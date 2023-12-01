连续动态心电图 (ECG) 是一种无痛的医学检查，可在患者从事正常日常活动时连续记录 24 至 48 小时的心脏电活动。

标准心电图仅记录几秒钟的心脏电活动。这可以发现始终存在的异常；但有时，异常心律和心肌血流灌注不足的情况只是短暂出现，或者这类情况的发生时间无法预测。为了发现这类问题，医生可能会使用连续动态心电图 (ECG)，这种心电图可以在不影响患者每日正常活动的情况下连续记录 24 至 48 小时的心脏电活动。医生也可能使用基于事件的心电图 (ECG)，这种心电图会持续监测长达一个月，但仅在患者触发监测仪前后的预定时间范围（通常为几秒钟至几分钟）或者设备探测到异常心律时进行记录。

Holter 监护仪是一种可用系带固定在身体上的小型监护仪，受检者可将其背在肩上或围在颈部或腰部。贴在胸部的电极片可连续记录心脏的电活动。这类监护仪是无痛的，可以穿戴 24 至 48 小时。

这种监测仪可以通过附于胸壁的电极感知和记录心脏电活动。同时要求被检查者对监测过程中的各种症状及出现时间进行文字记录。然后，通过计算机运行心电图检查程序，这会分析心跳的速率和节律，寻找可提示异常心律或心肌血流灌注不足的电活动改变，并在监测期内对每次心搏生成一份记录。然后，根据心电图中的任何变化检查记录在日记中的症状，判断相应症状是否由某种异常心律而引起。

如有必要，当症状发生时，可通过电话线将患者心电图传送到医院的计算机或医生办公室进行立即分析。

Holter监测：连续心电图记录

当受检者必须接受 48 小时以上至 1 个月的监测时，可选用事件监测仪。它类似于 Holter 监护仪，但只有在使用者按下设备上按钮将其激活时（即出现症状时）或者当设备探测到异常心律时，才会进行记录。

另一种新颖的连续监测方法是将一个小的一次性无线粘性电极片贴在胸部长达 2 周。这种设备比常规 Holter 监护仪小得多，也不需要在胸部放置多个导联，因此便于长时间贴附使用。但是，该设备价格昂贵。

如果症状极少出现以致未能在首个监测时段发现，则可将事件监测仪置于皮肤下。一块小磁石可激活这个监测仪。这类植入式事件监测仪被称为植入式循环记录器，连续使用几年后才需更换电池。