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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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类丹毒

作者：Larry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University
已审核/已修订 3月 2023
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类丹毒是由革兰氏阳性菌红斑丹毒丝菌引起的一种皮肤感染。

  • 当患者在处理感染动物物质时有穿刺伤口或刮伤时感染此病。

  • 类丹毒可导致紫红色、硬化性皮疹，可出现瘙痒、烧灼感和／或肿胀。

  • 医生根据感染组织样本的培养结果诊断类丹毒。

  • 感染可使用抗生素进行有效治疗。

（另见细菌概述。）

丹毒丝菌是全世界范围内常见的一种细菌，可感染各种动物，包括贝类、鱼类、鸟禽类以及哺乳类（尤其是猪）和昆虫。

处理带菌的动物材料时（如感染尸体或鱼），被它们刺伤或擦伤即可引发感染。因此，屠夫、屠宰场工人、农民、厨师和渔夫具有更高的风险。

被带菌的猫或犬咬伤也可引发感染。

类丹毒的症状

受伤部位出现紫红色、硬化的皮疹。可有瘙痒、烧灼感和/或肿胀。肿胀可能会干扰手的使用。有时，附近淋巴结会肿大。症状可能持续3周。

少数情况下，丹毒丝菌可通过血流扩散，感染关节或心脏瓣膜。

类丹毒
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此图显示称为类丹毒的紫红色、硬化皮疹。
图片由Thomas Habif医学博士提供。

类丹毒的诊断

  • 感染组织样本的培养和其它检测

要诊断类丹毒，医生可以从受感染的皮肤中取组织样本，并将其送至实验室进行细菌（如果存在）培育（培养）和鉴定。如果医生怀疑关节或心脏瓣膜被感染，则会采集关节液或血液的样本进行丹毒丝菌检测。

医生可能针对样本使用聚合酶链反应 (PCR) 技术以增加细菌遗传物质（脱氧核糖核酸 [DNA]）的含量。这种技术有助于医生更快地检测细菌。

类丹毒的治疗

  • 抗生素

如果类丹毒仅累及皮肤，医生通常会让患者口服一周抗生素，如青霉素、氨苄青霉素、环丙沙星或克林霉素。

如果丹毒丝菌已扩散，医生会给予较长时间的静脉抗生素治疗。

如果心脏瓣膜感染，则通常必须更换。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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