“你还好吗？”确定其是否无反应。如果无反应，施救者应使患者仰卧，然后观察确定其呼吸是否也已停止或不正常。
如果患者对刺激没有反应，并且没有呼吸或呼吸异常（例如濒死喘息），则应使用 CPR 法进行紧急复苏并拨打当地的医疗急救电话（在美国，拨打 911）。施救者不应尝试检查脉搏，而应尽快开始 CPR，因为对未心脏骤停的患者进行胸外按压的风险远低于需要胸外按压而未进行的风险。
一名施救者应立即开始 CPR，同时另一名施救者应拨打医疗急救电话，并在可用情况下取得自动体外除颤器 (AED)。不应为等待取回 AED 而推迟进行 CPR，取回 AED 后可立即使用。 有些急救服务调度员会提供电话指导，以帮助进行直接护理，包括指导如何实施仅胸外按压的 CPR。
自动体外除颤器可快速确认患者是否出现心律异常，可进行电击治疗（即除颤）。如果 AED 检测到可以纠正的异常心律，则会实施一次电击，可能会再次恢复心跳。AED使用方便并且在许多公共聚会场所都有提供。每台 AED 都有书面使用说明，应遵照说明操作。大多数现代 AED 也提供语音使用提示。美国红十字会、美国心脏协会和若干其他组织都提供关于实施 CPR 和使用 AED 的培训。
院外生存链
该生存链中的关键环节包括
对接受过复苏的患者需进行高级监测和治疗，最终需实施康复治疗并采取其他措施改善恢复状况。
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体外自动除颤器：启动心脏
自动体外除颤器 (AED) 是一种能探测并纠正心室颤动（一种异常心律）的装置。心室纤颤可引起心跳停止。
AED使用方便。美国红十字协会及其他组织提供了学习使用AED的训练课程。大多数培训课程只需几小时；但即使您从未参加过培训课程，也可以使用 AED。不同厂家的AED其使用说明也有所区别。这些说明写在 AED 上，大多数现代 AED 也通过语音提示指导用户完成每个步骤。体育场、机场、音乐厅等许多公众聚集场所都会配备 AED。医生认为可能发生心室颤动但尚未植入除颤器的人，可购买一台 AED 放在家中备用，操作 AED 的家人应接受过使用培训。
最好通过培训课程学习 CPR 技术，例如美国红十字协会或美国心脏协会都提供这种课程。此外，定期参加进修课程会有帮助，因为操作程序可能随时间而变化。
CPR有两种方法：
仅胸外按压的 CPR（或称仅手压式 CPR）（由未受过救援呼吸培训的施救者或不愿做人工呼吸的施救者进行）
标准 CPR（由受过培训的施救者进行胸外按压和人工呼吸）
研究表明，对于青少年和成人，仅胸外按压的 CPR 在心脏骤停发生后的最初几分钟内与标准 CPR 同样有效。标准 CPR 对儿童和婴儿以及由于呼吸原因出现心脏骤停的人更有效，但只有受过培训的施救者才能进行。
CPR：实际效果如何？
在电视和电影中，由于心脏骤停而昏倒并接受心肺复苏 (CPR) 的患者通常在 CPR 期间或之后苏醒。
在实际生活中，通过 CPR 本身成功复苏的可能性要小得多。相反，CPR 是将含氧血从肺循环到脑和其他器官，直到除颤器使心脏恢复工作，通常也得益于医疗急救人员给予的特殊药物。
若不进行 CPR，只有少数心脏骤停患者会存活至其到达医院。即便这些抵达医院时尚存活的人也通常因潜在的心脏问题在出院前死亡。而那些能够出院的患者中有很多都不会恢复正常的心理功能。影响患者能否在心脏骤停后存活并在出院后恢复正常生活的最重要因素是提早启动 CPR 和提早除颤。
在电视或电影中，通常接受CPR的是一个相对健康的年轻人，有时可能遭受严重的外伤。实际生活中，绝大多数需要CPR的为老年人，而且通常已有许多严重的基础疾病。这些老年人接受CPR后结局较好的机率很小。另外，若心脏骤停由外伤引起，则 CPR 很少有效。
在电视或电影中，患者的结局不是死亡就是完全康复。事实上，许多在心脏骤停后幸存的人会因脑缺血会出现严重残疾。
仅胸外按压的 CPR
