在大多数州，成人的默认代理决策者通常是近亲（按州法规规定的优先顺序），顺位排序通常从该人的配偶或家庭伴侣开始，然后是成年子女、父母、兄弟姐妹，再后是可能的其他亲戚。越来越多的州承认好朋友为默认代理人。如果有几个人有同样的授权权利（如多个成年子女），其意见能达成一致是最理想的，不过有些州的法律允许健康保健专业人士依据多数人的决定，或要求选出一个人来为该群体做出决定。医生更倾向于接受了解患者病情且从患者根本利益出发的人的判断。授权决策者之间的冲突严重阻碍这一过程。

在医院没有亲属也没有密友的病人比较有可能会接受法庭指定的代理人或托管人。如果实在不知该由谁来做决定时，医生会求助于医院伦理委员会或律师。在没有默认代理法规的州，医疗保健专业人员通常依靠该人的亲人做出决定，但也许会发现法律上的不确定性或家庭分歧，可能会给治疗带来障碍。