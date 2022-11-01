烧伤是由高温、电流、放射线或化学物质引起的组织损伤。
烧伤引起不同程度的疼痛、水疱、肿胀或皮肤缺损。
表浅性的小面积烧伤只需要保持洁净和应用抗生素软膏即可。
深度、大面积烧伤可引起严重并发症，如休克和严重感染。
深度或大面积烧伤患者常需要在烧伤治疗中心接受静脉补液、手术或组织修复。
（另见眼烧伤。）
烧伤通常由高温引起（热烧伤），如火、蒸汽、焦油或高温液体等。化学物质引起的烧伤与热烧伤相似；而与辐射、日光和电引起的烧伤则明显不同。当烧伤与其他意外情况同时发生时，如从着火建筑上跳下、被燃烧的碎片击中或遭遇机动车撞击，可能会引起其他损伤。另外，被火烧伤的患者通常会吸入火烟（烟雾吸入）。烟雾会使患者窒息，但它还含有物质燃烧产生的各种化学物质。某些化学物质，如一氧化碳和氰化物，可能有毒。
热烧伤和化学性烧伤通常是由于体表部位（最常见的是皮肤）与高热或化学物质接触引起。因此，皮肤通常会遭受绝大部分的损害。然而，严重的表面烧伤可能会透入到机体更深的结构，比如脂肪、肌肉或骨骼。
烧伤时，从血管渗出的液体进入组织，引起肿胀。另外，受损的皮肤和其他身体创面由于他们失去了防止细菌入侵的屏障，很容易发生感染。
在美国每年有超过200万人因烧伤需要治疗，3000～4000人因严重烧伤而死亡。老年人和年幼的儿童更容易受伤。当儿童和老年人被烧伤时，医生还会考虑患者被虐待的可能性（见儿童忽视和虐待以及老年人虐待）。
烧伤分类
医生根据精确的，被广泛接受的定义对烧伤进行分类。烧伤的定义按烧伤深度和组织损害程度分类。
烧伤深度
烧伤的深度描述为浅表烧伤、部分皮层烧伤或全层烧伤：
浅层烧伤是最浅表的烧伤（也称为I度烧伤）。只影响到皮肤的最上层（表皮）。
部分皮层烧伤（也称为II度烧伤）的范围波及到皮肤的中层（真皮）。部分皮层烧伤有时被进一步分为浅表部分皮层烧伤（主要为真皮浅层）和深部部分皮层烧伤（包含了真皮的浅层和深层部分）。
全层烧伤（也称为III度烧伤）包括皮肤全部的三层组织（表皮、真皮和脂肪层）。汗腺、毛囊和神经末梢也通常都受到破坏。
评估烧伤程度
为了确定烧伤的严重程度，医生要评估部分皮层烧伤及全层烧伤面积占体表面积的百分比。成人用九分法来估计。该法几乎是将身体的各个部位，都按体表的9%或9%的两倍（18%）来划分。对于儿童，医生是按可根据儿童年龄调整的图标（伦-白表）来调整百分比。因为身体各部分的生长速度不同，所以需要调整。
烧伤程度
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图片由Steven E. Wolf医学博士提供。
图片由Steven E. Wolf医学博士提供。
烧伤又分为轻度、中度和重度烧伤。这种分类可能与人们的理解不同。比如，尽管患者疼痛难忍，医生可能会将其烧伤类型归为轻度。烧伤的严重程度决定着烧伤的预后和是否出现并发症。医生根据烧伤深度以及部分皮层烧伤或全层烧伤占体表面积的百分比来确定烧伤的严重程度。有专门的图表来显示身体不同部位占体表面积的比例。比如，成人的一侧手臂约占体表面积的9%。因为儿童身体的比例与成人不同，儿童使用的是另外一种单独的图表。
