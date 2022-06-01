美国的毒蛇有颊窝毒蛇（响尾蛇、铜斑蛇和噬鱼蝮蛇）和珊瑚蛇。
严重的毒液螫入可引起咬伤肢体的损害、出血和重要器官的损害。
严重的咬伤需要应用毒液解毒剂。
（另见咬伤和螫伤介绍。）
没有毒性的蛇咬伤很少引起严重的后果。美国本土大约有25种毒蛇。这些毒蛇包括颊窝毒蛇（响尾蛇、铜斑蛇和噬鱼蝮蛇）和珊瑚蛇。通过咬伤或叮刺注射有害毒素的动物被称为毒物，而中毒一词是指通过进食动物而暴露于毒素。
美国每年大约有45000例蛇咬伤，其中不到8000例是毒蛇咬伤，大约有6人死亡。致命的蛇咬伤在美国外的其他国家更常见。
在所有颊窝毒蛇咬伤中，大约有25%没有注射毒液。大多数死亡病例发生于儿童、老年人和未经治疗或治疗太迟或治疗不当的人。在美国大约70%的毒蛇咬伤由响尾蛇引起，几乎所有的死亡病例都是响尾蛇咬伤。其余的毒蛇咬伤大多数由铜斑蛇引起，小部分由噬鱼蝮蛇引起。珊瑚蛇和境外来的蛇咬伤病例较少见。
响尾蛇和其他颊窝毒蛇的毒液损伤伤口周围的组织。毒液可以使血细胞发生改变，血液不能凝结，破坏血管而引起血管渗漏。这些改变可引起内出血和心脏、呼吸、肾衰竭。
Edward J. Wozniak, DVM,博士通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库供图。
图片由 CDC/James Gathany 通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。
图片由 CDC/James Gathany 通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。
照片由 Mike Cardwell （Victorville，加州）提供。
Edward J. Wozniak, DVM,博士通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库供图。
图片由 CDC/James Gathany 通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。
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照片由 Mike Cardwell （Victorville，加州）提供。
珊瑚蛇的毒液影响神经系统的活性，而对咬伤周围组织的损伤却很小。大多数咬伤发生于手和足。
你知道吗……
蛇咬伤的症状
毒蛇咬伤的中毒症状差别很大，取决于以下方面：
毒蛇的大小和种类
注入毒液的量和毒性（与蛇的大小和种类有关）
蛇咬伤的部位（距离头部和躯干越远，危险性越小）
受伤者的年龄（年龄较大的和年龄较小的伤者危险性高）
受伤者潜在的疾病
颊窝毒蛇
大多数颊窝毒蛇咬伤会很快引起疼痛。不是所有的咬伤都会注入毒液，但如果伤口有渗出，则可能注入了毒液。随后的30～60分钟通常出现红肿，可在几个小时内影响到整个腿或手臂。中度或重度的颊窝毒蛇中毒通常在3～6小时后出现皮肤青肿。伤口周围皮肤绷紧、变色。咬伤区域形成水疱，通常为血性水疱。不进行治疗，伤口周围组织可能坏死。
其他的症状包括发热、寒战、全身乏力、衰弱、出汗、焦虑、意识错乱、恶心，呕吐，和腹泻。这些症状有些可能是由于恐惧引起的而不是毒液引起。伤者可出现牙龈出血，呕吐物、粪便和尿液中可能带血。尤其是莫哈维响尾蛇咬伤会出现呼吸困难。一些患者出现胸痛。伤者还可能出现头痛、视力模糊、眼睑下垂和口干。
照片由Thomas Arnold医学博士提供。
响尾蛇咬伤者可感觉到手指、足趾和口周的刺痛和麻木感，口腔内有金属味或橡胶味。
珊瑚蛇
珊瑚蛇咬伤通常会导致轻微或不会导致立即疼痛和肿胀。几个小时后可能出现更严重的症状。伤口周围可有刺痛，附近的肌肉无力。随后可出现肌肉共济失调和全身虚弱无力。其他症状还有复视、视力模糊、意识错乱、困倦、流涎增多、说话和吞咽困难。最后可出现呼吸衰竭。
这是颊窝毒蛇吗？
颊窝毒蛇具有某些特征，有助于它们与无毒的蛇相鉴别：
无毒的蛇有如下特征：
如果看见蛇没有毒牙，并不能认为此蛇无毒，因为毒牙可能缩回去了。
蛇咬伤的诊断
医师的评估
毒液螫入的咬伤要入院观察
急诊医务人员必须尽力判断咬人的蛇是否是毒蛇，是哪种毒蛇，以及是否注入毒液。
咬伤的痕迹有时可以提示是否是毒蛇。毒蛇的毒牙通常会产生一个或两个大的齿痕，而无毒的蛇牙通常留下几小排划痕。如果不能详细的描述咬人的蛇，医师很难判断是哪种毒蛇。
只能通过特征性症状的发展来识别毒性。被毒蛇咬伤的人一般应住院观察6～8小时，观察是否出现任何症状。医师可进行多种检查来评估毒液的作用。
蛇咬伤的治疗
咬伤的手臂或腿部放在心脏水平或高于心脏水平的位置并固定，将紧身衣物和首饰都脱下
抗蛇毒血清
在医疗救援到达前进行急救有一定的作用。应将伤者转移到远离被咬伤的地方，使其尽可能保持平静，并立即送往最近的医疗机构。
被咬伤的肢体应宽松地固定，位置大致保持在心脏水平或高于心脏水平。除去咬伤部位的戒指、手表和紧身衣物。避免接触酒精和咖啡。建议不使用止血带和冰袋，不切开伤口，因为这些可能有害。吸出毒液并没有作用。
如果没有毒液射入，可按一般的刺伤治疗。
如果毒液已注入并且症状提示为严重咬伤，则解毒剂 （抗蛇毒血清）是最重要的治疗。抗蛇毒血清中包含了能中和毒液毒性的抗体。一旦开始抗蛇毒血清治疗，务必立即抬高肢体，以尽量减少局部肿胀。抗蛇毒血清的效力取决于多快时间给药。在蛇咬伤后短时间内给予抗蛇毒血清更有效。给药方式为静脉输注。
在美国，抗蛇毒血清对所有国内的毒蛇都适用。
患者有严重的毒液螫入时需要重症监护室治疗。应密切监测病人病情，并治疗毒液螫入的并发症。血压低的患者进行静脉输液。如果出现凝血障碍，应输入新鲜冰冻血浆、浓缩凝血因子（冷沉淀物）或血小板。
预后取决于患者的年龄、全身健康状况、咬伤的部位和毒液的成分。几乎所有被毒蛇咬伤的人，如果早期使用适当剂量的抗蛇毒血清，都可以存活。
血清病
颊窝蝮蛇的抗蛇毒血清是从获得蛇毒液免疫的羊的血清中提取的。向患者给予异种蛋白（如来自绵羊或马血清的抗体）有时会引起称为血清病的免疫反应。
血清病会导致接受药物后1到3周出现发热，皮疹，以及关节疼痛。有时会发生肾脏损害。血清病发生率约为 1/6。
可使用抗组胺药如苯海拉明，和皮质类固醇来治疗血清病。