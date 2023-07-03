保持健康的一个重要部分是血液维持正常的酸度或碱度。任何液体，包括血液的酸度和碱度都能够用 pH 值来表示。pH 标度是从 0（强酸）到 14（强碱）。pH值 7.0 是在这个量表的中间位置，是中性。血液在正常情况下呈微碱性，pH 值的正常范围约为 7.35-7.45。为了维持身体的正常功能，血中的 pH 值要保持在 7.40。

医生通过测量血液中的 pH 值以及二氧化碳（酸）和碳酸氢盐（碱）的水平来评估患者的酸碱平衡情况。

如果出现以下情况，则血液酸度增加

体内酸性化合物水平升高（通过增加摄入或生成，或者减少排泄）

体内碱性化合物水平降低（通过减少摄入或生成，或者增加排泄）

当体内酸水平下降或碱水平升高时，血液碱度会升高。

控制酸碱平衡 体内这种酸度和碱度的平衡就称之为酸-碱平衡。 血液的酸碱平衡的调控是很精细的，即使是很小的异常就能给很多许多器官带来严重的影响。机体应用不同的机制来调控血液的酸碱平衡。这些机制涉及 肺

肾脏

缓冲系统 肺的作用 机体用来控制血液 pH 值的一种机制是从肺中释放二氧化碳。微酸性二氧化碳是氧和营养素（所有细胞都需要）的加工处理（代谢）废物，而且由细胞不断产生。然后，从细胞流入血液。血液运载二氧化碳至肺，然后二氧化碳被呼出。当二氧化碳在血内聚集时，血液的 pH 值就会下降（酸度增加）。 脑通过控制呼吸（通气）的速率和深度来调节二氧化碳呼出量。当呼吸变快变深时，呼出的二氧化碳量增加，接着血液的pH值也会升高。通过调节呼吸的频率和深度，大脑和肺能够每时每刻地调节血液的pH值。 肾的作用 肾同样能够通过排泄多余的酸或碱来影响血液的 pH 值。肾具有某些能力来改变排泄的酸或碱的量，但是由于肾的调节作用比肺慢很多，这种代偿通常需要几天的时间。 缓冲系统 其他控制血液 pH 值的机制包括使用可避免酸度和碱度突然改变的化学缓冲液系统。pH 缓冲系统是机体本身自动产生的弱碱和弱酸的结合。这些弱酸和弱碱在正常 pH 值时保持一种平衡。pH 缓冲系统通过调节酸和碱的比例的化学作用，使溶液 pH 值的变化降到最小。 血液中最重要的 pH 缓冲系统包括碳酸（由二氧化碳溶解在水中形成）和碳酸氢盐离子（相当于弱碱）。