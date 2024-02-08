无痛性淋巴细胞性甲状腺炎

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无痛性淋巴细胞性甲状腺炎是一种无痛的自身免疫性甲状腺炎症，一般发生在产后，通常可自愈。
（另见甲状腺概述。）
无痛性淋巴细胞性甲状腺炎最常见于女性，特别是产后 3-4 个月的女性，可出现甲状腺无痛性增大。这种异常往往会在随后的怀孕中复发。
在数周到数月的时间内，患者会先后发生甲状腺过度活跃（甲状腺功能亢进）和甲状腺不够活跃（甲状腺功能减退），最后甲状腺功能恢复正常。
无痛性淋巴细胞性甲状腺炎的症状
无痛性淋巴细胞性甲状腺炎的诊断
血液检测甲状腺功能
无痛性淋巴细胞性甲状腺炎的诊断依据是患者的症状、检查和甲状腺功能血液检查的结果。罕见情况下，医生做甲状腺活检来确诊。
如果女性在怀孕后出现无痛性淋巴细胞性甲状腺炎，医生通常会在患者后续怀孕后检查有无这种病。
无痛性淋巴细胞性甲状腺炎的治疗
用 β-阻滞剂治疗甲状腺功能亢进
使用甲状腺激素替代疗法治疗甲状腺功能减退
甲状腺功能亢进时可能进行数周的治疗，通常用ß受体阻滞剂如阿替洛尔治疗。β 受体阻滞剂有助于控制甲状腺功能亢进的许多症状。例如，这类药物能减慢心率，减少震颤，并控制焦虑。
在甲状腺功能减退期，患者可能要口服甲状腺激素，但通常治疗不超过12个月。但是，约 10% 的无痛性淋巴细胞性甲状腺炎患者会发生永久性甲状腺功能减退，这些人需余生服用甲状腺激素。