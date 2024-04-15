呼吸道合胞病毒 (RSV) 疫苗

RSV 疫苗（辉瑞生产）适用于美国大陆大部分地区妊娠 32 至 36 周的孕妇，从 9 月到次年 1 月期间接种。在 RSV 季节性与美国大陆大部分地区不同的地区（例如，阿拉斯加、热带气候地区），接种时间根据当地 RSV 季节性而定。妊娠期间接种疫苗有助于保护新生儿在出生后约 6 个月内免受 RSV 感染，因为保护性抗体通过胎盘从母亲转移到胎儿。无论既往是否感染过 RSV，都应接种疫苗。

RSV 疫苗（辉瑞或葛兰素史克生产）适用于 60 岁或以上的成人，接种该疫苗的决定应基于与医务人员的讨论，通过共享临床决策做出。最有可能从疫苗中受益的老年人是那些被认为患严重 RSV 病风险较高的老年人，包括患有以下慢性疾病

肺部疾病

心血管疾病

神经系统或神经肌肉疾病

肾脏疾病

肝脏疾病

血液系统疾病

糖尿病

中度或重度免疫力受损（归因于疾病或接受免疫抑制药物或治疗）

虚弱、年龄较大或居住在护理院或其他长期护理机构的人也存在患严重 RSV 感染的高风险。