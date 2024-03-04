呼吸道合胞病毒 (RSV) 感染与人变性肺病毒感染

RSV 是导致呼吸道感染的常见原因，尤其对于儿童而言。几乎所有的儿童在 4 岁前都会被感染过，很多在 1 岁内感染。这种病毒感染并不会产生完全免疫，所以再次感染的情况较常见，而且通常并不严重。暴发流行常发生在冬季和初春季节。

RSV 是小婴儿中下呼吸道疾病的最常见病因，并且导致美国 5 岁以下儿童的每年住院次数超过 58,000 至 80,000 次。

第一次感染通常从上呼吸道疾病伴充血与发热进展至累及下呼吸道，最常导致细支气管炎，有时会导致肺炎伴咳嗽和呼吸困难。以后的感染常仅累及上呼吸道。患有细支气管炎的孩子在年龄较大时更有可能被诊断出哮喘。

患有严重基础疾病（如先天性心脏病、哮喘、囊性纤维化、神经肌肉障碍或免疫系统受损）的儿童或早产儿以及 6 个月以下婴儿具有出现严重疾病的特定风险。

年龄较大儿童和成人也会感染 RSV，而且老年人可能出现肺炎。