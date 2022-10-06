超敏和类超敏反应一般在暴露于过敏原15分钟内开始。罕见情况下，可以出现于1小时后。症状严重程度从轻度到重度，但同一病人通常每次症状一致。

心脏迅速搏动。人们可能感到不安并变得易怒。血压可能下降，导致昏厥，并可能低至危险程度（休克）。其它症状包括眩晕、皮肤瘙痒和潮红、咳嗽、流涕、喷嚏、荨麻疹和皮肤下组织肿胀（血管性水肿）。呼吸可能变得困难并且可能发生哮鸣，原因在于咽和/或气道狭窄或变得肿胀。人们可能出现恶心、呕吐、腹部痉挛和腹泻。

超敏反应可以如此迅速地进展，从而人们跌倒、停止呼吸、出现癫痫发作并且并且在1至2分钟内丧失意识。如果不立即急诊处理，重度反应可以致死。

症状可能在暴露于过敏原后4至8小时或稍后复现。这种症状通常比起初时更温和，但可能更严重或致命。医生会在患者第一次出现反应后观察患者数小时。