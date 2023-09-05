低钾血症（血中钾水平低）

钾补充剂

如有功能紊乱所致低钾，需治疗原发病。

通常可通过口服钾补充剂得以恢复。由于钾对消化道有刺激作用，钾不从及应每天分次小剂量随餐使用，不要一次大剂量使用。蜡封或微粒胶囊这些特殊氯化钾剂型，对消化道的刺激较小。

为了更迅速地治疗低钾血症，在以下情况下静脉补钾：

钾离子水平致命性降低。

低钾造成心律失常。

口服钾补充剂无效。

患者失钾量继续超过口服补钾量。

大多数用利尿剂的人不需要用钾补充剂。但医生会定期检查血钾水平，以便在必要时给予补充剂。或者，使用有助于肾脏保钾的利尿剂（保钾利尿剂），如阿米洛利、依普利酮、螺内酯或氨苯蝶啶，但这些药物仅在肾功能正常的情况下才使用。

如果低镁血症伴随低钾血症，则也会予以治疗。