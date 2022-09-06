心力衰竭是指心脏的泵血能力无法满足身体需求，导致血流减慢，血液积聚在静脉和肺内（充血），并且/或者出现其他可能进一步削弱心功能或使心脏僵硬的改变。

当心脏肌肉的收缩动作或松弛动作不充分时会出现心力衰竭，这通常是因为心肌无力、僵硬，或两者均存在所致。

多种心脏疾病都可导致心力衰竭。

起初，许多人都不会表现明显症状，随着病情进展，几天到几个月之后，就会表现呼吸困难以及虚弱。

肺脏、腹腔或腿部可能积液。

医生一般根据症状疑诊心力衰竭，但也常会做一些检查（如超声心动图 [心脏超声检查]）来评估心功能。

医生常常会集中精力治疗引起心力衰竭的病因，改变生活方式，以及通过药物治疗和手术或其他干预方式治疗心力衰竭。

心力衰竭可见于任何年龄人群，甚至是幼儿（特别是出生时存在心脏缺陷的儿童）。然而，该病更常见于老年人，因为老年人更有可能出现容易引发心力衰竭的疾病（例如可损伤心肌的冠状动脉疾病）或出现心脏瓣膜病。与年龄有关的心脏变化也往往会使心脏的工作效率下降。

美国约有 650 万人患有心力衰竭，每年新发病例约有 96 万例。全球约有 2600 万人受累。随着人们寿命的延长，以及某些国家存在心脏病特定危险因素（如肥胖症、糖尿病、吸烟和高血压）的人口持续增长，心力衰竭很可能会越来越常见。

心力衰竭并不意味着心脏停止跳动了。心力衰竭是指心脏不能保持它的正常做功能力，不能泵出足够的血液维持组织灌注。显然，它的定义被简单化了。其实心力衰竭非常复杂，并不能被简单的定义，它包括许多复杂的原因、表象、形式和结果等。

心脏功能是泵血。泵可将液体从一个位置转移到另一个位置。在心脏中，

右心将来自静脉的血液泵入双肺

左心将来自双肺的血液泵出并经动脉运送至身体其余部位

血液在心肌收缩时（称为收缩期）离开心脏，并在心肌舒张时（称为舒张期）进入心脏。当心脏肌肉的收缩或松弛动作不充分时会出现心力衰竭，这通常是因为心肌无力、僵硬，或两者均存在所致。因此，流出的血流量可能不充足。血液也可能积聚在组织中，从而引起充血。这就是为什么心力衰竭有时称之为充血性心力衰竭。

你知道吗……

左侧心脏的血液积聚引起肺充血，导致呼吸困难。通过从身体外周进入右心的血液积聚引起身体其他部位淤血，包括液体淤滞（即水肿）出现在下肢，肿大的器官（如肝脏）。心力衰竭通常在一定程度上累及双侧心脏。心力衰竭可能涉及到左心和右心的程度不一致。在这类情况下，心力衰竭可被描述为右心衰竭或左心衰竭。

心力衰竭时，心脏不能泵出足够的血液以适应身体对氧和营养物质的需要。因此，手臂和腿部肌肉可能会很快疲劳，而肾脏可能功能不正常。正常的动脉血压能确保肾脏从血流中将液体和废物滤过到尿中去，在心泵功能不足时，导致血压下降和肾功不全，肾脏不能从血液中滤掉多余的水分。因此，血液中的水分增加，衰竭的心脏工作量又增多了，形成恶性循环。最终心力衰竭越来越严重。

充血性心力衰竭 视频

心力衰竭的类型 心力衰竭按照射血分数 (EF) 分类；EF 是指心脏每次搏动泵出的血液百分比，可用来衡量心脏泵血功能是否正常。正常的左心室会射出其血量的 55% 至 60% 左右。 在射血分数降低的心力衰竭（HFrEF——有时称为收缩性心力衰竭）中： 心脏收缩力度较弱，泵出的血液在回心血量中的占比较低。因此，较多的血液仍留在心脏内。随后，血液就聚集在肺部、静脉或两者皆有。 在射血分数保留型心力衰竭（HFpEF——有时称为舒张性心力衰竭）中： 心脏僵硬，不能在收缩后正常舒张，导致心脏的血液充盈能力受损。心脏收缩正常，所以能从心室泵出正常比例的血量，但每次收缩的泵血总量可能会减少。有时僵硬的心脏会泵出较正常更高比例的血量以补偿其较弱的充盈能力。然而，与收缩性心力衰竭一样，回心血液最终会积聚在肺或静脉内。 射血分数轻度降低型心力衰竭 (HFmrEF) 是一个较新的概念，患者的射血分数介于射血分数保留型心力衰竭与射血分数降低型心力衰竭之间。 心力衰竭：泵出和充盈障碍

