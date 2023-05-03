并非所有的颊窝蝮蛇咬伤都含毒液。如果咬伤部位在前 30~60 分钟没有疼痛或肿胀，那么您可能没有被螫入任何毒液。如果咬伤部位渗出，那可能是毒液的征兆。

被颊窝蝮蛇螫入毒液后，您会出现：

咬伤后约 30 至 60 分钟发红肿胀

咬伤后 3 至 6 小时出现瘀伤和紧绷感

咬伤部位周围形成水疱，内部充满血液

蛇咬伤伤口 图片 照片由Thomas Arnold医学博士提供。

您可能会出现明显肿胀。肿胀通常在几天内会不断加重。

如果您被螫入很多毒液，您还可能会出现：

虚弱和意识混乱

恶心（感到胃部不适）和呕吐

牙龈出血

吐血、便（大便）血或尿血

呼吸困难，尤其是被莫哈维响尾蛇咬伤后

几小时后，您可能会出现