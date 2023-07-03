酸中毒是过量生成的酸积存在血液，或过量碳酸氢盐从血液中流失引起的（代谢性酸中毒）；或者是肺功能障碍或呼吸受到抑制导致二氧化碳积存血液中引起的（呼吸性酸中毒）。
当人们食入含有或者产酸的物质时，或者肺部排出足够的二氧化碳时，血液的酸度就会增加。
代谢性酸中毒患者常会感觉恶心、呕吐和疲劳，呼吸比正常情况更深更快。
呼吸性酸中毒患者常会出现头痛和意识模糊，而呼吸会显得浅或慢，或者既浅又慢。
血样检查结果通常显示 pH 低于正常范围。
医生需要治疗酸中毒的病因。
（另见酸碱平衡概述。）
如果酸的增加超过了机体酸碱控制系统的调节能力，血液就会变为酸性。随着血液 pH 值下降（酸度增加），脑部负责调控呼吸的部分会受到刺激而使呼吸更深更快（呼吸性代偿）。呼吸深快会增加二氧化碳呼出量，这可使血液 pH 升高以逐渐恢复正常。
同时，肾脏也在通过从尿中排出多余的酸来代偿。然而，如果人体持续过量产酸，则会超出这两种机制的调控能力，从而引起重度酸中毒并最终导致心脏问题和昏迷。
任何液体，包括血液的酸度和碱度都能够用 pH 值来表示。
血液 pH 值
酸度和碱度用 pH 标度表示，pH 标度是从 0（强酸）到 14（强碱）。pH值 7.0 是在这个量表的中间位置，是中性。
血液在正常情况下呈微碱性，pH 值的范围从 7.35 至 7.45。为了维持身体的正常功能，血中的 pH 值要保持在 7.40。
酸中毒的病因
根据主要病因，将酸中毒分类为
代谢性
呼吸性
代谢性酸中毒
呼吸性酸中毒
酸中毒的症状
出现轻度代谢性酸中毒时，患者有可能无症状，但通常会出现
疲劳
恶心
呕吐
呼吸会变深并且略微加快（随着机体试图通过释放更多的二氧化碳来纠正酸中毒）。当酸中毒加剧时，患者开始感觉到极度的虚弱、嗜睡、恶心加重、意识障碍。最终，重症病例可能出现心脏问题和血压下降，导致休克、昏迷和死亡。
出现呼吸性酸中毒时，最早出现的症状是
瞌睡
头痛
当血氧不足时，嗜睡可能进展为麻木和昏迷。昏迷可以在呼吸停止或者严重损伤的瞬间发生，当呼吸损伤不是特别严重时，也可以经历数小时才发生。
酸中毒的诊断
血液化验
酸中毒的诊断通常需要检测动脉血样的血液 pH 值和二氧化碳，做这些血液检查一般从腕部桡动脉采血。采用动脉血，是因为用静脉血检测机体 pH 值通常是不可靠的。
为了了解更多有关酸中毒病因的信息，医生还需要检测血液中的碳酸氢盐水平。然后，为了帮助明确具体的病因，还会做其他血液检查。
酸中毒的治疗
病因治疗
有时，静脉输注含碳酸氢盐的液体
酸中毒的治疗目标几乎总是纠正病因。医生很少只是给予碳酸氢盐等碱性药物来逆转酸中毒。
代谢性酸中毒的治疗主要取决于病因。例如，治疗策略可能需要控制糖尿病人的胰岛素水平或者在中毒时从血液中去除毒性物质。
呼吸性酸中毒的治疗则旨在改善肺功能。疏通气道的药物（沙丁胺醇等支气管扩张药）可能对有哮喘、慢性阻塞性肺病等肺病患者有帮助。药物和其他物质引起的镇静有时可通过解毒剂逆转。由于任何原因引起呼吸或肺功能严重损伤的患者，可能需要机械通气来辅助呼吸。
重度酸中毒也可以在没找到致病原因时直接治疗。在这些情况下，可以静脉输注碳酸氢盐。然而，碳酸氢盐只能暂时缓解酸中毒（应继续针对病因进行治疗），还可能产生一些不良反应，如使体内水和钠负荷过量。