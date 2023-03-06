类丹毒是由革兰氏阳性菌红斑丹毒丝菌引起的一种皮肤感染。

当患者在处理感染动物物质时有穿刺伤口或刮伤时感染此病。

类丹毒可导致紫红色、硬化性皮疹，可出现瘙痒、烧灼感和／或肿胀。

医生根据感染组织样本的培养结果诊断类丹毒。

感染可使用抗生素进行有效治疗。

（另见细菌概述。）

丹毒丝菌是全世界范围内常见的一种细菌，可感染各种动物，包括贝类、鱼类、鸟禽类以及哺乳类（尤其是猪）和昆虫。

处理带菌的动物材料时（如感染尸体或鱼），被它们刺伤或擦伤即可引发感染。因此，屠夫、屠宰场工人、农民、厨师和渔夫具有更高的风险。

被带菌的猫或犬咬伤也可引发感染。

类丹毒的症状 受伤部位出现紫红色、硬化的皮疹。可有瘙痒、烧灼感和/或肿胀。肿胀可能会干扰手的使用。有时，附近淋巴结会肿大。症状可能持续3周。 少数情况下，丹毒丝菌可通过血流扩散，感染关节或心脏瓣膜。 类丹毒 隐藏详情 此图显示称为类丹毒的紫红色、硬化皮疹。 图片由Thomas Habif医学博士提供。

类丹毒的诊断 感染组织样本的培养和其它检测 要诊断类丹毒，医生可以从受感染的皮肤中取组织样本，并将其送至实验室进行细菌（如果存在）培育（培养）和鉴定。如果医生怀疑关节或心脏瓣膜被感染，则会采集关节液或血液的样本进行丹毒丝菌检测。 医生可能针对样本使用聚合酶链反应 (PCR) 技术以增加细菌遗传物质（脱氧核糖核酸 [DNA]）的含量。这种技术有助于医生更快地检测细菌。