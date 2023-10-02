除非法院裁定某人法定丧失行为能力，否则法律效力及其附带的所有权利将一直有效，直至死亡。如果要确定丧失法定行为能力，法院需判定，一个人不能再处理部分或全部个人事务，且法院的干预对于保护该人是有必要的。医生不能决定无资格能力。法律程序通常被称为监护或接管程序。宣布无能力的法律要求因州而异。但是，通常需要以下内容：

残疾（比如智力残疾，精神病，痴呆，影响思维或意识的疾病或长期使用特定药物）

缺乏心智（认知）能力接收和评估信息、做或交流决定

无某人的保护性介入无能力满足生理健康、安全或自理的基本要求

发现监护或接管只是保护此人的可行方式

医疗保健专业人员，即使他们认为此人已丧失做出决定的能力，也不能不顾此人表达的愿望，除非法庭宣布一个人已经无行为能力。但是，医生可以寻求法院有关个人无法定行为能力的裁决，并且医生可能会被要求为法院作证或提供文件资料。

今天，州立法更喜欢“无能力”一词而非“无资格能力”，并定义此词为特殊任务，因为任何任务都需要不同的能力去完成。如一个人可以被宣布没有能力去处理财政事务，却仍有法定的资格去决定医疗方案或决定去哪里居住。如果被法院发现无行为能力，则剥夺当事人做出医疗决定的所有或部分权利。被判定法定丧失行为能力后，一般会任命监护人或保护人来为该人做出部分或全部决定。

对法定行为能力的最低限制性（大多数情况下可独立进行活动）替代要求越来越多地将技术援助或支持决策考虑在内。技术可以帮助患者保持一定程度的自主性（例如，通过穿戴个人应急响应系统、佩戴提示采取措施的医学监测器或使用自动用药提醒）。此外，至少 20 个州认可正式支持决策 (SDM) 协议，这是一种替代的法律监护或托管方式，允许残疾人在朋友、家人或专业人士等值得信赖的顾问支持下，保留其权利和决策能力。SDM 协议应定义支持关系的要素，并明确承认受支持者仍为决策者。（参见公共代表中心：支持决策和国家支持决策资源中心。）