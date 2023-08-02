大多数 65 岁以上的老人并不遵从建议适当锻炼，尽管他们了解锻炼的健康益处包括

寿命更长

获改善的生活质量（如耐力、力量、情绪、柔韧性、睡眠质量、精神状态）

此外，许多老年人并不了解锻炼强度以及他们所能承受的锻炼量。

锻炼是改善健康最安全，也是最有效的方式之一。由于老年人因年龄增长而体能下降且更常出现疾病，因此他们在锻炼中获得的益处可能多于年轻人。现已证明，即使在晚年开始锻炼也会受益。适度的基础力量训练可以帮助老年人进行日常生活活动，例如爬楼梯，或体力活动水平较低的活动，包括洗澡、穿衣、做饭和购物。

身体活动不活跃的人开始锻炼后，健康受益最大，尤其在进行有氧运动时。

力量随年龄增长而减小，而力量减小可能使得功能受损。力量训练可增加肌肉质量，有意义的改善功能。肌肉质量较大时，相同程度的肌肉活动所需的心血管活动较小。增加腿肌力量可加快步行速度和爬梯速度。参加锻炼的老年人在发生重大疾病时的预后可能更佳。

并非所有老年人都可以安全地进行锻炼。一些心脏疾病和非受控高血压或糖尿病可能使得锻炼对一些人来说非常危险。关节炎等其他疾病可能会妨碍锻炼。不过，大多数老年人都可参加锻炼，即使那些患有心脏疾病的老年人。他们可能需要遵循特殊设计的锻炼项目或在医生、理疗师或注册训练师的监护下进行锻炼。如果锻炼过程中出现胸痛、头晕目眩或者感觉心跳不规律或过快（心悸），应停止锻炼并就医。

开始锻炼项目前，老年人应接受医生评估以检测心脏疾病和身体方面对锻炼的限制。通常无需进行心电图 (ECG) 检查，除非病史或体检过程中的发现提示存在问题。对于计划慢慢开始锻炼并逐渐增加强度的老年人，通常没有必要进行锻炼压力测试。对于身体活动不活跃且计划开始剧烈锻炼的人，尤其是如果医生怀疑他们有糖尿病、肺病或心脏疾病，医生可能会进行压力测试。