在没有安全指导下进行锻炼往往会导致运动损伤。肌肉使用过度和重复性劳损可通过以下方式避免
训练后应休息 48 小时，让肌肉得到休息和恢复
在不同日子对不同肌肉群进行力量训练
根据锻炼方法和设备选择保持多样锻炼
如果运动中除了寻常因为乳酸堆积导致的肌肉轻微灼热的感觉，人们还有疼痛的感觉时，应当立刻停止锻炼。
运动结束后会发生两种肌肉不适。一种预期或预计出现的状况是延发性肌肉酸痛，直到剧烈运动数小时后才会出现。通常在 48 小时内变得最严重，在 72 小时内消退，并在为下一项锻炼热身后感觉更佳。不良状况（其中疼痛表示受伤）通常会在受伤后很快感觉到，可能不会在 72 小时内消退，并且可能随时间或在继续锻炼时加重。
热身
热身的目标是让身心做好更剧烈活动的准备，而不会影响更剧烈活动中的表现。热身也可以按字面含义理解。正如“热身”字面含义一样，“热”的肌肉较“冷”的肌肉更柔软而不易撕裂，收缩也更自如。从较低强度运动开始锻炼（如跑步前先走一段路，或从提举较轻器械开始做），可增加肌肉血供而提高肌肉温度，预防损伤。因此，热身有助于预防受伤。而不能提高肌肉温度的运动就起不到这样的预防效果。热身活动还可帮助人们做好从事剧烈运动的精神准备，增加自信心和运动意愿，更高质量完成锻炼。
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放松活动
运动结束时所进行的逐渐降低强度的活动，或称为放松活动，可有效预防眩晕。当腿部肌肉放松时，大量的血液存贮于下肢静脉。而如果希望让这些血液回流至心脏则需腿部肌肉收缩。运动突然中止时，大量的血液存贮于腿部，而供给大脑的血液量明显减少，由此导致眩晕。除了增加回心血量的功能外，放松活动还能一定程度上加快血运速度，加快运动过程中产生的乳酸等物质的代谢清除。一些放松方法包括步行几分钟（跑步后）、进行 1 至 2 次轻重量训练（强度更高的训练组后）和拉伸运动。
补水
正确补水非常重要，尤其是锻炼时间延长或在高温环境中锻炼时。应在活动前充分补水，在锻炼时间延长期间定期饮用液体，并在活动之后继续饮用液体。活动过程中，通常每 15 到 20 分钟就应当补水一次，每次喝半杯到 1 杯水（约 120 到 240 毫升），饮水量取决于温度和运动剧烈程度。人们可能会因活动而分心，因此没意识到自己口渴。另一种评价补液量的指标是用运动前体重减去运动后体重。每减轻1磅体重就应补充 2 杯水（即每减少 1 公斤体重则应补水 1 升）。心力衰竭患者、透析患者或患其他疾病且根据医生指示限制液体摄入的患者应与医生讨论液体摄入的目标或限制。
但应避免过量饮水，因为极端情况下，水分过多会导致血液内盐分浓度过低（一种称为低钠血症的状况），继而导致恶心、甚至癫痫发作。过度补水和低钠血症通常出现于长时间剧烈户外运动的人，如长跑或时间较长的团队竞技项目。
通常情况下，如果丢失体液量不太大，淡水即可起到补充体液的作用。而对于从事长时间高强度体育训练的人，或者在高温、高湿度条件下锻炼的人，就需用含有电解质的运动饮料补充体液。在此情况中，可优选含电解质的运动饮料。但如果运动饮料含大量糖分（葡萄糖超过 8%），以 50:50 的比例将其与净水混合以免液体吸收过慢。
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