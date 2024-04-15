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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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呼吸道合胞病毒 (RSV) 疫苗

作者：Margot L. Savoy, MD, MPH, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
已审核/已修订 4月 2024
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呼吸道合胞病毒 (RSV) 感染是引起呼吸道感染的一个非常常见的原因，特别是在儿童中。RSV 疫苗推荐用于 60 岁以上的孕妇和成人，以保护婴儿和老年人免于 RSV 呼吸道感染，这种感染可能导致这些年龄段的人患上严重疾病。

欲了解更多信息，请参阅 RSV 免疫实践咨询委员会疫苗建议美国疾病控制与预防中心 (CDC)：呼吸道合胞病毒 (RSV) 免疫接种

（也请参见免疫接种概述。）

RSV 疫苗的接种

RSV 疫苗（辉瑞生产）适用于美国大陆大部分地区妊娠 32 至 36 周的孕妇，从 9 月到次年 1 月期间接种。在 RSV 季节性与美国大陆大部分地区不同的地区（例如，阿拉斯加、热带气候地区），接种时间根据当地 RSV 季节性而定。妊娠期间接种疫苗有助于保护新生儿在出生后约 6 个月内免受 RSV 感染，因为保护性抗体通过胎盘从母亲转移到胎儿。无论既往是否感染过 RSV，都应接种疫苗。

RSV 疫苗（辉瑞或葛兰素史克生产）适用于 60 岁或以上的成人，接种该疫苗的决定应基于与医务人员的讨论，通过共享临床决策做出。最有可能从疫苗中受益的老年人是那些被认为患严重 RSV 病风险较高的老年人，包括患有以下慢性疾病

  • 肺部疾病

  • 心血管疾病

  • 神经系统或神经肌肉疾病

  • 肾脏疾病

  • 肝脏疾病

  • 血液系统疾病

  • 糖尿病

  • 中度或重度免疫力受损（归因于疾病或接受免疫抑制药物或治疗）

虚弱、年龄较大或居住在护理院或其他长期护理机构的人也存在患严重 RSV 感染的高风险。

RSV 疫苗的副作用

副作用包括注射部位疼痛、疲劳、肌肉疼痛、头痛和关节僵硬。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

  1. 免疫实践咨询委员会 (ACIP)：RSV 免疫实践咨询委员会疫苗建议

  2. 美国疾病控制与预防中心（CDC）：呼吸道合胞病毒 (RSV) 免疫

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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