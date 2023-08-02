乳胶制成的避孕套是对所有常见性传播感染 (STI) 提供保护的唯一避孕方法，包括细菌导致的性病（例如淋病和梅毒）和病毒导致的性病（例如 HPV——人乳头状瘤病毒，以及 HIV——人类免疫缺陷病毒）。由聚氨酯、聚异戊二烯或硅橡胶等合成材料制成的避孕套提供一定的保护，但它们更薄，更容易撕裂。女用避孕套的成分为小羊皮，不能防止病毒感染（如 HIV 感染），故不推荐使用。

在每次射精后应该用新的避孕套，如果怀疑有破裂应该丢弃。

使用外用（男用）避孕套，第一年完美使用（完全遵循使用说明）的怀孕率约为 2%，典型使用（大多数人使用的方式）的怀孕率约为 18%。使用内置（女用）避孕套，第一年完美使用的怀孕率约为 5%，典型使用的怀孕率约为 21%。

在避孕套的润滑剂成分中加用一种物质能杀死精子（杀精剂）插入到阴道内，能增加安全套的有效性。每次使用避孕套时，应重新使用杀精剂。

你知道吗……

外用（男用）避孕套是一层薄薄的保护的护套，覆盖阴茎。

必须正确地使用避孕套才是有效的。应在插入之前使用避孕套。正确使用外用避孕套（套于阴茎上方）的要点如下：

每一次性交使用一个新的安全套。

使用正确尺寸的安全套。

小心地拿避孕套，以免被指甲、牙齿或其他尖锐物体损伤。

在阴茎勃起后以及在与性伴侣进行生殖器接触之前戴上避孕套。

将避孕套套在食指上，轻轻地试着翻展开，但不要翻展太多，以此来确定它的正反面。如果不能翻展开，则将其反过来，试着从另一面翻展。然后再将其卷起。

将卷着的避孕套放置在勃起阴茎的前端。

将避孕套的头端留出 1/2 英寸（1.3 厘米）用于收集精液。

用一只手挤压排出在避孕套前端内的空气。

如果未做过包皮环切术，在向后滚动戴上避孕套之前将包皮后翻。

以另一只手向后滚动避孕套直到阴茎根部，并排出其内的气泡。

确定性交时润滑液已经足够。

乳胶避孕套只能使用水基润滑剂。油基润滑剂（如凡士林、起酥油、矿物油、按摩油、身体乳液和食用油）会弱化乳胶，使安全套破裂。

在抽出过程中，将避孕套紧紧地贴在阴茎根部，以防止精液溢出避孕套。

外用避孕套使用时应该使顶端伸出超过阴茎约 1/2 英寸（约 1 厘米），以提供收集精液的空间。为了这个目的，有些男用避孕套在顶端设计了一个收集器。射精后，避孕套的边缘应与阴茎紧密接触，防止避孕套脱落，精液外溢前阴茎应该退出，并仔细取下避孕套。

如何使用外用避孕套 图片

内置（女用）避孕套是带有内环和外环的袋。内环尽可能远地插入到阴道（或肛门）内，外环保持在外面。然后，通过外环小心地将阴茎引导到袋中。如果阴茎从袋中滑出，或外环被推到内部，可以取出避孕套，然后重新将其插入，只要未释放精子（射精），便不存在怀孕的风险。性交之后和取出避孕套之前，应将外环挤压在一起，然后拧转，以防止精液溢出。然后，应从阴道小心取出避孕套。如果精液外溢，精子可能进入阴道导致怀孕。女用避孕套应在性交前不超过 8 小时插入。