医生根据细菌分类的各种方式对细菌感染进行分类。例如，感染可归类为革兰氏阴性菌或革兰氏阳性菌引起的。这种区别很重要，因为两种类型的治疗可能需要不同类型的抗生素。

革兰氏阴性感染包括以下这些：

革兰氏阳性感染包括以下这些：

一些感染是以细菌的形态分类的。例如，由螺旋体（螺旋形细菌）引起的感染被分类为螺旋体感染。

螺旋体感染包括：

其它感染可通过致病菌细菌是否需要氧气或在无氧环境中繁殖来分类。那些需要在有氧环境下生存和生长的细菌称为需氧菌。那些不需要在有氧环境下生存和生长的细菌称为厌氧菌。

厌氧菌感染包括：

许多不同的抗生素可用于治疗细菌感染。然而，细菌对抗生素耐药非常重要。