心力衰竭的病因 医生通常将心力衰竭的病因分为 直接影响心脏的疾病（心源性病因）

间接影响心脏的身体其他系统疾病（非心源性病因） 任何直接和间接影响心脏的疾病均可导致心力衰竭。一些疾病迅速地引起心力衰竭。而另一些则需要很多年。一些疾病可引起收缩性心力衰竭，另一些疾病可引起舒张性心力衰竭，还有一些疾病（如高血压和心脏瓣膜病）则可同时引起这两类功能不全。 心力衰竭的心源性病因 引起心力衰竭的心源性病因可能损伤整个心脏或心脏的某一区域。多数情况下，多种病因的结合才会导致心力衰竭。 心力衰竭的常见心源性病因是 冠状动脉疾病 冠状动脉疾病可导致流向心肌的富氧血减少，而心肌的正常收缩需要氧气，所以这种疾病会大面积损伤心肌。冠状动脉某个分支阻塞可引起心脏病发作，导致相应区域的心肌受到破坏。这个区域的心肌便不能正常收缩。 心力衰竭的其他心源性病因包括 心肌炎（心脏肌肉发炎）

有些药物（例如一些化疗药）

有些毒素（例如酒精）

心脏瓣膜病

心腔之间存在异常连接（例如室间隔缺损）

影响心脏电传导系统并引起异常心律的疾病

有些遗传性疾病

使心脏僵硬的疾病 细菌、病毒或其他感染引起的心肌炎（心脏肌肉发炎）可损伤全部或部分心肌，从而削弱心脏泵血能力。 许多用于治疗癌症的药物和毒素类药物（如酒精），也会损害心肌。 心脏瓣膜病，也就是瓣膜狭窄，从而阻碍血液流过心脏，或使血液从瓣膜漏回（反流或闭锁不全），可引起心力衰竭。瓣膜狭窄和反流能明显加重心脏负荷，长此以往，心脏会增生肥大，泵血功能下降。 心腔之间的异常连接（如室间隔缺损）可使血液在心脏内部再循环，增加了心脏的工作负荷，从而可引起心力衰竭。 影响心脏电传导系统（见图跟踪心电传导通路）并引起心律长时间改变（特别是心跳加快或不规则）的疾病亦能引起心力衰竭。当心脏跳动不正常时，泵血便不充分了。 有些遗传性疾病可影响心脏并导致心力衰竭。例如，杜兴氏肌营养不良可引起心肌（以及许多其他肌肉）无力。唐氏综合征可引起心脏出生缺陷。 心力衰竭可能归因于引起心壁僵硬的其他疾病，例如浸润和感染。例如，在淀粉样变性中，一种异常蛋白质——淀粉样蛋白会进入（浸润）机体的许多组织。如果淀粉样蛋白浸润心室壁，会使心室壁变硬，并导致心力衰竭。在热带国家，某些寄生虫浸润心肌后（如发生南美锥虫病时）会导致心力衰竭，甚至年轻人也会发病。 在缩窄性心包炎中，心包（包裹心脏的囊）会变得僵硬，导致即使健康的心脏也无法正常泵血和充盈。 你知道吗…… 心力衰竭的非心源性病因 心力衰竭的最常见非心源性病因是 高血压未充分受控 高血压加重心脏负荷是因为必须较正常情况下更加有力的收缩才能将血泵入主动脉以对抗升高了的血压。最终，心壁增厚（肥厚）和/或僵硬。僵直的心脏不能快速充盈或充盈不全，每次收缩时较正常情况下只能泵出更少的血液。糖尿病和肥胖症也可使心室壁发生僵硬性改变。 随着年龄的增大，心室壁也会逐渐变得僵硬。老年人中常见的高血压、肥胖症和糖尿病与年龄相关性僵硬共同作用导致心力衰竭的情况在老年人中尤其常见。 心力衰竭的不常见非心源性病因包括 肺动脉血压高（肺动脉高压，有时由肺栓塞引起）

