皮肤是人体的最大器官。它有许多重要的功能，包括
保护身体免受创伤
调节体温
维持水和电解质平衡
感知疼痛和愉快刺激
参与维生素 D 合成
皮肤的屏障功能能够使外界的危险物质不能进入体内，并且保护机体免受紫外线的损伤。此外，肤色、皮肤质地和皮肤褶皱（见皮肤斑、生长和颜色变化的描述）使每个人都不同。任何干扰皮肤功能或导致外观改变（见变老对皮肤的影响）的东西都可能带来严重身心后果。
很多表现在皮肤上的问题都仅仅局限在皮肤上。当然，也有很多时候是某一全身疾病的表现。因此，医师在诊断皮肤疾病时，也必须考虑多种可能的疾病。可能要对来看皮肤病的患者进行血液检查或其他实验室检查，来寻查潜在的内科疾病（见皮肤病的诊断）。
皮肤分层
皮肤由三层构成：
表皮
真皮
脂肪层（也称皮下层）
每层有其各自独特的功能。
皮肤下
皮肤由 3 层构成。皮肤由三层构成，皮肤表皮下神经、神经末梢、腺体、毛囊和血管。汗液由真皮腺体产生，并通过微管到达皮肤表面。
表皮
表皮位于皮肤的表面，它很薄，但是很坚韧。大多数表皮细胞是角质形成细胞。他们形成于表皮最下面的基底层。新生的角质形成细胞缓慢地向表皮的最上层迁移。一旦到达皮肤表面，便逐渐脱落，被下层向上迁移的新细胞代替。
最外层表皮也称角质层，它相对防水，在受到损害时，能够阻挡大部分的细菌、病毒和其他外界物质进人体内。表皮（连同皮肤其他各层）也保护着内部器官、肌肉、神经及血管免受损伤。在某些需要更多保护的部位（例如手掌和脚掌），角质层更厚。
黑素细胞散在分布于表皮的基底层，可产生黑色素，这是肤色形成的主要因素。但黑色素的主要功能是过滤阳光中紫外线（见日光和皮肤损伤概述），紫外线会损伤 DNA，导致各种有害影响，包括皮肤癌。
表皮中还有朗格汉斯细胞，这是皮肤免疫系统的组成部分。朗格汉斯细胞不但能够识别外源物质，保护机体免受感染，而且在皮肤变态反应中也发挥着作用。
真皮
真皮是皮肤的第二层，是一厚层致密的纤维和弹力组织（主要是由胶原蛋白，还有少量但重要的弹力蛋白组分构成），赋予皮肤弹性和强度。真皮有神经末梢、汗腺、油脂腺（皮脂腺）、毛囊和血管。
神经末梢感受痛觉、触觉、压力和温度。某些部位皮肤的神经末梢会比较多。某些部位皮肤的神经末梢会比较多，如指尖和足趾，有丰富的神经末梢，因此对触觉非常敏感。
汗腺在受热和紧张时会分泌汗液。汗液中含有水、盐和其他化学物质。汗液的蒸发有助于降低体温。腋窝和外生殖器处等特殊部位的汗腺（顶泌汗腺）分泌一种黏稠的油性的汗液，当被皮肤上的细菌分解时会产生一种特殊的体味。
皮脂腺分泌油脂进入毛囊。油脂能够保持皮肤的湿度、柔性，并可作为抵御外来物质的屏障。
身体各部位的毛发是由毛囊产生的。毛发不但是人体外观的一个重要的组成部分，而且还承担着许多重要的功能，如调节体温，保护皮肤免受伤害，增强皮肤的感觉功能。毛囊还包含干细胞，能够修复损伤的表皮。
真皮血管供给皮肤营养并能够调节体温。遇热血管扩张，使皮肤表血血液循环增加，以带走热量。遇冷血管收缩，以保持体温。
神经、汗腺、皮脂腺、毛囊和血管在身体的不同部位数量不尽相同。如头皮有很多毛囊，而足跖就没有毛囊。
脂肪层
真皮层下是脂肪层，它帮助隔热隔冷，提供保护性填层，也是储存能量的区域。脂肪层含有脂肪细胞，聚集在纤维组织构成的框架内。不同部位脂肪层厚薄不一，如眼睑的脂肪层为 1～2 毫米，而在一些人腹部和臀部，脂肪层则可厚达十几厘米。