性传播感染 (STI) 概述

性传播感染 (STI) 是指与感染伴侣发生口交、肛交或生殖器性交时通过血液、精液、阴道液或其他体液传播的感染。性传播疾病 (STD) 是指由性传播感染发展而来的疾病。
性传播感染可能由细菌、病毒或原虫感染导致。
一些感染可能扩散到身体的其他部位，有时会造成严重的后果。
大多数性传播感染可以通过药物有效治疗。
在生殖器性交时使用避孕套有助于防止这些感染从一个人传给另一个人。
性接触，包括口交、肛交或生殖器性交，为生物体从一个人传播到另一个人提供机会，因为它涉及体液的转移。某些通过性接触传播的感染也可以通过亲吻或亲密的身体接触传播。
性传播感染相对常见。在美国，每年有超过 2500 万新发性传播感染病例；大约一半的新病例发生在 15 至 24 岁人群中（另见美国疾病控制和预防中心 [CDC]：2020 年性传播疾病监测）。
有一些因素使得预防性传播感染困难重重。它们包括：
与一个或多个伴侣进行无保护的性活动
缺乏有关安全性行为的教育
不愿意与伴侣谈论更安全的性行为
不愿意与保健医生讨论性问题
缺乏医疗护理
不引起症状的感染，因此患者不知道自己需要接受检测或治疗
需要同时治疗性伴侣，以避免再次在伴侣之间传播感染
治疗不彻底，可能导致产生对药物有抗药性的生物体
性传播感染的病因
许多感染性微生物从微小的病毒，细菌和寄生虫到可见的昆虫（如虱）均可通过性接触传播疾病。一些可在性接触期间传播的感染通常会以其他方式传播。因此，这些疾病不被认为是典型的性传播感染。这些感染包括甲型、乙型和丙型肝炎和消化道感染（导致腹泻），如沙门氏菌感染、弯曲杆菌感染、志贺菌病、贾第鞭毛虫病、阿米巴病和 Mpox（以前称为猴痘）。
传播方式
虽然性传播感染通常是由于与受感染的性伴侣发生经阴道、口或肛门的性行为而引起，但是性活动并非是导致感染的必备条件。有些性传播感染也可通过其它方式传播，包括
孕期或出生时的母婴传播，如梅毒、疱疹、衣原体、淋病、人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染和人乳头状瘤病毒 (HPV) 感染
母乳传播——比如 HIV感染
污染的医疗器械传播——比如 HIV感染
性传播感染的症状
性传播感染的症状差异很大，但最初的症状通常涉及生物体进入人体的部位。例如，在生殖器部位或口腔可能形成溃疡。阴茎或阴道可能会有分泌物或出现尿痛。
图片由Pirozzi博士通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。
一些性传播感染的反应会增加其他感染的风险（如 HIV 感染）。例如，皮肤刺激（如淋病或衣原体感染时发生的炎症）或溃疡（如疱疹、梅毒或软下疳发生的溃疡）使其他感染性生物体更容易进入人体。
并发症
当性传播感染不及时诊断和治疗时，一些生物体可以通过血液传播、感染内脏器官，有时会造成严重的甚至危及生命的问题。这些问题包括
在女性中，有些进入阴道的生物体可感染其它生殖器官。这些生物体可感染宫颈（子宫下段形成阴道末端的部分），进入子宫，到达输卵管，有时到达卵巢。输卵管受损可能会导致不育或增加宫外妊娠（异位妊娠）风险。这种感染可能扩散到（腹膜）腹腔，引起腹膜炎。子宫、输卵管、卵巢和／或腹膜的感染统称为盆腔炎。
对男性而言，微生物可进入阴茎，并感染阴茎与膀胱之间输送尿液的管道（尿道）。如果感染得到快速治疗，通常较少发生并发症，但慢性尿道感染可导致如下情况：
