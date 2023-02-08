腹股沟肉芽肿是一种性传播感染，由肉芽肿克雷白氏杆菌引起。它可导致生殖器的慢性炎症和瘢痕形成。

腹股沟肉芽肿通常在生殖器上或附近引起无痛的红色肿块，其缓慢扩大，然后分解形成溃疡。

如果患者有典型症状并且生活在发生感染的区域，医生会怀疑此感染，医生通过检查从溃疡处刮出的液体样本来确认诊断。

抗生素治疗通常有效。

在性交时使用避孕套有助于预防将腹股沟肉芽肿和其他性传播感染 (STI) 从一个人传给另一个人。

（也请参见性传播感染概述。）

腹股沟肉芽肿在资源丰富国家极为少见，但在巴布亚新几内亚、澳大利亚、南非、加勒比海地区以及巴西和印度的部分地区可见到。

腹股沟肉芽肿的症状 腹股沟肉芽肿的症状通常在感染后 1～12 周出现。首先出现的第一个症状是无痛，红色的结节，慢慢扩大成圆形，形成隆起肿块。肿块然后破溃，在最初的感染部位附近形成恶臭难闻的溃疡，这些最初的感染部位包括： 男性的阴茎，阴囊，腹股沟和大腿

女性外阴，阴道和周围的皮肤

面部

有肛交的人肛门和臀部 溃疡缓慢扩大并扩散到附近的组织，造成进一步的损伤。当它们与身体的其它部位接触时，溃疡也可能扩散。如果没有治疗，溃疡就会继续蔓延。 溃疡缓慢痊愈，可能导致永久性瘢痕的形成。 有时感染通过血液传播至骨骼、关节，或肝。

腹股沟肉芽肿的诊断 取溃疡处的液体检查 当患者居住在感染常见的地区，并具有典型的感染性溃疡时应怀疑是腹股沟肉芽肿。 为了明确诊断腹股沟肉芽肿，医生可从溃疡上轻刮一些液体在显微镜下检查。 如果诊断不清楚，医生会采集组织样本并在显微镜下进行检查（活组织检查）。

腹股沟肉芽肿的治疗 一种抗生素

检查并治疗性伴侣 治疗是口服抗生素阿奇霉素至少 3 周。 抗生素甲氧苄氨嘧啶-磺胺甲恶唑、多西环素、红霉素和环丙沙星是替代治疗药物。有时通过注射到肌肉或静脉给予抗生素。 经过治疗后，患者通常会在7天内开始好转。愈合可能缓慢，溃疡可能复发。如果是这样，就需要更长时间的治疗。治疗取得成功后，患者应定期复查 6 个月。 当前的性伴侣也应接受检查，并酌情接受治疗。