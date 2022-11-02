已审核/已修订 11月 2022 | 修改的 3月 2023

非性病性梅毒、雅司病和品他病

非性病性梅毒、雅司病（印度痘）和品他病是由密螺旋体（螺旋形细菌，称为螺旋体）引起的感染。

这些感染通过与被感染者皮肤的任何密切接触而传播，通常是在卫生条件差的儿童之间传播。

非性病性梅毒可引起口腔溃疡和骨骼破坏性肿块。

雅司病可引起皮肤溃疡和腿部以及口鼻周围的毁容性生长物。

品他病可引起皮肤瘙痒、增厚、变色的斑块。

医生依据感染地区居留史及典型的症状即可作出诊断。

使用一剂抗生素阿奇霉素可杀灭细菌。

（另见细菌概述。）

由密螺旋体引起的疾病，如非性病性梅毒、雅司病和品他病称为密螺旋体病。梅毒是由称为苍白密螺旋体的密切相关的细菌引起的另一种密螺旋体病。但梅毒与非性病性梅毒、雅司病和品他病通过不同的方式传播。梅毒是通过性接触传播的，而非性病性梅毒、雅司病和品他病则是通过与被感染者皮肤的任何密切接触（无论有无性接触）传播的——主要发生在卫生条件差的孩子之间。非性病性梅毒也可能通过口对口接触或共用餐具传播。还与梅毒不同的是，非性病性梅毒、雅司病和品他病不会通过接触受污染的血液传播，在怀孕期间孕妇与胎儿之间也不会发生传播。

非性病性梅毒主要发生在地中海东部和撒哈拉以西非洲的炎热干燥地区。

雅司病发生在非洲、拉丁美洲、亚洲和太平洋群岛非常接近赤道的炎热潮湿的国家。

而品他病多见于墨西哥、中美洲和南美洲。品他病的传染性不是很强。

除了一些来自于感染高发区的移民之外，非性病性梅毒、雅司和品他病很少发生于美国。

非性病性梅毒、雅司病和品他病的症状 同梅毒类似，雅司和品他病先是出现皮肤损害。非性病性梅毒常以口腔黏膜斑起病。这些症状逐渐消退，经过一段时间的轻度或无症状期，新的症状逐渐出现。 非性病性梅毒 非性病性梅毒通常开始于儿童期。它累及口腔黏膜，随后是皮肤和骨骼。初始口腔病灶不易被觉察。随后口腔内出现湿疣。湿疣经数月到数年时间逐渐消退。在此期间，患者几乎无症状。然后，躯干和四肢开始出现损害。 表现为长骨（主要是腿骨）以及口鼻周围组织和口腔顶部（上颚）出现肿块。这些肿块破坏组织，导致骨骼畸形和面部损毁。 雅司病 雅司病也累及皮肤和骨骼。密螺旋体感染后数周，感染部位（通常是下肢）皮肤出现稍隆起的溃疡。溃疡愈合后在患者面部、四肢和臀部形成质软的结节（肉芽肿），这些肉芽肿随后又破溃。肉芽肿愈合缓慢并会复发。手掌和脚掌上的皮肤可能会变厚并破裂，形成疼痛性溃疡。脚部的溃疡使步行困难，人们用脚侧面走路，从而产生昵称的螃蟹雅司病。 后期，患者胫骨可遭受破坏，并且可能会发展出许多其它破坏性的、毁容性的增生，尤其是在鼻子、嘴巴和上颚周围。 雅司病的示例 雅司病 雅司病始于感染部位轻微隆起的溃疡。溃疡可能是黄色肿块（上图）。溃疡表面可形成痂皮（下图）。 上图由 Peter Perine 博士通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库供图。下图由杜兰大学医学院的 K McLennon 通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 雅司病：软结节 溃疡首次愈合后，面部、腿部（上图）或臀部可能形成质软的结节（肉芽肿）。脚底皮肤可能变厚（底部）并破裂，形成疼痛性溃疡，导致行走困难。 上图由 Peter Perine 博士通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库供图。下图由 Susan Lindsley 博士通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 雅司病：毁容性生长 如果雅司病不治疗，可能会出现破坏性、毁容性生长，尤其是在鼻子、口腔和上腭周围。 图片由 Peter Perine 博士通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 雅司病 雅司病始于感染部位轻微隆起的溃疡。溃疡可能是黄色肿块（上图）。溃疡表面可形成痂皮（下图）。 上图由 Peter Perine 博士通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库供图。下图由杜兰大学医学院的 K McLennon 通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 雅司病：软结节 溃疡首次愈合后，面部、腿部（上图）或臀部可能形成质软的结节（肉芽肿）。脚底皮肤可能变厚（底部）并破裂，形成疼痛性溃疡，导致行走困难。 上图由 Peter Perine 博士通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库供图。下图由 Susan Lindsley 博士通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 雅司病：毁容性生长 如果雅司病不治疗，可能会出现破坏性、毁容性生长，尤其是在鼻子、口腔和上腭周围。 图片由 Peter Perine 博士通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 品他病 品他病仅累及皮肤。疾病初期表现为手足、四肢、面部和颈部皮肤出现发痒的扁平红斑区。这些区域肿大增厚。数月后，全身出现增厚、扁平的斑片。这些斑片好发于骨骼与皮肤接近的地方，例如肘部。 随后，斑片褪色或变成灰蓝色。不治疗的话，斑片通常不会消退。

非性病性梅毒、雅司病和品他病的诊断 医师的评估 当居住或到访过此类感染常见区域的人出现典型症状时，医生可做出非性病性梅毒、雅司病和品他病的诊断。有时医生会在显微镜下检查皮肤溃疡的样本。 由于引起这些感染的细菌和引起梅毒的细菌相似，医生有时会做梅毒血液化验。患有这些感染之一的人的梅毒检测结果呈阳性。