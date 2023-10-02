如果一个人无法做出关于个人医疗保健的决策，其他人必须提供决策方向。此类人统称为代理决策者。如果没有医疗保健委托书，也没有法院指定的有权做出医疗保健决策的监护人或托管人，那么医疗保健专业人员通常会联系近亲甚至密友作为默认的代理决策者。大多数州授权默认的代理决策者；但是，授权的确切范围和允许代理的优先级因州而异。（也可见医疗法律和伦理问题概述。）
成人
在大多数州，成人的默认代理决策者通常是近亲（按州法规规定的优先顺序），顺位排序通常从该人的配偶或家庭伴侣开始，然后是成年子女、父母、兄弟姐妹，再后是可能的其他亲戚。越来越多的州承认好朋友为默认代理人。如果有几个人有同样的授权权利（如多个成年子女），其意见能达成一致是最理想的，不过有些州的法律允许健康保健专业人士依据多数人的决定，或要求选出一个人来为该群体做出决定。医生更倾向于接受了解患者病情且从患者根本利益出发的人的判断。授权决策者之间的冲突严重阻碍这一过程。
在医院没有亲属也没有密友的病人比较有可能会接受法庭指定的代理人或托管人。如果实在不知该由谁来做决定时，医生会求助于医院伦理委员会或律师。在没有默认代理法规的州，医疗保健专业人员通常依靠该人的亲人做出决定，但也许会发现法律上的不确定性或家庭分歧，可能会给治疗带来障碍。
儿童
在大多数州，18 岁以下的儿童没有法定能力给出医学上的知情同意。因此，对于大多数会影响孩子和未成年人的非紧急医疗决定，在没有父母或监护人的允许时，不会执行医疗护理。只要法庭认为他们的决定忽视或有损于孩子，父母或监护人的决定可以被拒绝。有两种主要的例外情况。第一，已获得法院判决的独立资格的未成年人可以代表自己同意所有医学治疗。第二，在大多数州，未经父母允许，未成年人可以同意某些医学治疗（例如，性传播感染治疗、避孕处方、人工流产、药物和物质使用治疗、精神健康治疗）。各州的法律各不相同。
做医疗决定的法律标准
代理决策者应尽可能将他们正在协助的人士纳入决策过程。所有代理人，不论患者指定的、默认的还是有法庭授权的，都有责任遵照成年患者的意愿并确保符合患者的最大利益，考虑到患者的价值。医疗保健专业人员也有责任尊重这些愿望和价值观。如果不清楚当事人的愿望和价值观，必须始终根据当事人的最大利益引导代理决策者。
医疗保健专业人员不需要提供医学上不适当的治疗，如有悖于一般医学治疗标准的治疗。如果某项治疗有悖于临床医生的良知，但该治疗仍为符合通常可接受的医疗保健标准，那么，临床医生应尝试（在大多数州，有法律义务尝试）将患者转给愿意遵循其选择的其他医生或机构。
作为一个实际问题，病人代理人或代理决策人做治疗决定的第一步是从医疗保健专业人员那里获取所有关于诊断、预后和替代治疗的情况。面对一个关键的治疗决定时，代理或替代决策人应该问自己如下问题：
该治疗或检查有作用吗？ 意义如何？
这个治疗的负担或危害是否大于收益？
是否有康复希望，如果有，之后的生活会怎样？
此次治疗的目标是什么？ 和患者的目标相符吗？