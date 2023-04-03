为尽可能提高患者的生存概率而应采取的关键步骤被称为心脏骤停生存链。该生存链始于旁观者发现有人心脏骤停，然后依次是呼叫急救服务、进行心肺复苏 (CPR) 和除颤（若可用），以及在医院实施高质量的骤停后治疗。除非成功完成上述每个步骤，否则心脏骤停者生存的可能性不大。

对心搏骤停的识别和治疗最好几乎同时进行。施救者发现某人失去意识时，首先应通过摇动此人并大声询问“你还好吗？”确定其是否无反应。如果无反应，施救者应使患者仰卧，然后观察确定其呼吸是否也已停止或不正常。

如果患者对刺激没有反应，并且没有呼吸或呼吸异常（例如濒死喘息），则应使用 CPR 法进行紧急复苏并拨打当地的医疗急救电话（在美国，拨打 911）。施救者不应尝试检查脉搏，而应尽快开始 CPR，因为对未心脏骤停的患者进行胸外按压的风险远低于需要胸外按压而未进行的风险。

一名施救者应立即开始 CPR，同时另一名施救者应拨打医疗急救电话，并在可用情况下取得自动体外除颤器 (AED)。不应为等待取回 AED 而推迟进行 CPR，取回 AED 后可立即使用。 有些急救服务调度员会提供电话指导，以帮助进行直接护理，包括指导如何实施仅胸外按压的 CPR。

自动体外除颤器可快速确认患者是否出现心律异常，可进行电击治疗（即除颤）。如果 AED 检测到可以纠正的异常心律，则会实施一次电击，可能会再次恢复心跳。AED使用方便并且在许多公共聚会场所都有提供。每台 AED 都有书面使用说明，应遵照说明操作。大多数现代 AED 也提供语音使用提示。美国红十字会、美国心脏协会和若干其他组织都提供关于实施 CPR 和使用 AED 的培训。

院外生存链

体外自动除颤器：启动心脏

最好通过培训课程学习 CPR 技术，例如美国红十字协会或美国心脏协会都提供这种课程。此外，定期参加进修课程会有帮助，因为操作程序可能随时间而变化。

CPR有两种方法：

研究表明，对于青少年和成人，仅胸外按压的 CPR 在心脏骤停发生后的最初几分钟内与标准 CPR 同样有效。标准 CPR 对儿童和婴儿以及由于呼吸原因出现心脏骤停的人更有效，但只有受过培训的施救者才能进行。