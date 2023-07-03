任何溶液（包括血液）的酸度和碱度均在 pH 标度上显示，范围为 0（强酸）到 14（强碱）。pH值 7.0 是在这个量表的中间位置，是中性。

血液在正常情况下呈微碱性，pH 值的范围从 7.35 至 7.45。为了维持身体的正常功能，血中的 pH 值要保持在 7.40。