无痛性淋巴细胞性甲状腺炎

血液检测甲状腺功能

无痛性淋巴细胞性甲状腺炎的诊断依据是患者的症状、检查和甲状腺功能血液检查的结果。罕见情况下，医生做甲状腺活检来确诊。

如果女性在怀孕后出现无痛性淋巴细胞性甲状腺炎，医生通常会在患者后续怀孕后检查有无这种病。