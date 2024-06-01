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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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猫抓病

（猫抓热）

作者：Larry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University
已审核/已修订 6月 2024
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猫抓病是由革兰氏阴性菌汉氏巴尔通体引发的感染，通过被带菌的猫抓伤或咬伤而传播，常导致结痂的包块和淋巴结肿胀。

  • 猫抓病患者可在抓伤部位出现一个红色、无痛肿块，有时还伴随发烧、头痛、食欲下降或淋巴结肿大。

  • 在免疫系统受损的人中，感染可扩散至全身，不予治疗的话，可导致死亡。

  • 医生通过化验血和体液来查找细菌。

  • 通常，治疗上只需要热敷感染部位和服用止痛药，但免疫系统受损的人需要使用抗生素。

（另见细菌概述。）

全世界的大多数家猫，尤其是小猫，都感染了巴尔通体。大多数感染的猫血液中有细菌，但不会生病或出现疾病迹象。

猫被跳蚤感染。跳蚤将一只猫的巴尔通体细菌传播给另一只猫。人通过猫咬伤或抓伤被感染，但发生的感染不会很严重。

当猫舔人的开放性伤口时，人也会被感染。

蜱虫、虱子和蚊子也可能感染人。

儿童最常受到影响。

猫抓病的症状

在猫咬伤或抓伤的部位，约 3 至 10 天内会出现红色、无痛肿块。肿块一般带有痂皮，有时含有脓液。

不到两周时间（有时是在抓伤愈合后），附近淋巴结肿大、疼痛和充满脓液。患者可出现发烧、头痛和食欲下降。有时，肿大的淋巴结破溃流脓。

猫抓病
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在猫咬伤或抓伤的部位，约 3 至 10 天内会出现红色、无痛肿块。肿块一般带有痂皮，有时含有脓液。
CAVALLINI JAMES/BSIP/科学图片库

除此之外，一般不会有其他症状，且猫抓病可自行愈合。但对于患有人类免疫缺陷病毒(HIV)感染、艾滋病或其他削弱免疫系统疾病的患者，感染可扩散至全身，不治疗的话可以致命。

猫抓病的诊断

  • 血液化验

  • 有时进行血培养和 PCR 检测

  • 有时进行淋巴结活检

猫抓病通过检测血液中的细菌抗体来诊断。（抗体是免疫系统产生的蛋白质，有助于保护身体免受特定攻击物的攻击，例如引起猫抓病的细菌。）

对于病情严重或免疫系统受损的患者，医生可能还会采集一份血液样本，并送到实验室进行细菌培育（培养）和鉴定。或者，医生也可能将针插入感染的淋巴结，进行组织或体液采样。医生之后对此样本使用聚合酶链反应 (PCR) 技术以增加细菌 DNA 的含量，从而快速地检测到细菌。

如果诊断不明，尤其当怀疑癌症时，医生可从肿大淋巴结采集组织样本，并进行分析（淋巴结活检）。

猫抓病的治疗

  • 热敷和止痛

  • 必要时可使用抗生素

对于免疫系统健全的人，通常只需热敷感染区域和服用止痛药。

通常不需要使用抗生素。然而，有时医生会给予抗生素阿奇霉素，以尽可能减轻淋巴结肿胀，缩短患者出现症状的时间，并防止疾病扩散。

如果免疫系统削弱的人（尤其是 HIV 感染者或艾滋病患者）的感染播散，他们需要使用抗生素。可使用的抗生素包括阿奇霉素和多西环素。它们需要服用数周到数月。

免疫系统受损者可通过避免接触家猫来防止感染猫抓病。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. 美国疾病控制与预防中心（CDC）：猫抓病：提供猫抓病相关信息的资源，包括预防

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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