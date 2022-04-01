也许看起来有些奇怪，对体内和体外下定义通常不太容易，这是因为人体有很多表面。皮肤实际上是一个器官系统，很明显是在体外。它组成一道阻止许多有害物质进入人体的屏障。消化系统是一条长管，它从口腔开始，蜿蜒穿过身体，并在肛门出口。那么在食物穿过这根管子时它是在体内还是体外呢？ 实际上，营养物质和水在被吸收进入血液之前都不算真正在体内。

空气穿过鼻腔和喉进入肺部，然后进入肺内四通八达，伸展分支的气道（即支气管）。到底是在这条通路的哪一点上开始从体外变为体内的呢？ 肺部氧气（ see page 呼吸系统概述）在进入血流之前无法为身体所利用。而要进入血液，氧气必须穿过肺内壁上一层薄薄的细胞。这层细胞充当一层屏障，阻挡可导致肺结核之类疾病的病毒和细菌，后者可能会和空气一起被带入肺部。除非这些生物穿透细胞或进入血液，它们通常不会导致疾病。因为肺有很多保护机制，比如抵抗感染的抗体和将碎屑扫出气道的细毛(被称为纤毛)，大多数借空气传播的传染性生物不会造成疾病。

身体表面不仅将体外和体内分隔开，还能将不同物质保持在适当位置，使它们适当发挥功用。例如，内脏并不是漂浮在血中；因为正常情况下血液是被限制在血管里的。如果血液从血管渗出，进入身体其他部分（即出血），则血液不仅不能将氧气和营养物质运输给各组织，而且还会造成严重伤害。例如，少量血液渗入脑部可能会破坏脑组织，因为颅骨内没有扩展空间。另一方面，同样量血液漏入腹腔就不会破坏组织，因为腹腔中有伸展空间。

唾液在口腔中很重要，但吸入肺部可能导致严重伤害，因为唾液会把细菌带入肺部从而使肺形成脓肿。胃产生的盐酸在胃里极少造成伤害，但它回流就可能灼伤食管。如果穿过胃壁泄漏出来，也能损伤其他器官。在肠壁出现小孔的情况下可能会发生粪便（通过肛门排出的未消化的食物）渗入腹腔的情况，如果发生此情况则可能引起危及生命的感染。