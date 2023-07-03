酸中毒是过量生成的酸积存在血液，或过量碳酸氢盐从血液中流失引起的（代谢性酸中毒）；或者是肺功能障碍或呼吸受到抑制导致二氧化碳积存血液中引起的（呼吸性酸中毒）。

当人们食入含有或者产酸的物质时，或者肺部排出足够的二氧化碳时，血液的酸度就会增加。

代谢性酸中毒患者常会感觉恶心、呕吐和疲劳，呼吸比正常情况更深更快。

呼吸性酸中毒患者常会出现头痛和意识模糊，而呼吸会显得浅或慢，或者既浅又慢。

血样检查结果通常显示 pH 低于正常范围。

医生需要治疗酸中毒的病因。

（另见酸碱平衡概述。）

如果酸的增加超过了机体酸碱控制系统的调节能力，血液就会变为酸性。随着血液 pH 值下降（酸度增加），脑部负责调控呼吸的部分会受到刺激而使呼吸更深更快（呼吸性代偿）。呼吸深快会增加二氧化碳呼出量，这可使血液 pH 升高以逐渐恢复正常。

同时，肾脏也在通过从尿中排出多余的酸来代偿。然而，如果人体持续过量产酸，则会超出这两种机制的调控能力，从而引起重度酸中毒并最终导致心脏问题和昏迷。

任何液体，包括血液的酸度和碱度都能够用 pH 值来表示。

血液 pH 值 酸度和碱度用 pH 标度表示，pH 标度是从 0（强酸）到 14（强碱）。pH值 7.0 是在这个量表的中间位置，是中性。 血液在正常情况下呈微碱性，pH 值的范围从 7.35 至 7.45。为了维持身体的正常功能，血中的 pH 值要保持在 7.40。

酸中毒的病因 根据主要病因，将酸中毒分类为 代谢性

呼吸性 代谢性酸中毒 通过摄入酸性物质或者摄入后能分解（代谢成）为酸的物质——如甲醇、防冻剂（乙烯乙二醇），大剂量阿司匹林（乙酰水杨酸），人体内酸的含量就会增加，此时就会发展成为代谢性酸中毒。许多其他药物和毒物会引起酸中毒。 代谢性酸中毒可由异常代谢引起。体内过量产酸的情况可发生在休克晚期（乳酸性酸中毒）以及 1 型糖尿病控制不良时（糖尿病酮症酸中毒）。 肾功能不正常（肾衰竭）时，肾脏无法通过尿液足量排酸，此时即使体内产酸量是正常的，也可能发生酸中毒。 身体失碱过多时，也会发生代谢性酸中毒。例如，腹泻可导致碳酸氢盐通过消化道流失。 呼吸性酸中毒 呼吸性酸中毒发生在肺不能充分排出二氧化碳时（换气不足），而出现某些严重累及肺部的疾病（例如慢性阻塞性肺病 [COPD]、重度肺炎、心力衰竭和哮喘）时会发生换气不足。 在脑部、神经或胸肌疾病（如格林-巴利综合征或肌萎缩性脊髓侧索硬化症）损害呼吸时，也会发生呼吸性酸中毒。此外，当阿片类药物（麻醉药）、酒精或强效催眠药（镇静剂）引起过度镇静而减慢呼吸时，也会发生呼吸性酸中毒。由于呼吸减慢，血氧水平可能较低。 睡眠呼吸障碍（如睡眠呼吸暂停）会反复引起较长时间的呼吸暂停，足以引起短暂性呼吸性酸中毒。

酸中毒的症状 出现轻度代谢性酸中毒时，患者有可能无症状，但通常会出现 疲劳

恶心

呕吐 呼吸会变深并且略微加快（随着机体试图通过释放更多的二氧化碳来纠正酸中毒）。当酸中毒加剧时，患者开始感觉到极度的虚弱、嗜睡、恶心加重、意识障碍。最终，重症病例可能出现心脏问题和血压下降，导致休克、昏迷和死亡。 出现呼吸性酸中毒时，最早出现的症状是 瞌睡

头痛 当血氧不足时，嗜睡可能进展为麻木和昏迷。昏迷可以在呼吸停止或者严重损伤的瞬间发生，当呼吸损伤不是特别严重时，也可以经历数小时才发生。

酸中毒的诊断 血液化验 酸中毒的诊断通常需要检测动脉血样的血液 pH 值和二氧化碳，做这些血液检查一般从腕部桡动脉采血。采用动脉血，是因为用静脉血检测机体 pH 值通常是不可靠的。 为了了解更多有关酸中毒病因的信息，医生还需要检测血液中的碳酸氢盐水平。然后，为了帮助明确具体的病因，还会做其他血液检查。