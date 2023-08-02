工具避孕以物理方式阻止精子到达女性子宫。包括避孕套、隔膜、宫颈帽、避孕凝胶、避孕海绵和杀精剂（泡沫、乳膏和栓剂）。每次性交时，女性或其伴侣都应该使用这些避孕药具。
防止到达：工具避孕
工具避孕可防止精子进入女性子宫。它们包括避孕套、隔膜、宫颈帽和避孕海绵。有些避孕套含有杀精剂。杀精剂应与避孕套和不含它们的其他避孕工具一起使用。
避孕套
乳胶制成的避孕套是对所有常见性传播感染 (STI) 提供保护的唯一避孕方法，包括细菌导致的性病（例如淋病和梅毒）和病毒导致的性病（例如 HPV——人乳头状瘤病毒，以及 HIV——人类免疫缺陷病毒）。由聚氨酯、聚异戊二烯或硅橡胶等合成材料制成的避孕套提供一定的保护，但它们更薄，更容易撕裂。女用避孕套的成分为小羊皮，不能防止病毒感染（如 HIV 感染），故不推荐使用。
在每次射精后应该用新的避孕套，如果怀疑有破裂应该丢弃。
使用外用（男用）避孕套，第一年完美使用（完全遵循使用说明）的怀孕率约为 2%，典型使用（大多数人使用的方式）的怀孕率约为 18%。使用内置（女用）避孕套，第一年完美使用的怀孕率约为 5%，典型使用的怀孕率约为 21%。
在避孕套的润滑剂成分中加用一种物质能杀死精子（杀精剂）插入到阴道内，能增加安全套的有效性。每次使用避孕套时，应重新使用杀精剂。
你知道吗……
外用（男用）避孕套是一层薄薄的保护的护套，覆盖阴茎。
必须正确地使用避孕套才是有效的。应在插入之前使用避孕套。正确使用外用避孕套（套于阴茎上方）的要点如下：
每一次性交使用一个新的安全套。
使用正确尺寸的安全套。
小心地拿避孕套，以免被指甲、牙齿或其他尖锐物体损伤。
在阴茎勃起后以及在与性伴侣进行生殖器接触之前戴上避孕套。
将避孕套套在食指上，轻轻地试着翻展开，但不要翻展太多，以此来确定它的正反面。如果不能翻展开，则将其反过来，试着从另一面翻展。然后再将其卷起。
将卷着的避孕套放置在勃起阴茎的前端。
将避孕套的头端留出 1/2 英寸（1.3 厘米）用于收集精液。
用一只手挤压排出在避孕套前端内的空气。
如果未做过包皮环切术，在向后滚动戴上避孕套之前将包皮后翻。
以另一只手向后滚动避孕套直到阴茎根部，并排出其内的气泡。
确定性交时润滑液已经足够。
乳胶避孕套只能使用水基润滑剂。油基润滑剂（如凡士林、起酥油、矿物油、按摩油、身体乳液和食用油）会弱化乳胶，使安全套破裂。
在抽出过程中，将避孕套紧紧地贴在阴茎根部，以防止精液溢出避孕套。
外用避孕套使用时应该使顶端伸出超过阴茎约 1/2 英寸（约 1 厘米），以提供收集精液的空间。为了这个目的，有些男用避孕套在顶端设计了一个收集器。射精后，避孕套的边缘应与阴茎紧密接触，防止避孕套脱落，精液外溢前阴茎应该退出，并仔细取下避孕套。
内置（女用）避孕套是带有内环和外环的袋。内环尽可能远地插入到阴道（或肛门）内，外环保持在外面。然后，通过外环小心地将阴茎引导到袋中。如果阴茎从袋中滑出，或外环被推到内部，可以取出避孕套，然后重新将其插入，只要未释放精子（射精），便不存在怀孕的风险。性交之后和取出避孕套之前，应将外环挤压在一起，然后拧转，以防止精液溢出。然后，应从阴道小心取出避孕套。如果精液外溢，精子可能进入阴道导致怀孕。女用避孕套应在性交前不超过 8 小时插入。
隔膜
隔膜是一种圆顶形橡胶杯，带有柔软的边，可插入到阴道，并定位在子宫颈上方。隔膜阻止精子进入子宫。
一些膈膜有不同的尺寸，必须由医疗保健专业人员确定尺寸是否合适，并教授如何插入膈膜。5kg（10镑）以上，应用隔膜已超过1年以上，或已生小孩或流产时应该另外选择隔膜，因为阴道的大小和形状可能改变。
