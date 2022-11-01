烧伤是由高温、电流、放射线或化学物质引起的组织损伤。

烧伤引起不同程度的疼痛、水疱、肿胀或皮肤缺损。

表浅性的小面积烧伤只需要保持洁净和应用抗生素软膏即可。

深度、大面积烧伤可引起严重并发症，如休克和严重感染。

深度或大面积烧伤患者常需要在烧伤治疗中心接受静脉补液、手术或组织修复。

（另见眼烧伤。）

烧伤通常由高温引起（热烧伤），如火、蒸汽、焦油或高温液体等。化学物质引起的烧伤与热烧伤相似；而与辐射、日光和电引起的烧伤则明显不同。当烧伤与其他意外情况同时发生时，如从着火建筑上跳下、被燃烧的碎片击中或遭遇机动车撞击，可能会引起其他损伤。另外，被火烧伤的患者通常会吸入火烟（烟雾吸入）。烟雾会使患者窒息，但它还含有物质燃烧产生的各种化学物质。某些化学物质，如一氧化碳和氰化物，可能有毒。

热烧伤和化学性烧伤通常是由于体表部位（最常见的是皮肤）与高热或化学物质接触引起。因此，皮肤通常会遭受绝大部分的损害。然而，严重的表面烧伤可能会透入到机体更深的结构，比如脂肪、肌肉或骨骼。

烧伤时，从血管渗出的液体进入组织，引起肿胀。另外，受损的皮肤和其他身体创面由于他们失去了防止细菌入侵的屏障，很容易发生感染。

在美国每年有超过200万人因烧伤需要治疗，3000～4000人因严重烧伤而死亡。老年人和年幼的儿童更容易受伤。当儿童和老年人被烧伤时，医生还会考虑患者被虐待的可能性（见儿童忽视和虐待以及老年人虐待）。

烧伤分类 医生根据精确的，被广泛接受的定义对烧伤进行分类。烧伤的定义按烧伤深度和组织损害程度分类。 烧伤深度 烧伤的深度描述为浅表烧伤、部分皮层烧伤或全层烧伤： 浅层 烧伤是最浅表的烧伤（也称为I度烧伤）。只影响到皮肤的最上层（表皮）。

部分皮层 烧伤（也称为II度烧伤）的范围波及到皮肤的中层（真皮）。部分皮层烧伤有时被进一步分为浅表部分皮层烧伤（主要为真皮浅层）和深部部分皮层烧伤（包含了真皮的浅层和深层部分）。

全层烧伤（也称为III度烧伤）包括皮肤全部的三层组织（表皮、真皮和脂肪层）。汗腺、毛囊和神经末梢也通常都受到破坏。 烧伤 视频 评估烧伤程度 烧伤程度 浅表的烧伤 图片 © Springer Science+Business Media 部分皮层烧伤（II度烧伤） 图片 图片由Steven E. Wolf医学博士提供。 全层烧伤（III度烧伤） 图片 图片由Steven E. Wolf医学博士提供。 烧伤又分为轻度、中度和重度烧伤。这种分类可能与人们的理解不同。比如，尽管患者疼痛难忍，医生可能会将其烧伤类型归为轻度。烧伤的严重程度决定着烧伤的预后和是否出现并发症。医生根据烧伤深度以及部分皮层烧伤或全层烧伤占体表面积的百分比来确定烧伤的严重程度。有专门的图表来显示身体不同部位占体表面积的比例。比如，成人的一侧手臂约占体表面积的9%。因为儿童身体的比例与成人不同，儿童使用的是另外一种单独的图表。 轻度烧伤 ：所有浅层烧伤和不到体表面积10%的部分皮层烧伤通常归为轻度烧伤。

中度和重度烧伤：手部、足部、面部或会阴部的烧伤；部分皮层烧伤面积超过体表面积的10%；以及全层烧伤面积超过体表面积的1%，归类到中度，或更常归为重度烧伤。

烧伤的症状 症状因烧伤深度不同而各异： 浅层烧伤 表现为发红、肿胀和疼痛。轻微触碰烧伤部位后变白但不会出现水疱。

部分皮层烧伤 的皮肤为粉红色或红色、肿胀和极度疼痛。在24小时内（通常在烧伤后不久），通常出现水疱并可能渗出清亮液体。触碰烧伤部位可能变白。

全层烧伤通常不会引起疼痛，因为感觉疼痛的神经已被破坏。皮肤呈皮革样，可能呈白色、黑色或亮红色。压迫烧伤部位，皮肤不变白，毛发很容易从根部拔出，且没有疼痛。 深度烧伤的临床表现与症状可能在烧伤后几小时甚至几天后会加重。 你知道吗……

烧伤的并发症 轻度烧伤比较表浅，通常不引起并发症。但是，部分皮层烧伤和全层烧伤会导致肿胀，需要更多的愈合时间。另外，较深的烧伤可能形成瘢痕组织。随着烧伤的愈合瘢痕组织发生挛缩（收缩）。如果瘢痕挛缩发生在四肢或手指就可能使其关节活动受限。 重度烧伤和一些中度烧伤由于大量体液丢失和广泛组织损伤，可引起严重的并发症。其并发症可在烧伤后几小时或几天后出现。烧伤深度越深、面积越广，引起的问题有可能越严重。并发症对婴幼儿和老年人的影响更严重。以下是一些中度和重度烧伤患者出现的并发症： 大面积烧伤患者最终会脱水，因为血管内的液体会渗入被烧伤的组织，如果烧伤较深而且面积足够大，则会渗入到全身。

如果脱水严重，则会发生休克。

大面积烧伤可引起体内化学物质失衡。

全层烧伤有时可引起肌肉组织破坏（横纹肌溶解）。破坏的肌肉组织会释放出肌红蛋白（一种肌肉蛋白）入血。如果肌红蛋白浓度过高，会引起肾脏损害。

烧伤可并发感染。有时，感染可随血流扩散而导致病情加重甚至死亡。

深度全层烧伤会使表面形成较厚的结痂（焦痂）。完全包围四肢或胸部的焦痂会严重缩紧，可阻断健康组织的血液供应，也影响正常呼吸。

给予冷液尝试纠正脱水时，尤其是如果在医生评估和治疗严重烧伤时患者所处的急诊室环境温度较低，则体温可能降至危险程度（低体温）。

烧伤的诊断 评估伤口的深度和程度

有时可进行血液和尿液检查 医生经常检查住院病人有无并发症，并评估烧伤的深度和广度范围。对于大面积烧伤的患者，通常测量血压、心率和尿量有助于评估脱水或休克程度以及是否需要静脉补液。医生通过检测血液，可以观察患者电解质和血细胞计数情况。有时还需要做心电图 (ECG) 和 X 线胸片。进行血液和尿液检测，可以监测发生在一些深度全层烧伤患者中，由于肌肉组织破坏（横纹肌溶解）而释放蛋白质的情况。

烧伤的预后 浅表烧伤和部分皮层烧伤可在数天至数周内愈合，无瘢痕。深度部分皮层烧伤和面积小的全层烧伤需要几周才能治愈，常留有瘢痕。绝大多数需要皮肤移植。烧伤面积大于90%的患者或烧伤面积大于60%的老年患者常引起死亡。