锻炼有很多好处。锻炼是改善健康的最有效方法之一，如果锻炼得当，也是最安全的方法之一。例如，锻炼可以加强心血管系统、降低血压、改善血脂、胆固醇和血糖水平、增强肌肉力量、防止跌倒和改善情绪。因此，人们的功能可能更好，寿命更长，并避免许多常见疾病。锻炼的益处通常远远超过可能的伤害。
但是，伤害也是可能发生的。负重过多或阻力过大的锻炼会导致关节磨损和撕裂，增加骨关节炎风险和严重程度。此外，必须限制患有某些疾病的人的活动。例如，冠状动脉疾病患者必须限制有氧运动的强度。
任何锻炼计划的各方面包括
频率（多久一次）
强度（多费力）
时间（多长时间）
类型
所有锻炼类型的一般原则是，您的身体变得更强而有力（更强壮、更快、更有效率）来应对不断增加的体力需求。不同类型的锻炼对您身体的不同部位有不同的要求。
锻炼的一般类别包括：
人们在开始参加竞技性运动或锻炼计划（参见开始锻炼计划）前应咨询医生，并向其医生、当地健身机构的专业人员和/或从信誉良好的来源寻求有关安全锻炼和选择正确锻炼的信息。
锻炼项目
每种锻炼都有不同的目标和益处，以及所需的设备和设施类型。对于初学者，在设计锻炼计划时，很难知道从何处开始。无论选择何种锻炼，学习正确锻炼都很重要，这样可以最大限度地提高获益并降低受伤风险。本地健身中心是提供安全有效培训信息的好资源。健身中心通常还提供锻炼课程和/或私人教练，可向人们介绍不同类型的锻炼。许多人发现参加锻炼课程有助于让他们有动力继续锻炼，并尽量减少自己计划课程的需求。然而，即使没有健身中心或负担不起费用，人们仍有很多方式可使用最少的器械进行有效锻炼。
无论是单独完成（自我指导或是使用教学视频）、小组完成（面对面或虚拟），还是与私人教练一起进行，锻炼都具有相似的益处。偏好因人而异，但最有益的锻炼方法是个人坚持不懈的锻炼方法。与节食一样，在人们不能坚持时，即使是理论上最好的锻炼计划也是没有用的，另一方面，只要是人们喜欢和定期参加的适当锻炼计划，就会带来良好的长期益处。
在制定达到特定结果或目标所需的运动量（而不是“耐受量”）时，请考虑“获益递减”的规律。少量运动也许会产生一定的结果，但可能不是完整结果或预期结果。要想实现预期结果，需要增大锻炼量，但在某些情况下，带来的危害大于益处。例如，锻炼量增加 25%，实现预期结果的可能性会提高 5%，但这也会给关节、心理和身体能力带来更大的压力，额外的锻炼量可能需要更多的恢复时间。因此，构建一个锻炼计划，逐渐提高整体需求（例如，锻炼量或难度）即可。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国疾病控制与预防中心: 运动：有关体育活动重要性的基本信息，并针对不同年龄组提供指导
美国国家老龄化研究所：运动和体育活动：关于老年人身体健康的文章和视频
女性健康办公室： 保持活跃：针对女性健康需求量身定制的锻炼和健身信息
美国农业部：锻炼和健身：体育活动及包含锻炼视频、日志和规划的资源对健康的益处的信息