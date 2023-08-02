正确补水非常重要，尤其是锻炼时间延长或在高温环境中锻炼时。应在活动前充分补水，在锻炼时间延长期间定期饮用液体，并在活动之后继续饮用液体。活动过程中，通常每 15 到 20 分钟就应当补水一次，每次喝半杯到 1 杯水（约 120 到 240 毫升），饮水量取决于温度和运动剧烈程度。人们可能会因活动而分心，因此没意识到自己口渴。另一种评价补液量的指标是用运动前体重减去运动后体重。每减轻1磅体重就应补充 2 杯水（即每减少 1 公斤体重则应补水 1 升）。心力衰竭患者、透析患者或患其他疾病且根据医生指示限制液体摄入的患者应与医生讨论液体摄入的目标或限制。

但应避免过量饮水，因为极端情况下，水分过多会导致血液内盐分浓度过低（一种称为低钠血症的状况），继而导致恶心、甚至癫痫发作。过度补水和低钠血症通常出现于长时间剧烈户外运动的人，如长跑或时间较长的团队竞技项目。

通常情况下，如果丢失体液量不太大，淡水即可起到补充体液的作用。而对于从事长时间高强度体育训练的人，或者在高温、高湿度条件下锻炼的人，就需用含有电解质的运动饮料补充体液。在此情况中，可优选含电解质的运动饮料。但如果运动饮料含大量糖分（葡萄糖超过 8%），以 50:50 的比例将其与净水混合以免液体吸收过慢。