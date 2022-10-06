超敏反应是突然、泛发性、潜在重度和威胁生命的过敏反应。
超敏反应经常始于不安感觉，继之麻刺感和眩晕。
人们随后迅速出现严重症状，包括泛发性瘙痒和荨麻疹、肿胀、哮鸣和呼吸困难、昏厥和/或其它过敏症状。
这些反应快速进展直至危及生命。
避免触发因素是最佳的方法。
超敏反应需要紧急治疗。
该病患者需要随身携带自注射式肾上腺素。
（另见过敏反应概述。）
像其它过敏反应一样，超敏反应通常不会在第一次接触过敏原（触发过敏反应的物质）后发生，而可能在人再次接触过敏原后发生。然而，许多病人不能回忆第一次暴露。除非采取措施预防过敏原，否则任何会引起超敏反应的过敏原都可能在再次暴露时导致该超敏反应。
过敏反应的原因
超敏反应最常见的原因包括：
药物（诸如青霉素）
昆虫叮咬和动物毒液
某些食物（特别是蛋、海产品和坚果）
胶乳
但是任何过敏原都可以导致超敏反应。
类超敏反应
类超敏反应与超敏反应类似。然而，类超敏反应，不同于超敏反应，可以在首次暴露于某物质后发生。
同时，类超敏反应不同于过敏反应，因为免疫球蛋白E（IgE；过敏反应涉及的一类抗体）不会引起类超敏反应。相当，这种反应直接由该物质引起。
类超敏反应的最常见触发因素包括
可以在X射线上看到的含碘物质（不透射线造影剂)
阿司匹林和其他非甾体类抗炎药（NSAID）
阿片类药物
单克隆抗体（靶向并抑制免疫系统特定组成部分的抗体）
锻炼
如果可能的话，医生应避免在对此类药物有类超敏反应的人中使用不透射线造影剂。然而，不用造影剂无法诊断某些疾病。这种情况下，医生可以选用较少导致反应的造影剂。此外，有时会在注射某些造影剂之前使用诸如泼尼松和苯海拉明等阻滞类超敏反应的药物。
过敏反应的症状
超敏和类超敏反应一般在暴露于过敏原15分钟内开始。罕见情况下，可以出现于1小时后。症状严重程度从轻度到重度，但同一病人通常每次症状一致。
心脏迅速搏动。人们可能感到不安并变得易怒。血压可能下降，导致昏厥，并可能低至危险程度（休克）。其它症状包括眩晕、皮肤瘙痒和潮红、咳嗽、流涕、喷嚏、荨麻疹和皮肤下组织肿胀（血管性水肿）。呼吸可能变得困难并且可能发生哮鸣，原因在于咽和/或气道狭窄或变得肿胀。人们可能出现恶心、呕吐、腹部痉挛和腹泻。
超敏反应可以如此迅速地进展，从而人们跌倒、停止呼吸、出现癫痫发作并且并且在1至2分钟内丧失意识。如果不立即急诊处理，重度反应可以致死。
症状可能在暴露于过敏原后4至8小时或稍后复现。这种症状通常比起初时更温和，但可能更严重或致命。医生会在患者第一次出现反应后观察患者数小时。
过敏反应的诊断
医师的评估
有时做血液检查
超敏反应的诊断通常基于以下症状而显而易见：
休克症状（如低血压、意识模糊、皮肤冰冷和多汗、脉搏微弱和快速）
呼吸系统症状（如呼吸困难，呼吸时喘气声和喘鸣）
两种或更多其它可能的超敏反应症状（如血管性水肿、荨麻疹、恶心或其它消化症状）
因为症状可能迅速变得威胁生命，所以治疗应立即开始，而不是等到完成检测。
为了确诊，医生可能会进行血液检查，以测量超敏反应后某些很快增加的物质。然而，这些检验通常不必要。
过敏反应的预防
避免过敏原是最佳预防措施。对某些无法避免的过敏原（诸如昆虫叮咬）过敏的患者可能从长期过敏原免疫治疗中获益。就过敏原免疫治疗来说，需对患者逐渐增加过敏原剂量，尝试引导患者的免疫系统不对过敏原产生反应。
有超敏反应的人应随身携带自注射式肾上腺素。如果他们遇到触发因素（例如，被昆虫叮咬）或者如果他们开始出现症状，他们应该立刻自己注射肾上腺素。通常，这种治疗可以终止超敏反应。无论如何，在严重过敏反应和立刻自我注射后，这种病人应该到医院急诊室就诊，在急诊室接受密切监测，如果需要，接受额外的治疗。这种病人还应该佩戴医疗警报手环，手环上列举了其过敏原。
过敏反应的治疗
立即给予肾上腺素
有时候是呼吸管
有时候静脉补液
抗组胺药和其它药物
紧急情况下，医生通过皮下注射、肌肉注射或有时静脉或骨骼注射立即给予肾上腺素。这可能有助于缓解所有症状。可能需要第二次注射肾上腺素。
如果呼吸严重受损，则可以将呼吸管经患者口腔或鼻插入气管（插管）或通过气管上方皮肤中的小切口插入气管，并经呼吸管给氧（如果需要）。如果患者血压非常低，可通过呼吸管给予肾上腺素。
在给予肾上腺素后，血压往往恢复正常。如果它不恢复正常，静脉内给予流体以增加血管容量。有时，也给予人们引起血管缩窄（血管收缩药）并且因此有助于增加血压的药物。
静脉应用抗组胺药（诸如苯海拉明）和组胺-2（H2）阻断剂（诸如西咪替丁）直至症状缓解。
如果需要，给予吸入型（例如沙丁胺醇）β-激动剂以拓宽气道、减少喘息并有助于呼吸。
尽管尚不清楚是否需要这种治疗，但有时给予皮质类固醇有助于预防几小时后复现的症状。