最常见的病因包括

Graves 病

毒性（产生激素的）多结节性甲状腺肿

单一毒性结节

甲状腺炎

格雷夫斯病是一种自身免疫性疾病，它是甲状腺功能亢进的最常见病因。自身免疫性疾病是指人体的免疫系统产生抗体去攻击人体的自身组织。抗体通常破坏细胞和降低其发挥作用的能力。然而，格雷夫斯病却使抗体刺激甲状腺产生和分泌过多的甲状腺激素到血液中。这种引起甲状腺功能亢进的疾病常有遗传性，而且常导致甲状腺肿大。

毒性多结节性甲状腺肿（Plummer 病）可产生许多结节（小肿块），其中一个或多个结节可能开始生成并分泌过量的甲状腺激素。这种疾病随着年龄的增长更加常见，在青少年和年轻成年人中不常见。

甲状腺炎是甲状腺的炎症。炎症病因可能是病毒感染（亚急性甲状腺炎）、产后自身免疫性甲状腺炎症（无痛性淋巴细胞性甲状腺炎）以及少见的慢性自身免疫性炎症（桥本氏甲状腺炎）。起初，发炎的甲状腺释放存储的激素，所以炎症可引起甲状腺功能亢进。随后，由于贮存的激素被耗尽，通常出现甲状腺功能减退。但是，亚急性和无症状性淋巴细胞性甲状腺炎患者的甲状腺通常会恢复正常功能。

毒性（高功能）甲状腺结节（良性肿瘤或腺瘤）是甲状腺内局部组织异常增生。即使在没有促甲状腺素（TSH，一种由垂体生成的激素，能刺激甲状腺产生甲状腺激素）刺激的情况下，这种异常组织仍产生甲状腺激素。因此毒性结节就避开了甲状腺的正常调控机制，从而合成大量甲状腺激素。

甲状腺功能亢进的其他原因包括

某些药物，包括口服太多的甲状腺激素

罕见情况下，垂体过度活跃引起刺激过度

药物和碘可导致甲状腺功能亢进。药物包括胺碘酮、α-干扰素、程序性死亡受体-1 (PD-1) 抑制剂（如纳武单抗和帕博利珠单抗）、阿仑单抗，罕见情况下还包括锂剂。服用某些祛痰剂或使用含碘造影剂进行 X 线检查的患者，可能会发生碘过量，这在结节不受促甲状腺激素控制且碘过量时能产生大量甲状腺激素的患者中，可能会导致甲状腺功能亢进，从而发展为毒性甲状腺结节。服用过多的甲状腺激素也可引起甲状腺功能亢进，这也是 TSH 水平降低或 T4 水平升高最常见的原因之一。

垂体过度活跃会生成过多的促甲状腺素，转而导致甲状腺激素过量生成。但这是引起甲状腺功能亢进的极为罕见原因。

甲状腺功能亢进的其他罕见原因包括胎盘的某些异常（导致激素人绒毛膜促性腺激素水平过高，可刺激甲状腺生成过多的甲状腺激素）、包含甲状腺组织的某些卵巢肿瘤以及已扩散到身体其他部位的甲状腺癌。