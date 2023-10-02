医疗保健预立指示是法律文件，规定本人对没有能力做出医疗决定情况下的医疗措施的选择。预立指示有两种基本形式：生前遗嘱和医疗保健委托书。这两类预立指示通常合并成一份预立指示文件。（也可见医疗法律和伦理问题概述。）

生前遗嘱 提前表达了患者关于将来医疗（尤其是临终关怀）的指示或偏好，以防患者丧失做医疗保健决策的能力。

医疗保健委托书是指定一名人员（称为医疗保健代理、医疗保健代表或其它根据所在的州而定的名称）在患者（委托人）无能力（暂时或永久）做医疗决策时为患者做出决定。

如果某人没有能力做出或传达医疗保健决定，并且没有法庭指定的代理人（监护人或托管人）或自我指定的代理人（代理或代表），那么医疗保健专业人员通常会将近亲甚至密友作为默认的代理决策者。大多数州授权默认的代理决策者，通常是近亲；但是，授权的确切范围和允许代理的优先级因州而异。

当州法律没有授权默认的代理决策者并且医生和医院求助于近亲时，其法律权力范围就变得不那么明确。极少数会转向法庭，法庭一般会委派一名家庭成员作为监护人或管理员，但也可指派一位朋友或陌生人来监督医疗。医疗保健委托书（如果生前遗嘱有关于这方面的内容，也可以使用遗嘱）会使事情得以解决而无需法庭的介入，并能确保事情会按照患者的医疗意愿处理。

理想的情况是，一个人应当将他的生前遗嘱和医疗保健委托书的副本交给为他提供治疗的每一个医生，并在入院时交给医院。应该将生前遗嘱和医疗保健委托书的副本交给被指明为代理人的人，还应与重要文件放在一起。患者还应给其他在其患严重疾病期间可能介入的近亲或朋友提供副本。这有助于避免代理人在做出艰难决定时显得意外和产生争议。越来越多地使用基于网络的数据库，其可储存有关人们的预立指示的信息，并且医疗保健专业人员可访问这些数据库。还可以使用预立指示智能手机应用程序，这使人们可以储存预立指示，与家人共享并以电子方式发送给医生。

有的预立指示太过繁琐或复杂常会造成混乱。当既有生前遗嘱又有医疗保健委托书时，就应当指明二者冲突时，应采用哪一个。

生前遗嘱 生前遗嘱是指一份有限文件，其表达了立遗嘱人对未来医疗保健的偏好。在美国有许多州，此法律文件被叫做给医生的指示。 生前遗嘱的重点通常是临终关怀，但也可包括有关任何护理或治疗方面的指示。例如，人们越来越多地填写专门针对精神健康治疗的精神科预先指示。生前遗嘱只有当患者失去对医疗选择的决定能力时才有效，且患者处于法律规定的特定状态，如生命的终末期或永久无意识等。有些州还承认其它终末期状态（如阿尔茨海默病晚期）或任何生前遗嘱指明的状态。 很多人相信，相对于依赖医疗器械维持生存或没有希望恢复有一定质量的生活，很多人认为死亡反而显得更为可取。其他人则强烈认为极端大胆的方法和技术应当用来尽可能地延长生命，不管医疗干预的程度或这样做之后的生活质量。生前遗嘱使得一个人能够表达在这两种选择中的选择(或者是患者认为可接受的任何一种中间方法)。在生前遗嘱中包括与临终关怀、个人优先事项和治疗目标相关的核心价值的信息，这至少与特定治疗愿望一样有用（甚至更有帮助），因为大多数特定治疗决策都是不可预见的。 有法律效力的生前遗嘱必须符合州的法律要求，比如关于如何签署、见证和公证文件，或者文件正文必须包含什么。很多州都有特定的形式供人们选择。人们通常可以从医院和其他医疗保健专业人员、当地老年办公室或法律（律师）协会网站获取可接受的表格示例。 语言示例 通常情况下，生前遗嘱可提出何时将治疗目标从侵入性、治疗性努力改为主要提供舒适护理并容许自然死亡。每个人的生前遗嘱都稍有不同，取决于其价值观、信仰和目标。在生前遗嘱中，有些人主要提供一般性指导，而有些人也会提供关于特殊治疗的说明，例如人工营养和补液（管饲）、心肺复苏 (CPR) 或机械通气。 每个人的情况和愿望都是独一无二的、复杂的。因此，生前遗嘱语言简洁，目的是简单地阐明各种问题。例如，阐明一个过于积极的的治疗，文件上会写道：“不考虑我的情况、我康复的机率、治疗的负担或手术费用，我只希望最大可能地延长我的生命。” 但是应注意，人的选择有明确的限制。比如，健康保健专业人士不需要提供医学上不适宜或明显徒劳的治疗。 为避免延长生命的大胆尝试，文件可以这样声明：“如果我患有终末期疾病或处于预计不会康复的持续植物人状态，而生命支持只能延迟我的死亡时间，那么我不想延长生命，也不希望接受或继续生命维持治疗（包括人工喂食和补液）。” 还有一些人的生前遗嘱可能有所不同。要表达折中的选择，文件可以这样声明：“如果我出现永久性严重脑损伤（例如，我可以睁开眼睛，但不能说话或理解）且预计不会好转，那么我不想延长生命，也不希望接受或继续生命维持治疗（包括人工喂食和补液）。” 即使患者已通过预立指示拒绝治疗，医疗保健专业人员仍然有责任根据患者情况的需要为患者采取令其舒适的措施。 局限性 生前遗嘱有很多限制。如他们一般陈述的仅仅是很窄范围的生命结尾的决定；他们不能提前预知所有将来可能面临的严重医学情况；而且写好的文件可能并不适用于到时的状况。此外，人们的偏好通常随着他们发展为疾病进展或因为他们的价值观或优先事项随时间的变化而改变。 生前遗嘱经常在需要做真正重要的决定之前就制定好了，所以非常特殊的指令可能不适用于新的、不可预见的环境。然而，一份生前遗嘱可为医疗保健专业人员和代理人在面对严重疾病时提供基本的指导。 你知道吗……