仅胸外按压（有时称为仅用手按压）的心肺复苏术是指连续进行胸外按压但不做人工呼吸。如果施救者未接受过关于标准 CPR 的培训，或者不能或不愿做人工呼吸，则建议进行仅胸外按压的 CPR。对于婴儿、儿童以及心脏骤停似乎由呼吸停止引起的人（例如溺水者），包含人工呼吸的标准 CPR 是首选。然而，如果施救者不愿或不能做人工呼吸，则仍应进行仅胸外按压的 CPR，即使对那些被认为因呼吸问题而心脏骤停的患者也是如此。
对成人进行胸外按压
为心肺复苏 (CPR) 而进行胸外按压时，施救者跪在患者一侧，手臂伸直，俯身朝向患者；两掌重叠放在患者的胸骨最下端（称为剑突）正上方（约两指宽）的位置。施救者对成人胸部的按压深度至少为 2 英寸（5 厘米）。每分钟按压胸部约 100～120 次，使胸部在两次按压之间完全恢复到起始高度。
对婴儿进行胸外按压
标准心肺复苏
标准 CPR 将人工呼吸（口对口呼吸以给患者肺部供氧）与迫使含氧血从心脏流入脑和其他重要器官的胸外按压相结合。
MICROGEN 图像/科学照片库
CPR 的顺序是施救者按压胸部 30 次后做 2 次人工呼吸，然后以 30:2 的比例重复该过程，直至急救人员接手救护工作。胸外按压会很快使人疲劳，导致按压力度减弱至不足以有效循环血液。因此，如果有两名或两名以上施救者，他们应该每 2 分钟轮换一次，或者如果施救者开始感到疲劳，应提前换人。
若要对成人或儿童进行胸外按压，施救者应使患者仰卧，从而展开患者的头部、身体和四肢。施救者伸展患者的手臂，在肘关节处伸直手臂并保持“固定”，俯身朝向患者，以一只手的手掌放于另一只手的手背上的姿势将双手放在胸部中心（两个乳头之间的胸骨上）。然后施救者开始按压胸部，对成人的按压深度至少为 2 英寸（5 厘米）。施救者对儿童的胸部按压深度约为 2 英寸（5 厘米），对幼儿可能只需用一只手按压。对于婴儿（不超过 1 岁），施救者可用两根手指按压乳头正下方的胸骨，深度约为 1½ 英寸（约 4 厘米），或者胸部直径的 ⅓。或者，受过培训的施救者可以选择用双手环绕婴儿的胸部，并用双手拇指按压。
每次按压后，使胸部完全回弹到起始高度很重要。
开放成人或儿童的气道
按压 30 次后，施救者将患者头部稍微向后倾斜并抬起下巴，这可使舌头远离以免阻塞气道。然后施救者捏住患者的鼻子，正常吸气一次，然后用嘴包住患者的嘴，向患者的嘴里吹气足够长的时间，以使患者的胸部刚好抬起（约 1 秒）。再次重复此操作，然后立即再进行另一组 30 次按压。
若要做人工呼吸，施救者应首先查看口腔及咽喉内是否有任何可见物体阻塞了气道，如有，将其取出。然后，施救者通过倾斜患者头部并抬起下巴以开放气道（见图开放成人或儿童气道）。施救者用嘴包住患者的嘴，然后将空气呼入患者肺部（人工呼吸）。人工呼吸时患者气道必须保持开放。施救者将空气吹入患者口腔时，用手捏住其鼻孔，防止空气从鼻部漏出（见图对成人或儿童进行口对口呼吸）。对儿童的人工呼吸与成人类似。
但在对婴儿进行人工呼吸时，施救者的口要同时罩住婴儿的口鼻。为避免损伤婴儿弱小的肺部，施救者呼气的力量要比对成人的小得多。如果胸部能隆起，施救者应给予两次深慢的人工呼吸。在正确给予人工呼吸后，如胸部仍不能隆起，则提示婴儿气道受阻，但应继续进行 CPR。在 CPR 过程中，每次气道开放时，施救者应检查婴儿口内有无异物，如有，将其取出。
标准心肺复苏可以由一人完成（一个人交替做人工呼吸和胸部按压），或由两个人完成（一人做人工呼吸，一人做胸部按压）。进行标准 CPR 时，一名施救者进行 30 次胸外按压后，做 2 次人工呼吸。当儿童或婴儿需要 CPR 时，如有两名施救者在场，首选比率为 15:2，而对于新生儿，建议比率为 3:1。对于所有年龄段的患者，按压频率应为每分钟 100~120 次按压。CPR应持续直到医疗救助人员到达或患者复苏。
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