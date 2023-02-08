性传播感染 (STI) 概述

性传播感染 (STI) 是指与感染伴侣发生口交、肛交或生殖器性交时通过血液、精液、阴道液或其他体液传播的感染。性传播疾病 (STD) 是指由性传播感染发展而来的疾病。

性传播感染可能由细菌、病毒或原虫感染导致。

一些感染可能扩散到身体的其他部位，有时会造成严重的后果。

大多数性传播感染可以通过药物有效治疗。

在生殖器性交时使用避孕套有助于防止这些感染从一个人传给另一个人。

性接触，包括口交、肛交或生殖器性交，为生物体从一个人传播到另一个人提供机会，因为它涉及体液的转移。某些通过性接触传播的感染也可以通过亲吻或亲密的身体接触传播。

性传播感染相对常见。在美国，每年有超过 2500 万新发性传播感染病例；大约一半的新病例发生在 15 至 24 岁人群中（另见美国疾病控制和预防中心 [CDC]：2020 年性传播疾病监测）。

有一些因素使得预防性传播感染困难重重。它们包括：

与一个或多个伴侣进行无保护的性活动

缺乏有关安全性行为的教育

不愿意与伴侣谈论更安全的性行为

不愿意与保健医生讨论性问题

缺乏医疗护理

不引起症状的感染，因此患者不知道自己需要接受检测或治疗

需要同时治疗性伴侣，以避免再次在伴侣之间传播感染

治疗不彻底，可能导致产生对药物有抗药性的生物体

性传播感染的症状 性传播感染的症状差异很大，但最初的症状通常涉及生物体进入人体的部位。例如，在生殖器部位或口腔可能形成溃疡。阴茎或阴道可能会有分泌物或出现尿痛。 生殖器溃疡 图片 图片由Pirozzi博士通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 一些性传播感染的反应会增加其他感染的风险（如 HIV 感染）。例如，皮肤刺激（如淋病或衣原体感染时发生的炎症）或溃疡（如疱疹、梅毒或软下疳发生的溃疡）使其他感染性生物体更容易进入人体。 并发症 当性传播感染不及时诊断和治疗时，一些生物体可以通过血液传播、感染内脏器官，有时会造成严重的甚至危及生命的问题。这些问题包括 梅毒引起的心血管（心脏和血管）和脑感染

HIV 引起的严重感染和罕见癌症

HPV 导致的宫颈癌、外阴癌、阴道癌、肛门癌和喉癌 在女性中，有些进入阴道的生物体可感染其它生殖器官。这些生物体可感染宫颈（子宫下段形成阴道末端的部分），进入子宫，到达输卵管，有时到达卵巢。输卵管受损可能会导致不育或增加宫外妊娠（异位妊娠）风险。这种感染可能扩散到（腹膜）腹腔，引起腹膜炎。子宫、输卵管、卵巢和／或腹膜的感染统称为盆腔炎。 对男性而言，微生物可进入阴茎，并感染阴茎与膀胱之间输送尿液的管道（尿道）。如果感染得到快速治疗，通常较少发生并发症，但慢性尿道感染可导致如下情况： 包皮收紧，不能从阴茎头以上拔出

尿道变窄，阻止尿液的流动

尿道和阴茎皮肤之间形成异常通道（瘘管） 在男性中，微生物会经过尿道上行，进入从睾丸输送精子的管道（射精管和输精管），从而感染附睾（每侧睾丸顶部的盘管）。 在男性和女性中，一些性传播感染可以引起生殖器组织持续性肿胀，或尿道或直肠感染（直肠炎）。 从阴道至卵巢的通路 从阴茎到附睾的通路

性传播感染的诊断 医师的评估

采集一份血液、尿液或分泌物样本进行检查 医生通常根据症状或与感染伴侣的性接触史怀疑性传播感染。 医生可能会采集血液、尿液或阴道、宫颈或阴茎的分泌物等样本检查，以确定涉及的微生物，从而明确诊断。样本通常被送到实验室进行微生物检测和鉴定；一些性传播感染检查可以在诊所进行。 有些性传播感染的检查方法旨在检测病原体的独有遗传物质（脱氧核糖核酸 [DNA] 或核糖核酸 [RNA]）。其它检查可检测免疫系统是否会对引起感染的特定微生物产生抗体。医生根据最可能的感染选择检查类型。 如果一个人患有一种性传播感染（如淋病），医生也会检查他/她是否患有其他性传播感染，如衣原体、梅毒和 HIV 感染。之所以做其它检查，是因为患有一种性传播感染的人也有相对较高的风险罹患其它性传播感染。

性传播感染的筛查 筛查是指对没有症状的人进行疾病检测。在下列情况下最好进行筛查 筛查疾病相对常见

患病风险高于平均水平（例如，有一个以上性伴侣的人）的人，或者病情特别危险的人（例如孕妇）

筛查检测简单且相对便宜

有针对这种疾病的有效治疗方法 医生建议对性传播感染高风险人群筛查衣原体、淋病、梅毒和/或 HIV。所有年龄在 25 岁以下或年龄在 25 岁以上且感染风险高的性活跃女性应每年进行衣原体筛查，所有孕妇都应接受全部 4 种性传播疾病筛查。

性传播感染的治疗 根据性传播感染的类型采取抗生素或抗病毒药物治疗

治疗并发症（如有）

如果可能，同时治疗性伴侣 大多数性传播感染可以使用药物有效治疗（抗生素治疗细菌感染和抗病毒药物治疗病毒感染）。但是，一些新的细菌和病毒株已对某些药物产生抗药性，使治疗更加困难。有时候药物会被滥用，这会进一步增加抗药性。 正在接受治疗的细菌性性传播感染患者，应该放弃和他们的性伴侣性交，直到感染被治愈。因此，性伴侣应进行检测，并同时进行治疗。 病毒性性传播感染，特别是生殖器疱疹和 HIV 感染，通常持续一生。抗病毒药物可以控制但尚不能治愈这些感染。