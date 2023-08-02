对于循环系统，运动可加强心肺功能，使心脏每搏输出量增加，提高身体携带、运输氧的能力；而对于呼吸系统，运动可增加肺部的最大吸氧量。锻炼也显示出以下优点：

降低血压

一定程度上降低总胆固醇和低密度脂蛋白 (LDL) 胆固醇（坏胆固醇）水平

增加高密度脂蛋白 (HDL) 胆固醇水平（好胆固醇）

这些有益作用转而降低了心脏病发作、卒中和冠状动脉疾病风险。此外，有规律地进行锻炼的人们发生结肠癌和某些形式糖尿病的可能性减小。简而言之，经常锻炼是人们预防疾病的最好方法之一，能保持健康的体重，维持健康和长寿，并提高生活质量。

锻炼让肌肉变得更强壮，从而让人们能完成以前无法完成的活动，或让活动完成得更为轻松。肌肉力量和关节活动度，对每一项身体活动都十分重要。而运动就可有效改善上述两方面内容。

运动可拉伸肌肉，活动关节，从而增强身体柔韧性，预防损伤。锻炼也可以通过增加关节周围和整个身体组织的力量来提高平衡能力，从而有助于避免摔倒。负重锻炼，比如快步走和负重训练，可使骨骼变得更强韧，有助于预防骨质疏松。锻炼通常可减轻骨关节炎患者的痛苦，改善功能。但需说明的是，该部分人群应尽量减少跳跃、奔跑等活动，避免加重关节的损伤。

你知道吗……

运动还可增加大脑的内啡肽水平，降低身体不适感，增加欣快感。因此，有人将之应用于改善精神状态，甚至治疗抑郁症。另外，运动锻炼还有助于增进整体健康，塑造良好体型，提高自尊和自信。

除上述益处外，有规律的锻炼可改善老年人的功能性能力并防止摔倒和骨折，从而帮助他们保持独立生活（见老年人锻炼）。即使生活在疗养院或养老院中的极虚弱老年人也可在锻炼中增强肌肉。锻炼可增加食欲、减少便秘并促进优质睡眠。

停止运动锻炼数周后，这些由运动带来的好处也会逐渐消失。心肌和肌肉力量下降，高密度脂蛋白胆固醇水平降低，同时血压和体脂水平增加。即便对于职业运动员，停止运动一段时间后也不能再获得由运动带来的收益。但对于重新开始运动锻炼的人，体力恢复将比没有锻炼经历的人来得快。