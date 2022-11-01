化学烧伤是由于皮肤或眼睛接触腐蚀性物质或吞食腐蚀性物质引起的。

（另见眼烧伤。）

腐蚀性物质是可损伤组织的化学物质。这种损伤与高温引起的烧伤相似。

有时，家庭用品中也有腐蚀性物质，如含碱液（下水道清洁剂、除漆剂）、酚类（除臭剂、消毒剂、杀菌剂中）、次氯酸钠（消毒剂和漂白剂）、硫酸（洁厕剂和电池用酸）和盐酸（游泳池用化学品和砖石去污剂）的用品。

工业和武装冲突中使用的许多化学物质都会导致烧伤。粘在皮肤上的湿水泥也可引起重度烧伤。

通常，患者是无意间将腐蚀性物质溅到或洒到自己身上。但有时患者会吞食腐蚀性物质（另见腐蚀性物质中毒）。很多腐蚀性物质的摄入纯属意外，如幼儿吞食未妥善放置或未远离其可触及范围的产品。有时成人会故意吞食腐蚀性物质试图自杀。

化学烧伤的症状 皮肤化学烧伤常引起类似于浅表（I度）烧伤的症状。该部位发红、肿胀和疼痛，但不会出现水疱。有时烧伤较深，伴有水疱和剧烈疼痛。极少数情况下，强酸或强碱会导致全层（III 度）烧伤，从而损伤皮肤全层。 吞咽腐蚀性物质的症状可能会很严重。该物质会灼伤舌、口、食道和/或胃，并引起严重疼痛和吞咽困难。随后可能会出现重度并发症。