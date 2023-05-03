有毒和无毒的蛇都会咬人。有毒蛇咬人时可能会螫入毒液（毒物）。在美国，死于蛇咬伤的人很少。其他一些国家/地区有不同的致命毒蛇。
在美国，仅有几类毒蛇：
最常见：颊窝蝮蛇，如响尾蛇、铜头蛇和棉口蛇
罕见：珊瑚蛇
图片由 CDC/James Gathany 通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。
图片由 CDC/James Gathany 通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。
Edward J. Wozniak, DVM,博士通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库供图。
照片由 Mike Cardwell （Victorville，加州）提供。
大多数毒蛇咬伤是响尾蛇导致的。珊瑚蛇咬伤极为罕见。
蛇咬伤有哪些症状？
无毒蛇咬伤会导致轻微疼痛的小穿刺伤口。但是，如果您对被咬伤感到害怕，您可能会呼吸加快、出汗、胃部不适，并感到心跳加快。这些症状可能会让您认为您被毒蛇咬伤了。
毒蛇咬伤会导致不同的症状，具体取决于：
蛇的种类
蛇的大小（更大的蛇携带更多的毒液）
螫入毒液的量（一条蛇咬一口会螫入不同量的毒液）
被咬伤的部位
您的年龄、体型和健康情况
有毒颊窝蝮蛇咬伤的症状
并非所有的颊窝蝮蛇咬伤都含毒液。如果咬伤部位在前 30~60 分钟没有疼痛或肿胀，那么您可能没有被螫入任何毒液。如果咬伤部位渗出，那可能是毒液的征兆。
被颊窝蝮蛇螫入毒液后，您会出现：
咬伤后约 30 至 60 分钟发红肿胀
咬伤后 3 至 6 小时出现瘀伤和紧绷感
咬伤部位周围形成水疱，内部充满血液
照片由Thomas Arnold医学博士提供。
您可能会出现明显肿胀。肿胀通常在几天内会不断加重。
如果您被螫入很多毒液，您还可能会出现：
虚弱和意识混乱
恶心（感到胃部不适）和呕吐
牙龈出血
吐血、便（大便）血或尿血
呼吸困难，尤其是被莫哈维响尾蛇咬伤后
几小时后，您可能会出现
头痛
视力模糊
眼睑下垂
口干
如果您被一条响尾蛇咬伤，您会出现刺痛、麻木或嘴里有金属味道
珊瑚蛇咬伤的症状
咬伤部位周围很少或没有疼痛或肿胀
几个小时后，咬伤部位可能会有刺痛
肌无力，随着时间的推移变得更严重
您可能还出现：
视物模糊或复视
虚弱和意识混乱
呼吸困难
言语或吞咽困难
如果我被蛇咬伤，我该怎么办？
如果您被蛇咬伤并出现症状，请立即前往医院。 在等待医疗帮助时：
远离蛇
保持被咬伤的手臂或腿在心脏位置以下
尽量保持冷静和静止
摘下（脱下）咬伤处的首饰和紧身衣物
您不应该做的事情：
不要切开咬伤部位或吸吮咬伤部位来尝试排出毒液（不起作用）
不要使用冰袋（有害）
不要用紧箍带或止血带（有害）
不要尝试捉蛇来找医生（如果蛇死了，手机图片可能会有帮助）
如果医疗护理处距离很远（例如当您在外面露营时）并且您没有任何症状，用肥皂和水清洗咬伤部位。像任何其他浅伤口一样，观察感染迹象。
医生如何判断蛇咬伤是否有毒？
要了解蛇咬伤是否有毒，医生会检查咬痕。医生会询问蛇长什么样。医生还会询问您的症状。
这是颊窝毒蛇吗？
颊窝毒蛇具有某些特征，有助于它们与无毒的蛇相鉴别：
无毒的蛇有如下特征：
如果看见蛇没有毒牙，并不能认为此蛇无毒，因为毒牙可能缩回去了。
咬伤的形状有时可以让您了解蛇是否有毒：
无毒的蛇咬伤通常留下几排小咬痕
有毒的蛇咬伤通常是一至两个大咬痕（孔）
医生如何治疗蛇咬伤？
对于无毒的蛇咬伤，医生会像治疗其他穿刺伤一样进行治疗。他们将：
清理伤口
如有需要，给您使用抗感染的药物
检查过去 5 年是否打过破伤风针，如果没有，打一针
对于有毒的蛇咬伤，医生将会：
通常通过静脉（进入您的静脉）给予您抗蛇毒血清（一种对抗特定毒物的药物）
让您留院 6~8 小时来观察您的症状，如果需要，可以延长时间
如果您被蛰入大量毒液，将把您安置到医院重症监护室