轻度烧伤：所有浅层烧伤和不到体表面积10%的部分皮层烧伤通常归为轻度烧伤。
中度和重度烧伤：手部、足部、面部或会阴部的烧伤；部分皮层烧伤面积超过体表面积的10%；以及全层烧伤面积超过体表面积的1%，归类到中度，或更常归为重度烧伤。
烧伤的症状
症状因烧伤深度不同而各异：
浅层烧伤表现为发红、肿胀和疼痛。轻微触碰烧伤部位后变白但不会出现水疱。
部分皮层烧伤的皮肤为粉红色或红色、肿胀和极度疼痛。在24小时内（通常在烧伤后不久），通常出现水疱并可能渗出清亮液体。触碰烧伤部位可能变白。
全层烧伤通常不会引起疼痛，因为感觉疼痛的神经已被破坏。皮肤呈皮革样，可能呈白色、黑色或亮红色。压迫烧伤部位，皮肤不变白，毛发很容易从根部拔出，且没有疼痛。
深度烧伤的临床表现与症状可能在烧伤后几小时甚至几天后会加重。
你知道吗……
烧伤的并发症
轻度烧伤比较表浅，通常不引起并发症。但是，部分皮层烧伤和全层烧伤会导致肿胀，需要更多的愈合时间。另外，较深的烧伤可能形成瘢痕组织。随着烧伤的愈合瘢痕组织发生挛缩（收缩）。如果瘢痕挛缩发生在四肢或手指就可能使其关节活动受限。
重度烧伤和一些中度烧伤由于大量体液丢失和广泛组织损伤，可引起严重的并发症。其并发症可在烧伤后几小时或几天后出现。烧伤深度越深、面积越广，引起的问题有可能越严重。并发症对婴幼儿和老年人的影响更严重。以下是一些中度和重度烧伤患者出现的并发症：
大面积烧伤患者最终会脱水，因为血管内的液体会渗入被烧伤的组织，如果烧伤较深而且面积足够大，则会渗入到全身。
如果脱水严重，则会发生休克。
大面积烧伤可引起体内化学物质失衡。
全层烧伤有时可引起肌肉组织破坏（横纹肌溶解）。破坏的肌肉组织会释放出肌红蛋白（一种肌肉蛋白）入血。如果肌红蛋白浓度过高，会引起肾脏损害。
烧伤可并发感染。有时，感染可随血流扩散而导致病情加重甚至死亡。
深度全层烧伤会使表面形成较厚的结痂（焦痂）。完全包围四肢或胸部的焦痂会严重缩紧，可阻断健康组织的血液供应，也影响正常呼吸。
给予冷液尝试纠正脱水时，尤其是如果在医生评估和治疗严重烧伤时患者所处的急诊室环境温度较低，则体温可能降至危险程度（低体温）。
烧伤的诊断
烧伤的预后
浅表烧伤和部分皮层烧伤可在数天至数周内愈合，无瘢痕。深度部分皮层烧伤和面积小的全层烧伤需要几周才能治愈，常留有瘢痕。绝大多数需要皮肤移植。烧伤面积大于90%的患者或烧伤面积大于60%的老年患者常引起死亡。
烧伤的治疗
对于轻度烧伤，用常温水冷却伤口数分钟，然后进行伤口护理和包扎
对于严重烧伤，需住院治疗烧伤和并发症
治疗烧伤之前，应灭除燃烧物避免进一步损害。例如，熄灭火焰。立即脱掉被烧伤沾染的衣物，特别是熏烧过的衣物（如已熔化的合成纤维衬衣）、黏附热的物质的衣物（如焦油）或化学物质浸泡过的衣物。
为了得到最好的治疗，有时需要住院。例如，大面积部分皮层或全层烧伤需要静脉输液治疗；将严重烧伤的手臂或腿部抬到高于心脏水平的位置，以防止水肿，这些只有住院治疗才能更容易做到。另外，那些基本日常活动如吃饭、行走等受到限制的烧伤患者，也要住院治疗。全层烧伤、幼儿或老年人烧伤以及累及手、足、脸或生殖器的烧伤通常要到烧伤中心才能得到最佳治疗。医院烧伤中心常配备有治疗烧伤的专门设备和烧伤患者护理的专业医务人员。
浅表的小烧伤
小面积的深度烧伤
