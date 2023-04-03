患者可能无法便利地查看以电子方式或以纸质文件形式保存在医生诊室的病历。但在美国，虽然医生或机构本身拥有实体档案，但被认为“拥有”他们自己的医疗信息，包括拥有查看、拥有其副本并要求纠正任何错误的权利。其他人通常无权在未经明确许可的情况下查看某人的医疗记录，除非需要向患者提供医疗保健服务（例如，护理患者的医院工作人员或医生所咨询的专科医生可以在未获得单独同意的情况下查阅患者的医疗记录）。患者还可以给予他人书面许可，允许其查看他们的记录，这对允许家人参与治疗决策可能很重要。此外，法院可要求提供医疗记录的复印件或摘要，但只限定于某些特定的法律情况下，而大多数人不会遇到这种情况。

当患者要求获得一份医疗记录或将其发送给其他医疗保健专业人员时，他们需签署一份公开该信息的书面授权书。然后，医生诊所或医院的工作人员通常会提供一份记录副本或制作一份全部或部分记录的总结。通常，患者只需要最有用的医疗信息，而不是完整的记录，因为完整的记录可能包含许多对他们没有用的信息。（也可参考 充分利用医疗保健的简介。）

为确保他们有所有必要信息，人们应对最重要信息做个人医疗记录。而不是只靠记忆。传统上为孩子进行的免疫接种记录应终身保存。人们应将他们的药物方案写下来或让其他人写在一页纸上，同医疗记录一起保存。他们还应该复印一份药物方案随身携带，以备紧急情况之用。相关信息还应随着服药的变化不断更新。实验室检查结果也应复印后保存在医疗记录中以备参考。保留一份重要检查结果（如 X 光、心电图、超声心动图、结肠镜检查）列表可能非常有用。人们还应将他们症状的日记保存在医疗记录中。

可以使用计算机软件、互联网程序和手机应用程序来记录大多数医疗信息，或者可以使用文件箱或活页夹。此外，许多医生办公室提供安全的在线门户网站，人们可以查看他们的实验室检查结果、处方信息和办公室就诊总结。

个人医疗记录中都包括什么?

保存自己医疗记录的复印件有助于人们参与他们的卫生保健。例如，有助于患者更好向医疗保健人员解释自己出现的问题。

保护患者隐私的法律和伦理条例保护患者和医生间沟通隐私的保密性。这些法律也保护由医生或医院保存的医疗记录的内容。健康保险流通与责任法案 (HIPAA) 就是这样的法律。HIPAA指出，披露个人医疗信息通常需要当事人书面同意书。在候诊室，人们要求填写了解HIPAA和他们权利的知晓书，知晓书也表明，患者的医疗信息可被使用和共享。知情书还指出可以使用和共享他们的医疗信息的方式。HIPAA允许在一些特定情况下共享医疗信息。例如，可因如下原因共享：

为了更好地合作与推进对患者的治疗（当涉及不同医疗保健人员和机构时尤其重要）

因为医疗保健对医生、其他医疗保健人员和医院支付费用

因此，授权付款所需的信息可以与健康保险提供商共享，后者可能需要医学信息，作为索赔的付款条件。共享这些医疗信息也需患者同意，通常在卫生保健服务开始前就会征求患者意见。患者的医疗信息不会与患者的雇主或商业伙伴共享，除非有患者的书面同意书。

越来越多的卫生保健者使用电子设备记录和储存医疗信息。这样可使不同医疗保健人员更容易也更准确地共享同一个人的信息。