贫血

甲状腺疾病

肾衰竭

某些药物 肺动脉高压等有些肺部疾病可能会改变或损伤肺内血管（肺动脉）。因此，右侧心脏不得不更加努力工作以泵血入肺。然后，患者可能出现肺心病，导致右心室扩大和右心衰竭。 肺栓塞（一个或多个血栓突然严重阻塞了肺动脉）也会使得泵血进入肺动脉变得困难并由此引起右心衰竭。 贫血是指红细胞重度缺乏（血细胞计数低）。红细胞可将氧气从肺部运送到机体组织。贫血时，降低了血液运载氧的能力，因此为了向组织提供相同量的氧，心脏必须做更多的工作。贫血有很多原因，包括心力衰竭本身。 甲状腺过度活跃（甲状腺功能亢进症）时会过度刺激心脏，导致心脏泵血太快，以致每次心搏时不能正常排空。当甲状腺不够活跃（甲状腺功能减退症）时，包括心肌在内的所有肌肉会变得无力，这是因为没有甲状腺激素，肌肉无法正常工作。 肾衰竭可使心脏劳损是因为肾衰竭时，肾脏不能清除血流中的过多液体，导致心脏需要泵出的血量增加。最终，心脏不能胜任它的工作，从而出现心力衰竭。 一些药品，如非甾体抗炎药，可能会引起血流滞留，从而增加心脏的负荷量，并且导致心力衰竭。 老年化专题：老年人心力衰竭的病因

代偿机制 对于心力衰竭，机体可有数种机制来代偿。 激素反应 机体的应激包括应对心力衰竭的第一反应是释放肾上腺素和去甲肾上腺素。例如，在心脏病发作导致心脏受损时，这些激素会立即释放出来。肾上腺素和去甲肾上腺素会使心脏泵血速度加快、力度增强。它们能够帮助心脏增加泵出的血液量（心输出量），有时能够达到正常的输出量，因此最初有助于代偿心脏受损的泵血能力。 对那些无器质性心脏病的人来说，可通过释放这类激素而临时增加心输出量而获得益处。而对于有慢性心力衰竭患者，这种反应会导致已经受损的心脏承担更多的负荷。长此以往，心脏会失去对激素作出反应的能力，而泵血需求的增长又会导致心功能进一步恶化。 肾脏反应 心力衰竭血流量降低的另一个主要代偿机制是机体通过肾脏降低了对盐和水分的排出。保留盐分和水分而不是将其排泄到尿中，可以保持血容量而有助于维持血压。然而，高血容量可以牵张心肌细胞，加大心腔的容积，特别是泵血心腔的心室容积。受到拉伸的心肌细胞越多，心脏收缩的力量越大。起初，这种机制会改善心功能，但超过一个临界点，牵张不再起作用，反而会削弱心脏的收缩功能（如同一根橡皮筋被过度拉伸一样）。最终心力衰竭恶化。此外，水盐潴留会增加肺等器官的积液程度，导致心力衰竭的症状恶化。 心脏扩大 另一个重要的代偿机制是增加室壁厚度。如同肱二头肌在数月的负重训练后变得强健一样，当心肌需加大工作量时，心壁会增厚。起初，心脏扩大使其能够维持泵出的血量（心输出量）。然而，心脏扩大和/或增厚最终使心壁僵硬，从而引起或加重心力衰竭。心脏扩大也会拉伸心脏瓣膜开口，使其发生功能障碍，从而引起更多的泵血问题。

心力衰竭的症状 心力衰竭的表现开始可以很突然，特别是当病因是心脏病发作时。对大多数人而言，第一次出现心衰时，没有什么症状体现。这些症状会在数天至数月或数年内逐渐进展。心力衰竭可以稳定一段时期，但常常会缓慢而凶险地进展。然而，患者可能会突然注意到症状，比如第一次出现使活动受限的症状，或在休息时出现症状。 一些常见症状是 气短

