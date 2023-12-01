负荷试验通过心电图 (ECG) 测量心脏处于负荷状态（包括运动增加负荷或药物增加负荷）时的心脏功能。

增加心脏负荷（通过运动或使用刺激性药物使心脏跳动得更快、更有力）可帮助鉴别冠状动脉疾病。冠心病是指冠状动脉（为心肌供血）血流部分或全部受阻所致的疾病。如果冠状动脉仅部分阻断，在静息状态下，心脏具有充足的血液供应，但在心脏负荷增大时会出现血供不足。因此，在心脏负荷增大时检查心脏可有助于确定冠心病。

因为运动负荷试验特异监测心脏功能，检查有助于医生鉴别心脏疾病和因限制运动的其他问题引起的疾病，如肺部疾病、贫血，和健康状况差。

在负荷试验中，运动或药物可用来增加心脏负荷，通常使其跳动得更快，然后医生会检查受检者是否存在心脏血流灌注不足的征象。医生也会监测患者有无提示心脏血流灌注不足的症状，如低血压、气短和胸痛。

在负荷试验中，最常使用心电图 (ECG) 检查冠状动脉的血流量是否减少。有时会在负荷试验中进行更精确但也更昂贵的检查，如超声心动图和放射性核素显像。

没有任何试验是完美的。有时，这些检查会对并无冠状动脉疾病的人显示出异常（假阳性结果）。而另一些时候，这些检查却未对有该疾病的人显示出任何异常（假阴性结果）。没有任何症状的患者，尤其是年轻人，即使出现了负荷试验阳性，他们罹患冠心病的可能性也相当低。在这些病例里，把阳性结果当成阴性似乎更合理。这些假阳性结果会引起不必要的焦虑和医疗费用的增加。因此，大部分专家不建议在无症状人群中（如制定运动计划或健康保险前）常规开展负荷试验。