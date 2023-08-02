锻炼有很多好处。锻炼是改善健康的最有效方法之一，如果锻炼得当，也是最安全的方法之一。例如，锻炼可以加强心血管系统、降低血压、改善血脂、胆固醇和血糖水平、增强肌肉力量、防止跌倒和改善情绪。因此，人们的功能可能更好，寿命更长，并避免许多常见疾病。锻炼的益处通常远远超过可能的伤害。

但是，伤害也是可能发生的。负重过多或阻力过大的锻炼会导致关节磨损和撕裂，增加骨关节炎风险和严重程度。此外，必须限制患有某些疾病的人的活动。例如，冠状动脉疾病患者必须限制有氧运动的强度。

任何锻炼计划的各方面包括

频率（多久一次）

强度（多费力）

时间（多长时间）

类型

所有锻炼类型的一般原则是，您的身体变得更强而有力（更强壮、更快、更有效率）来应对不断增加的体力需求。不同类型的锻炼对您身体的不同部位有不同的要求。

锻炼的一般类别包括：

人们在开始参加竞技性运动或锻炼计划（参见开始锻炼计划）前应咨询医生，并向其医生、当地健身机构的专业人员和/或从信誉良好的来源寻求有关安全锻炼和选择正确锻炼的信息。