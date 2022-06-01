美国的毒蛇有颊窝毒蛇（响尾蛇、铜斑蛇和噬鱼蝮蛇）和珊瑚蛇。

严重的毒液螫入可引起咬伤肢体的损害、出血和重要器官的损害。

严重的咬伤需要应用毒液解毒剂。

（另见咬伤和螫伤介绍。）

没有毒性的蛇咬伤很少引起严重的后果。美国本土大约有25种毒蛇。这些毒蛇包括颊窝毒蛇（响尾蛇、铜斑蛇和噬鱼蝮蛇）和珊瑚蛇。通过咬伤或叮刺注射有害毒素的动物被称为毒物，而中毒一词是指通过进食动物而暴露于毒素。

美国每年大约有45000例蛇咬伤，其中不到8000例是毒蛇咬伤，大约有6人死亡。致命的蛇咬伤在美国外的其他国家更常见。

在所有颊窝毒蛇咬伤中，大约有25%没有注射毒液。大多数死亡病例发生于儿童、老年人和未经治疗或治疗太迟或治疗不当的人。在美国大约70%的毒蛇咬伤由响尾蛇引起，几乎所有的死亡病例都是响尾蛇咬伤。其余的毒蛇咬伤大多数由铜斑蛇引起，小部分由噬鱼蝮蛇引起。珊瑚蛇和境外来的蛇咬伤病例较少见。

响尾蛇和其他颊窝毒蛇的毒液损伤伤口周围的组织。毒液可以使血细胞发生改变，血液不能凝结，破坏血管而引起血管渗漏。这些改变可引起内出血和心脏、呼吸、肾衰竭。

蛇的图片 响尾蛇 Edward J. Wozniak, DVM,博士通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库供图。 南部铜斑蛇 图片由 CDC/James Gathany 通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 东部棉口蛇 图片由 CDC/James Gathany 通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 珊瑚蛇 照片由 Mike Cardwell （Victorville，加州）提供。 响尾蛇 Edward J. Wozniak, DVM,博士通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库供图。 南部铜斑蛇 图片由 CDC/James Gathany 通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 东部棉口蛇 图片由 CDC/James Gathany 通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 珊瑚蛇 照片由 Mike Cardwell （Victorville，加州）提供。

珊瑚蛇的毒液影响神经系统的活性，而对咬伤周围组织的损伤却很小。大多数咬伤发生于手和足。

你知道吗……

蛇咬伤的症状 毒蛇咬伤的中毒症状差别很大，取决于以下方面： 毒蛇的大小和种类

注入毒液的量和毒性（与蛇的大小和种类有关）

蛇咬伤的部位（距离头部和躯干越远，危险性越小）

受伤者的年龄（年龄较大的和年龄较小的伤者危险性高）

受伤者潜在的疾病 颊窝毒蛇 大多数颊窝毒蛇咬伤会很快引起疼痛。不是所有的咬伤都会注入毒液，但如果伤口有渗出，则可能注入了毒液。随后的30～60分钟通常出现红肿，可在几个小时内影响到整个腿或手臂。中度或重度的颊窝毒蛇中毒通常在3～6小时后出现皮肤青肿。伤口周围皮肤绷紧、变色。咬伤区域形成水疱，通常为血性水疱。不进行治疗，伤口周围组织可能坏死。 其他的症状包括发热、寒战、全身乏力、衰弱、出汗、焦虑、意识错乱、恶心，呕吐，和腹泻。这些症状有些可能是由于恐惧引起的而不是毒液引起。伤者可出现牙龈出血，呕吐物、粪便和尿液中可能带血。尤其是莫哈维响尾蛇咬伤会出现呼吸困难。一些患者出现胸痛。伤者还可能出现头痛、视力模糊、眼睑下垂和口干。 蛇咬伤伤口 图片 照片由Thomas Arnold医学博士提供。 响尾蛇咬伤者可感觉到手指、足趾和口周的刺痛和麻木感，口腔内有金属味或橡胶味。 珊瑚蛇 珊瑚蛇咬伤通常会导致轻微或不会导致立即疼痛和肿胀。几个小时后可能出现更严重的症状。伤口周围可有刺痛，附近的肌肉无力。随后可出现肌肉共济失调和全身虚弱无力。其他症状还有复视、视力模糊、意识错乱、困倦、流涎增多、说话和吞咽困难。最后可出现呼吸衰竭。 这是颊窝毒蛇吗？

蛇咬伤的诊断 医师的评估

毒液螫入的咬伤要入院观察 急诊医务人员必须尽力判断咬人的蛇是否是毒蛇，是哪种毒蛇，以及是否注入毒液。 咬伤的痕迹有时可以提示是否是毒蛇。毒蛇的毒牙通常会产生一个或两个大的齿痕，而无毒的蛇牙通常留下几小排划痕。如果不能详细的描述咬人的蛇，医师很难判断是哪种毒蛇。 只能通过特征性症状的发展来识别毒性。被毒蛇咬伤的人一般应住院观察6～8小时，观察是否出现任何症状。医师可进行多种检查来评估毒液的作用。