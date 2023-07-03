碱中毒是血液中的碱度（血液 PH 值测量结果）过高，可由血中的碳酸氢盐过多或酸过少引起（代谢性碱中毒）；或由呼吸加快、加深导致血液中二氧化碳水平降低引起（呼吸性酸中毒）。
患者可能会易怒、肌肉抽搐、肌肉抽筋，甚至是肌肉痉挛。
血液检测可以诊断碱中毒。
代谢性碱中毒的治疗方法是补充水以及钠、钾等矿物质（电解质）并纠正病因。
呼吸性碱中毒可通过纠正病因来治疗。
（另见酸碱平衡概述。）
血液 pH 值
任何溶液（包括血液）的酸度和碱度均在 pH 标度上显示，范围为 0（强酸）到 14（强碱）。pH值 7.0 是在这个量表的中间位置，是中性。
血液在正常情况下呈微碱性，pH 值的范围从 7.35 至 7.45。为了维持身体的正常功能，血中的 pH 值要保持在 7.40。
碱中毒的病因
如果血液中碳酸氢盐过多、酸性物质从血液中流失或血液中二氧化碳水平低超过了机体酸碱控制系统的调节能力，血液就会变为碱性。根据主要病因，将碱中毒分类为
代谢性
呼吸性
代谢性碱中毒
如果机体出现以下情况，会发生代谢性碱中毒
流失的酸过多
获得的碱过多
如长期呕吐或用胃管抽吸胃液（有时会在医院中应用）时导致胃酸减少。
偶尔也可因摄入过多的碱性物质，如烘焙用的苏打（碳酸氢钠）引起代谢性碱中毒。
另外，当液体和电解质（如钠或钾）的过量流失影响肾脏维持血液酸碱平衡的能力时，也会发生代谢性碱中毒。例如，足以引起代谢性碱中毒的钾流失可能归因于肾上腺过度活跃或使用利尿剂（如噻嗪类、速尿或利尿酸）。
呼吸性碱中毒
碱中毒的症状
碱中毒可能导致
应激
肌肉抽搐和抽筋
手指、脚趾和嘴唇周围有麻刺感
麻刺感（感觉异常）是焦虑引起换气过度时的一种常见主诉。有时碱中毒根本没有症状。如果发生重度碱中毒，则会出现痛性肌肉痉挛（抽搐）。
碱中毒的诊断
血液化验
尿液化验
医生通过测量血液中的 pH 值以及二氧化碳（酸）和碳酸氢盐（碱）的水平来评估患者的酸碱平衡情况。为了了解更多有关碱中毒病因的信息，医生还需检测血液和尿液样本中的电解质水平。
碱中毒的治疗
病因的治疗
发生代谢性碱中毒时，补充水和电解质
发生呼吸性碱中毒时，必要时给予氧气，或安慰因焦虑而换气过度的人，以使其保持情绪稳定
碱中毒的治疗目标几乎总是纠正病因。医生很少只是给予盐酸等酸性物质来逆转碱中毒。
治疗代谢性碱中毒时，通常会补充水和电解质（钠和钾），同时纠正病因。罕见情况下，如果代谢性碱中毒非常严重，则会静脉输注稀酸。
治疗呼吸性碱中毒的第一步是确保患者能够获得充足氧气。然后，医生会寻找感染等严重病因。如果是由于疼痛而使患者的呼吸变快，那么缓解疼痛往往就已经足够了。
当呼吸性碱中毒是焦虑或惊恐发作引起时，有意识地努力放松和减慢呼吸可能会使这种病症消退。安慰患者和情感支持会有所帮助。有时，人们会尝试借助纸袋来减缓呼吸，这有助于提高血液中二氧化碳水平，因为患者会重新吸入前面呼出的二氧化碳。但是，不建议这样做，因为它可能导致其他问题（例如，由于吸入的氧气减少而使心脏或肺部问题加重）。