包皮收紧，不能从阴茎头以上拔出
尿道变窄，阻止尿液的流动
尿道和阴茎皮肤之间形成异常通道（瘘管）
在男性中，微生物会经过尿道上行，进入从睾丸输送精子的管道（射精管和输精管），从而感染附睾（每侧睾丸顶部的盘管）。
在男性和女性中，一些性传播感染可以引起生殖器组织持续性肿胀，或尿道或直肠感染（直肠炎）。
从阴道至卵巢的通路
对女性而言，有些生物体可进入阴道并感染其他生殖器官。这些生物体沿阴道上行，进入宫颈和子宫，并可能会到达输卵管，有时还会侵入卵巢。
从阴茎到附睾的通路
在男性中，微生物偶尔会经过尿道上行，进入输送精子的管道（输精管），从而感染睾丸上方的附睾。
性传播感染的诊断
医师的评估
采集一份血液、尿液或分泌物样本进行检查
医生通常根据症状或与感染伴侣的性接触史怀疑性传播感染。
医生可能会采集血液、尿液或阴道、宫颈或阴茎的分泌物等样本检查，以确定涉及的微生物，从而明确诊断。样本通常被送到实验室进行微生物检测和鉴定；一些性传播感染检查可以在诊所进行。
有些性传播感染的检查方法旨在检测病原体的独有遗传物质（脱氧核糖核酸 [DNA] 或核糖核酸 [RNA]）。其它检查可检测免疫系统是否会对引起感染的特定微生物产生抗体。医生根据最可能的感染选择检查类型。
如果一个人患有一种性传播感染（如淋病），医生也会检查他/她是否患有其他性传播感染，如衣原体、梅毒和 HIV 感染。之所以做其它检查，是因为患有一种性传播感染的人也有相对较高的风险罹患其它性传播感染。
性传播感染的筛查
性传播感染的治疗
性传播感染的预防
以下措施可以帮助预防性传播感染：
更安全的性行为，包括每次使用避孕套进行口交、肛交或生殖器性交
通过减少性伴侣的数量、避免高风险性伴侣（有多个性伴侣或没有进行较安全性行为的人），或实行单一性伴侣或禁欲，降低性传播感染暴露的风险
疫苗接种，适用于某些性传播感染
包皮环切术（这也可减少 HIV 向男性的传播）
及时诊断和治疗性传播感染（防止传染给其他人）
确定哪些人与感染者发生过性接触，然后对这些人给出忠告或提供治疗
HIV 感染高危人群在暴露前可服用药物以预防感染（请参见 HIV：暴露前的预防性治疗）。
必须正确地使用避孕套才是有效的。应在插入之前使用避孕套。正确使用包括以下内容：
每一次性交使用一个新的安全套。
使用正确尺寸的安全套。
小心地拿避孕套，以免被指甲、牙齿或其他尖锐物体损伤。
在阴茎勃起后以及在与性伴侣进行生殖器接触之前戴上避孕套。
将避孕套套在食指上，轻轻地试着翻展开，但不要翻展太多，以此来确定它的正反面。如果不能翻展开，则将其反过来，试着从另一面翻展。然后再将其卷起。
将卷着的避孕套放置在勃起阴茎的前端。
将避孕套的头端留出 1/2 英寸（1.3 厘米）用于收集精液。
用一只手挤压排出在避孕套前端内的空气。
如果未做过包皮环切术，在向后滚动戴上避孕套之前将包皮后翻。
以另一只手向后滚动避孕套直到阴茎根部，并排出其内的气泡。
确定性交时润滑液已经足够。
乳胶避孕套只能使用水基润滑剂。油基润滑剂（如凡士林、起酥油、矿物油、按摩油、身体乳液和食用油）会弱化乳胶，使安全套破裂。
在拔出阴茎时，在阴茎根部紧握住避孕套，而且在阴茎仍勃起时拔出以防阴茎滑脱出避孕套。
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