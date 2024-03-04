呼吸道合胞病毒 (RSV) 感染与人变性肺病毒感染

呼吸道合胞病毒感染和人类偏肺病毒感染会导致上呼吸道感染，有时会导致下呼吸道感染。
呼吸道合胞病毒是导致婴幼儿呼吸道感染的常见原因。
人类偏肺病毒与呼吸道合胞病毒相似，但其是一种单独病毒。
典型症状包括流鼻涕、发热、咳嗽和哮鸣音，严重的感染还能导致呼吸窘迫。
诊断主要依靠症状和发病季节。
需要时可给予氧气。
给适当的儿童服用 Nirsevimab（或帕利珠单抗，如果无法获得 Nirsevimab）以预防呼吸道合胞病毒感染。
呼吸道合胞病毒(RSV)
RSV 是导致呼吸道感染的常见原因，尤其对于儿童而言。几乎所有的儿童在 4 岁前都会被感染过，很多在 1 岁内感染。这种病毒感染并不会产生完全免疫，所以再次感染的情况较常见，而且通常并不严重。暴发流行常发生在冬季和初春季节。
RSV 是小婴儿中下呼吸道疾病的最常见病因，并且导致美国 5 岁以下儿童的每年住院次数超过 58,000 至 80,000 次。
第一次感染通常从上呼吸道疾病伴充血与发热进展至累及下呼吸道，最常导致细支气管炎，有时会导致肺炎伴咳嗽和呼吸困难。以后的感染常仅累及上呼吸道。患有细支气管炎的孩子在年龄较大时更有可能被诊断出哮喘。
患有严重基础疾病（如先天性心脏病、哮喘、囊性纤维化、神经肌肉障碍或免疫系统受损）的儿童或早产儿以及 6 个月以下婴儿具有出现严重疾病的特定风险。
年龄较大儿童和成人也会感染 RSV，而且老年人可能出现肺炎。
人类偏肺病毒 (hMPV)
hMPV 是一种相似但独立的病毒。
hMPV 在发病季节上与 RSV 相同，但感染的儿童数量没有 RSV 那么多。
RSV 和 hMPV 的症状
RSV 和 hMPV 引发的症状相似。感染后 3～5 天出现发热和流涕症状。如果感染进展，儿童也可能出现咳嗽、喘息和气短。
小于 6 个月的婴儿的 RSV 首发症状可能是一段时间无法呼吸（呼吸暂停）。
有些儿童，通常是年幼的婴儿，可能会发展成严重的呼吸窘迫，少数死亡。
对于年龄较大儿童和健康成人，疾病通常较轻，可能仅表现为普通感冒症状。
RSV 和 hMPV 的诊断
医师的评估
对于在 RSV 流行季节或暴发期间出现细支气管炎和肺炎的婴幼儿，医生通常怀疑出现 RSV（和可能的 hMPV）感染。通常不进行检查，除非医生试图确定暴发流行或如果需要住院。
必要时，可以通过快速抗原检测、聚合酶链反应 (PCR) 技术或有时进行培养来评估鼻分泌物，以帮助识别病毒。
RSV 和 hMPV 的治疗
RSV 和 hMPV 的预防
良好的卫生状况
Nirsevimab（或帕利珠单抗，如果无法获得 Nirsevimab）
孕妇 RSV 疫苗
保持良好的卫生习惯是一项重要的预防措施。患病的儿童和家中的成员应该勤洗手。一般来说，与患病儿童亲密的身体接触越多（如拥抱、偎依或睡在一起），疾病传染给其他成员的风险越大。父母必须在患病风险和安抚孩子之间找到平衡。
尼塞韦单抗和 Palivizumab 是含有抗 RSV 抗体的两种药物。在美国，这些药物可用于预防婴幼儿 RSV。Nirsevimab 是首选药物，但由于供应限制，某些婴儿可能无法使用。如果无法获得，某些婴儿和儿童应该接受帕利珠单抗。如果母亲在怀孕期间接种 RSV 疫苗，大多数婴儿不需要使用帕利珠单抗。
Nirsevimab 推荐用于以下儿童：
所有在 RSV 季节（通常在大部分美国大陆从 10 月份到次年 3 月末）出生或进入第一个 RSV 季节的 8 月龄以下婴儿
8 至 19 个月大的儿童，如果感染 RSV，患重病的风险更高，并且正进入第二个 RSV 季节
应在 RSV 季节开始前不久给予 Nirsevimab 注射。在季节开始时没有接受注射的婴儿可以在季节中的任何时间接受注射。
新生儿离开医院前可给予 Nirsevimab 注射。它可以在接种其他常规儿童疫苗的同时给予。
Palivizumab 仅在无法获得 Nirsevimab 时使用。这种药物在 RSV 季节需进行一系列注射。
有两种疫苗可用于帮助老年人预防 RSV。2023 年 8 月，其中一种疫苗批准用于妊娠 32 至 36 周的孕妇。妊娠期间接种疫苗有助于保护新生儿在出生后约 6 个月内免受 RSV 感染，因为保护性抗体通过胎盘从母亲转移到胎儿。这些疫苗尚未获批用于儿童。
目前没有疫苗可以预防 hMPV 感染。