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小知识
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蛇咬伤

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2023
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有毒和无毒的蛇都会咬人。有毒蛇咬人时可能会螫入毒液（毒物）。在美国，死于蛇咬伤的人很少。其他一些国家/地区有不同的致命毒蛇。

在美国，仅有几类毒蛇：

  • 最常见：颊窝蝮蛇，如响尾蛇、铜头蛇和棉口蛇

  • 罕见：珊瑚蛇

大多数毒蛇咬伤是响尾蛇导致的。珊瑚蛇咬伤极为罕见。

蛇咬伤有哪些症状？

无毒蛇咬伤会导致轻微疼痛的小穿刺伤口。但是，如果您对被咬伤感到害怕，您可能会呼吸加快、出汗、胃部不适，并感到心跳加快。这些症状可能会让您认为您被毒蛇咬伤了。

毒蛇咬伤会导致不同的症状，具体取决于：

  • 蛇的种类

  • 蛇的大小（更大的蛇携带更多的毒液）

  • 螫入毒液的量（一条蛇咬一口会螫入不同量的毒液）

  • 被咬伤的部位

  • 您的年龄、体型和健康情况

有毒颊窝蝮蛇咬伤的症状

并非所有的颊窝蝮蛇咬伤都含毒液。如果咬伤部位在前 30~60 分钟没有疼痛或肿胀，那么您可能没有被螫入任何毒液。如果咬伤部位渗出，那可能是毒液的征兆。

被颊窝蝮蛇螫入毒液后，您会出现：

  • 咬伤后约 30 至 60 分钟发红肿胀

  • 咬伤后 3 至 6 小时出现瘀伤和紧绷感

  • 咬伤部位周围形成水疱，内部充满血液

您可能会出现明显肿胀。肿胀通常在几天内会不断加重。

如果您被螫入很多毒液，您还可能会出现：

  • 虚弱和意识混乱

  • 恶心（感到胃部不适）和呕吐

  • 牙龈出血

  • 吐血、便（大便）血或尿血

  • 呼吸困难，尤其是被莫哈维响尾蛇咬伤后

几小时后，您可能会出现

  • 头痛

  • 视力模糊

  • 眼睑下垂

  • 口干

  • 如果您被一条响尾蛇咬伤，您会出现刺痛、麻木或嘴里有金属味道

珊瑚蛇咬伤的症状

  • 咬伤部位周围很少或没有疼痛或肿胀

  • 几个小时后，咬伤部位可能会有刺痛

  • 肌无力，随着时间的推移变得更严重

您可能还出现：

  • 视物模糊或复视

  • 虚弱和意识混乱

  • 呼吸困难

  • 言语或吞咽困难

如果我被蛇咬伤，我该怎么办？

如果您被蛇咬伤并出现症状，请立即前往医院。 在等待医疗帮助时：

  • 远离蛇

  • 保持被咬伤的手臂或腿在心脏位置以下

  • 尽量保持冷静和静止

  • 摘下（脱下）咬伤处的首饰和紧身衣物

您不应该做的事情：

  • 不要切开咬伤部位或吸吮咬伤部位来尝试排出毒液（不起作用）

  • 不要使用冰袋（有害）

  • 不要用紧箍带或止血带（有害）

  • 不要尝试捉蛇来找医生（如果蛇死了，手机图片可能会有帮助）

如果医疗护理处距离很远（例如当您在外面露营时）并且您没有任何症状，用肥皂和水清洗咬伤部位。像任何其他浅伤口一样，观察感染迹象。

医生如何判断蛇咬伤是否有毒？

要了解蛇咬伤是否有毒，医生会检查咬痕。医生会询问蛇长什么样。医生还会询问您的症状。

这是颊窝毒蛇吗？

颊窝毒蛇具有某些特征，有助于它们与无毒的蛇相鉴别：

  • 垂直的裂缝样瞳孔

  • 眼睛和鼻子之间有颊窝

  • 可缩回的毒牙

  • 尾巴下有单排鳞片

  • 三角形的头（像个箭头）

无毒的蛇有如下特征：

  • 圆形的头

  • 圆的瞳孔

  • 没有蛇窖

  • 没有尖牙

  • 尾巴下有双排鳞片

如果看见蛇没有毒牙，并不能认为此蛇无毒，因为毒牙可能缩回去了。

咬伤的形状有时可以让您了解蛇是否有毒：

  • 无毒的蛇咬伤通常留下几排小咬痕

  • 有毒的蛇咬伤通常是一至两个大咬痕（孔）

医生如何治疗蛇咬伤？

对于无毒的蛇咬伤，医生会像治疗其他穿刺伤一样进行治疗。他们将：

  • 清理伤口

  • 如有需要，给您使用抗感染的药物

  • 检查过去 5 年是否打过破伤风针，如果没有，打一针

对于有毒的蛇咬伤，医生将会：

  • 通常通过静脉（进入您的静脉）给予您抗蛇毒血清（一种对抗特定毒物的药物）

  • 让您留院 6~8 小时来观察您的症状，如果需要，可以延长时间

  • 如果您被蛰入大量毒液，将把您安置到医院重症监护室

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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