一种新型隔膜被认为适合大多数女性。它由硅树脂制成。旧式隔膜由乳胶制成。硅树脂隔膜比旧式隔膜更柔软、更耐用。
隔膜应该完全盖在宫颈上，不会引起不适感，丈夫和妻子都不会注意到它。无论是女性还是她的伴侣都不会注意到它的存在。杀精膏或凝胶（可以杀死精子）应始终与隔膜一起使用。如果隔膜在性交过程中移动，将杀精膏或凝胶放入杯的内部（最靠近子宫颈）。
在性交前 2 小时内将隔膜插入，并应至少保留 6 小时，可能的情况下 8 小时，但不得超过 24 小时。当隔膜还在阴道内而要再次性交时，需在阴道内加入杀精剂以提供进一步的保护。
隔膜可以洗涤并重复使用。应该定期检查隔膜是否有破损。
使用乳胶阴道隔膜，第一年完美使用的怀孕率约为 6%，典型使用（大多数人使用的方式）的怀孕率约为 12%。
宫颈帽
宫颈帽是帽形硅氧烷杯，被插入到阴道中并定位在子宫颈。宫颈帽阻止精子进入子宫颈。宫颈帽类似膈膜，但更小、更坚硬。
在美国只可以使用一种宫颈帽。它有三种尺寸。医疗保健专业人员根据女性以前是否曾经怀孕以及婴儿分娩方式是顺产还是剖腹产来确定女性需要的尺寸。医疗保健专业人员必须为宫颈帽开处方，但不需要为女性确定尺寸是否合适。
杀精膏或凝胶应始终与宫颈帽一起使用。在性交之前 15 分钟至 40 小时插入宫颈帽，并在性交后至少保留 6 小时，但不超过 48 小时。一条带子连接到宫颈帽，以便于取出。可以清洗并重复使用宫颈帽 1 年。
在典型使用的第一年，未育女性怀孕的百分比为 8% 左右。使用宫颈帽的已育女性怀孕几率比未育女性高。因为分娩改变了子宫颈，使之很难安全的适用。
避孕凝胶
避孕凝胶可改变阴道 pH 的酸度 (pH)。这种变化使精子丧失能力，从而阻止卵子受精。
女性完美使用下怀孕的百分比为 7%，典型使用下怀孕的百分比为 14%。因为避孕凝胶的效果有限，所以最好与另一种屏障避孕措施一起使用，例如避孕套或隔膜。
阴道凝胶应在性交前 1 小时内放入阴道，并在每次性交前重新使用。
阴道凝胶不能可靠地预防性传播感染。
避孕海绵
避孕海绵是圆形、枕形的聚氨酯海绵，直径大约是1.5英寸（4厘米）。用水将海绵润湿后折叠，然后插入到阴道深部，在那里它会阻止精子进入子宫。海绵还含有杀精剂。这在药店购买即可，并不需要医疗保健专业人员确定尺寸。
海绵可以由女人性交前至24小时植入，并提供保护，该段时间内，不管如何频繁重复性交插入阴道，海绵必须留在阴道内至少至最后的性交行为后6个小时。最后一次性交后，必须将海绵至少保留 6 小时。但保留时间不应超过30小时。通常情况下，一旦它被插入，双方都意识到它的存在，这是比隔膜使用不便的地方。
海绵的效果比隔膜差。未曾生育的女性和已经生育的女性在典型使用时的怀孕率分别为12%和24%。
与使用有关的问题不常见。包括过敏反应，阴道干燥或刺激症状，取出海绵困难等。
杀精剂
杀精剂是将接触到的精子杀死的制剂。它们可作为阴道泡沫、乳膏、凝胶、栓剂使用，在夫妇性交前放入阴道。这些避孕药产生针对精子的化学物屏障，以捕获并破坏精子。从而阻止精子使卵子受精。
大多数类型的杀精剂效果类似。如果按照使用说明使用杀精剂（完美使用），使用第一年怀孕的女性比例大约为 19%。使用避孕凝胶时，如果按照说明使用凝胶，约 7% 的女性会怀孕，如果按照大多数人使用凝胶的方式使用凝胶（典型使用），约 14% 的女性会怀孕。
因为杀精剂的效果有限，所以最好与另一种工具避孕措施一起使用，例如避孕套或隔膜。
杀精剂应在性交前放置在阴道内至少 10 到 30 分钟，但通常不超过 1 小时。应该在每次性交时使用。
每天多次使用杀精剂可能会刺激阴道并损坏阴道内壁的组织。结果是，导致性传播感染（包括 HIV）的微生物可以更容易地进入人体从而引起疾病。杀精剂不能预防性传播感染。
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