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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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无痛性淋巴细胞性甲状腺炎

（产后甲状腺炎）

作者：Laura Boucai, MD, Weill Cornell Medical College
已审核/已修订 2月 2024
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无痛性淋巴细胞性甲状腺炎是一种无痛的自身免疫性甲状腺炎症，一般发生在产后，通常可自愈。

（另见甲状腺概述。）

无痛性淋巴细胞性甲状腺炎最常见于女性，特别是产后 3-4 个月的女性，可出现甲状腺无痛性增大。这种异常往往会在随后的怀孕中复发。

在数周到数月的时间内，患者会先后发生甲状腺过度活跃（甲状腺功能亢进）和甲状腺不够活跃（甲状腺功能减退），最后甲状腺功能恢复正常。

无痛性淋巴细胞性甲状腺炎的症状

无痛性淋巴细胞性甲状腺炎会在产后 3-4 个月内发生。起病后的第一个阶段是甲状腺功能亢进，这时甲状腺变大，但无疼痛或压痛。随后会发生甲状腺功能减退，最后这种病通常自行消退。

首先，出现甲状腺功能亢进症状，如心率和血压增加、出汗过多和感觉太热、手震颤（颤抖）以及紧张和焦虑。

在第二阶段，出现甲状腺功能减退症状，这可能包括疲劳、体重增加、便秘、皮肤和头发干燥以及畏寒。

你知道吗……

  • 无痛性淋巴细胞性甲状腺炎中的“无痛性”一词表明，甲状腺炎症不引起疼痛或压痛。

  • “淋巴细胞性”是指在用显微镜检查甲状腺组织时观察到的一类白细胞。

无痛性淋巴细胞性甲状腺炎的诊断

  • 血液检测甲状腺功能

无痛性淋巴细胞性甲状腺炎的诊断依据是患者的症状、检查和甲状腺功能血液检查的结果。罕见情况下，医生做甲状腺活检来确诊。

如果女性在怀孕后出现无痛性淋巴细胞性甲状腺炎，医生通常会在患者后续怀孕后检查有无这种病。

无痛性淋巴细胞性甲状腺炎的治疗

  • 用 β-阻滞剂治疗甲状腺功能亢进

  • 使用甲状腺激素替代疗法治疗甲状腺功能减退

甲状腺功能亢进时可能进行数周的治疗，通常用ß受体阻滞剂如阿替洛尔治疗。β 受体阻滞剂有助于控制甲状腺功能亢进的许多症状。例如，这类药物能减慢心率，减少震颤，并控制焦虑。

在甲状腺功能减退期，患者可能要口服甲状腺激素，但通常治疗不超过12个月。但是，约 10% 的无痛性淋巴细胞性甲状腺炎患者会发生永久性甲状腺功能减退，这些人需余生服用甲状腺激素。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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