疲劳

腿部积液（水肿）

不能运动锻炼，也不能进行需要用力的其他活动 在老年人中，心力衰竭有时可引起一些模糊的症状，例如困倦、意识模糊和定向障碍。 医生通常根据患者进行日常生活活动的能力对心力衰竭的严重程度分级。纽约心脏病协会 (NYHA) 的分级仍然是病人和其医护人员了解疾病严重程度和它对生活影响程度的一个重要工具。 表格 右心衰竭和左心衰竭引起的症状不同。虽然可能存在两种类型的心力衰竭，但通常以一侧心力衰竭的症状为主。最终，左心衰竭会引发右心衰竭。 右心衰竭的症状 右心衰竭的主要症状是积液，导致足部、脚踝、腿部、下背部、肝脏和腹部肿胀（水肿）。什么地方出现液体潴留取决于额外液体的量和重力的影响。如果一个人处于站立位，液体会在腿和脚潴留。当处于卧位，液体通常会在腰部潴留。如果液体的量较大，液体也会在腹部潴留。肝脏或胃部的液体潴留可引起恶心、腹胀和食欲不振。重度右心衰竭可导致体重减轻和肌肉减少。这种情况称之为心源性恶病质。 左心衰竭的症状 左心衰竭可导致肺内积液，引起气短。起初，气短只发生在活动时，心力衰竭加重后，轻微活动甚至休息时均出现气短。重度左心衰竭的患者躺下时可能会气短（一种称为端坐呼吸的疾病），这是因为躺下时重力作用会使更多液体流入肺部。这种病人经常睡梦中惊醒，发生喘息（称之为夜间阵发性呼吸困难）。坐起来会使一些液体引流至肺底部，从而使呼吸更顺畅。当进行体力活动时，左心衰竭的人会感到疲乏和虚弱，因为他们的肌肉得不到足够的血液供应。 左心衰竭：肺水肿 3D 模型 重度心力衰竭的症状 心力衰竭严重时，可能会出现陈-施呼吸。在这种异常的呼吸模式中，患者会有几秒钟无呼吸，然后呼吸开始逐渐加快、加深，接着呼吸减慢、变浅，直至再次短暂停止呼吸，之后不断重复上述周期。出现陈-施氏呼吸，是因为流经大脑的血流减少，导致控制呼吸中枢的相应大脑区域没有获得足够的氧所致。目前认为陈-施呼吸属于中枢性睡眠呼吸暂停。 阻塞性睡眠呼吸暂停（气道阻塞使睡眠中断，导致白天困倦）是另一种常见于有或无心力衰竭人群中的呼吸疾病。重度阻塞性睡眠呼吸暂停可使心力衰竭恶化。 急性肺水肿是指肺内突然大量积液。它会引起极度呼吸困难、呼吸急促、皮肤发青，并有烦躁不安、焦虑和窒息的感觉。一些人出现严重的呼吸道痉挛（支气管痉挛）和喘息，称之为心源性哮喘。急性肺水肿是一种危及生命的急症，当心力衰竭患者血压很高或心脏病发作时，或有时只是停用抗心力衰竭药或吃咸食时，可能会发生这种急症。 心脏严重损伤时，心腔内会形成血栓。形成血栓是因为心腔内的血流缓慢。血栓可能发生脱落（变成栓子），随血流游移，部分或完全阻塞某处动脉。如果血栓阻塞了脑部某动脉，可能导致中风。 抑郁和心理机能下降在重度心力衰竭患者中比较常见（特别是老年患者），需要仔细评估和治疗。

心力衰竭的诊断 胸部 X 线检查

心电图(ECG)

超声心动图，有时进行其他影像学检查

血液化验 医师通常在症状的基础上怀疑有否心力衰竭。诊断来自体格检查的结果，包括细弱而快速的脉搏、降低的血压、异常的心音、肺水肿（包括听诊）、扩大的心脏、怒张的颈静脉、肿大的肝脏、膨隆的腹部及肿胀的下肢。 通常进行评估心脏功能的检查。也需要做检查明确心力衰竭的病因。 胸部 X 线检查 胸部 X 线检查能显示心脏扩大、血管充血和肺内积液。 心电图 心电图 (ECG) 检查对判断心律是否正常、心室壁是否增厚以及患者有无心脏病发作史而言几乎是必做的。 超声心动图 超声心动图利用声波生成心脏图像，是评估心功能（包括心脏泵血能力和心脏瓣膜功能）的最佳检查之一。超声心动图能显示： 心壁是否增厚和舒张是否正常

瓣膜功能是否正常

心脏收缩是否正常

是否有局域性室壁收缩异常 超声心动图通过让医师测量室壁厚度和僵硬程度及射血分数从而用于判断心力衰竭是否由于收缩或舒张功能不全所引起。射血分数，是心功能的重要检测指标，是指每搏输出量占心室舒张末期容积量的百分比。正常的左心室会射出其血量的 55% 至 60% 左右。如果射血分数低于 40%，则可确诊收缩性心力衰竭。如果患者有心力衰竭症状、但射血分数正常或升高，则很可能是舒张性心力衰竭。 血液化验 几乎总会进行血液检查。医生会经常测量利钠肽 (NP)。NP 是心力衰竭时在血液中积聚的一种物质，但在引起气短的其他疾病中则较少出现这种物质的积聚。可能会做其他血液检查，寻找可能引起心力衰竭的疾病。 其他测试 为了确定有无心力衰竭或明确其病因，可能会做其他一些检查，例如放射性核素显像、磁共振成像 (MRI)、计算机断层扫描、心导管检查术及血管造影、运动负荷试验。 罕见情况下，通常是医生怀疑心脏受到浸润（如发生淀粉样变性时）或者细菌、病毒或其他感染导致心肌炎时，需进行心肌活检。

心力衰竭的预防 预防心衰包括在心衰前治疗可引起心力衰竭的疾病。可以治疗的疾病包括： 高血压

肥胖

阻塞性睡眠呼吸暂停

冠状动脉阻塞

心脏瓣膜病

某些异常心律

酗酒

贫血

甲状腺疾病