低钾血症（血中钾水平低）

低钾血症是指血中钾离子含量过少。
通常呕吐、腹泻、肾上腺功能或使用利尿剂可引起低钾。
低钾造成肌肉无力、痉挛、抽搐甚至瘫痪、心律失常。
诊断依靠血液检查确定钾离子水平。
通常，食入含钾丰富的食物或钾补充剂即可治疗。
（另见电解质概述和钾在人体内的作用概述。）
钾是人体内的一种电解质，电解质是在溶于血液等体液时带电荷的矿物质。钾是维持细胞、肌肉和神经的正常功能必不可少的。
低钾血症的病因
通常，血钾水平降低是因为呕吐、腹泻或过量使用泻药导致过多的钾从消化道流失。
有时因为患者使用的药物导致肾脏分泌过多钠、水和钾（利尿剂），从而过多的钾从尿中排出。
在库欣综合征等许多肾上腺疾病中，肾上腺会生成过量醛固酮，这种激素会使肾脏大量排钾。
某些药物（如胰岛素、沙丁胺醇和特布他林）可使更多的钾从血液进入细胞，导致低钾血症。然而，这些药物仅造成暂时性血钾降低，除非有其他情况造成钾的丢失。
低钾血症有时会伴随低镁血症（血镁水平低）出现或是低镁血症引起的。
许多食物（如豆类、深色绿叶蔬菜、土豆、鱼和香蕉）都含钾，因此钾摄入量过少引起低钾血症的情况比较罕见。
什么原因造成钾离子水平降低？
病因
疾病
药物或其他因素
消化道丢失增加（最常见）
腹泻
呕吐
长期使用泻药
尿中排出增多
肾上腺肿瘤导致醛固酮分泌增加
镁含量低（低镁血症）
利尿剂（常见）
大量食用甘草汁
咀嚼烟草
向细胞内转移增加
甲状腺过度活跃（甲状腺功能亢进）
胰岛素
有些用于治疗哮喘的药物：沙丁胺醇、特布他林和茶碱
低钾血症的症状
血钾水平定都降低通常不会引起症状。
大量降低时刻出现肌无力、痉挛、抽搐甚至瘫痪。
可能出现异常心律。当人们原本就有心脏病或使用心脏药物地高辛时，轻度低钾时亦可出现心律失常。
如果低钾血症持续较长时间，可能会出现肾脏问题，导致患者排尿频繁并大量饮水。
低钾血症的诊断
测定血钾水平
心电图
有时测定尿液中的钾含量
如果测定结果表明血钾水平低，则可作出诊断。然后，医生会尝试查明血钾水平下降的原因。
根据病人的症状可能很容易找到原因（如呕吐），或是由使用药物和其他物质引起。如果原因不明，医生需检验尿中排出的钾离子有多少，是否由于排出过多引起。
血钾水平低会引起异常心律，因此医生通常会做心电图 (ECG) 检查，查看有无异常心律。
低钾血症的治疗
钾补充剂
如有功能紊乱所致低钾，需治疗原发病。
通常可通过口服钾补充剂得以恢复。由于钾对消化道有刺激作用，钾不从及应每天分次小剂量随餐使用，不要一次大剂量使用。蜡封或微粒胶囊这些特殊氯化钾剂型，对消化道的刺激较小。
为了更迅速地治疗低钾血症，在以下情况下静脉补钾：
钾离子水平致命性降低。
低钾造成心律失常。
口服钾补充剂无效。
患者失钾量继续超过口服补钾量。
大多数用利尿剂的人不需要用钾补充剂。但医生会定期检查血钾水平，以便在必要时给予补充剂。或者，使用有助于肾脏保钾的利尿剂（保钾利尿剂），如阿米洛利、依普利酮、螺内酯或氨苯蝶啶，但这些药物仅在肾功能正常的情况下才使用。
如果低镁血症伴随低钾血症，则也会予以治疗。