与较浅的烧伤一样，小面积深度烧伤通常用抗生素软膏治疗。有时医生不使用抗生素软膏，而用专门无菌敷料代替，可留置数天至一周。一些敷料中含有银离子，可帮助杀灭细菌。其他的敷料有少量孔——足够引流伤处液体但不会让细菌通过。但医生在涂敷抗生素软膏或敷料前应首先清除坏死的皮肤和已破的水疱。此外，最初几天应将深度烧伤的手臂或腿的位置保持在高于心脏的水平，可以减少水肿和疼痛。加压敷料，如弹性包覆敷料，还可能有助于减轻肿胀，并促进伤口愈合。需要经常到医院或诊所检查，最初几天尽可能每天一次。
可能需要植皮替代无法愈合的烧伤皮肤。其他的移植皮片暂时覆盖并保护烧伤的皮肤，以使其自行愈合。在植皮手术中，从以下来源中取一块健康皮肤
患者身体未烧伤的部位（自体移植）
死尸（同种异体移植）
动物（异种移植）
自体植皮可以是坚实皮片或网状皮片。网状皮片是由医生在坚实皮片上使用工具戳出多个一定间距的小切口。有这些切口使得供体皮片可以延展覆盖大得多的区域（通常几倍于原始皮片的面积）。网状皮片多用于受伤部位较少外露，烧伤面积大于体表20%并且供体皮肤组织缺乏。网状皮片愈合呈不均匀的网格状，有时出现过多的瘢痕。在清除所有坏死组织，保证创面干净后再植皮覆盖烧伤区域。人造皮肤也可以用来代替烧伤皮肤。自体植皮是永久性植皮。
同种异体移植物和异种移植物为愈合中的皮肤提供临时保护，但在 10 至 21 天后会被人体免疫系统排斥，需要移除。移除同种异体移植物和异种移植物后，如果伤口为全层烧伤（III度）且面积太大而无法自行愈合，则需要自体移植物。在烧伤后几天内都可以进行烧伤皮肤的替换。
为了预防由关节周围瘢痕引起的关节不能活动以及帮助患者恢复受限的关节功能，通常需要采取物理疗法和职业疗法。在烧伤后的前几天就应开始伸展练习。用夹板固定活动受限的关节，使之引起关节的挛缩最小。除了在关节活动时，夹板应保持不动。如果做过植皮，则在植皮贴服后 1 天之内至 3 天之后不能开始治疗，以免植皮的愈合。用大块敷料压迫烧伤部位，可预防瘢痕形成。
严重烧伤
危及生命的重度烧伤，必须立即治疗。脱水导致休克的患者还要用面罩给氧。
对于脱水、休克或大面积烧伤的患者，应立即给予大量静脉补液。肌肉组织受损的患者也需要静脉补充大量的液体。液体稀释血中的肌红蛋白，避免造成严重肾损害。有时，静脉给予一种化学物质（碳酸氢钠），可以帮助溶解肌红蛋白，从而防止进一步损害肾脏。
焦痂可能导致肢体血液供应中断或呼吸损害，应该手术切除。这被称为焦痂切除术。切除焦痂常常会引起一些出血，因为烧伤产生的焦痂已经破坏了皮肤的神经末梢，可能仅有轻微疼痛。
皮肤护理极为十分重要。由于受伤的皮肤很容易感染，必须保持烧伤部位洁净。可以定期用清水轻轻地冲洗创面保持清洁。按不同的时间间隔清洁伤口和更换绷带（通常是每天清洁创面和更换绷带一次，或频率更低），这取决于敷料的类型。与小面积深度烧伤一样，对于不能自愈的烧伤部位，需要植皮。
膳食中足够的热量、蛋白质和营养素对烧伤的愈合十分重要。不能进食足够热量的患者，可饮用营养补充剂或通过经鼻插入胃内的管道（鼻胃管）摄入营养补充剂，在相对较少情况下，还可通过静脉补充营养。此外，还应补充维生素和矿物质。
物理治疗和康复训练是必要的。
针对抑郁情况给予治疗。严重烧伤要花很长时间才能治愈，还可能引起毁容，患者容易产生抑郁的情绪。可用药物或心理治疗，或者两者同时使用来治疗抑郁症。