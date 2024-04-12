在开放性胸部伤口或其他身体缺陷导致空气积存在胸壁与肺部之间时，会发生开放性气胸。开口越大，肺塌陷和呼吸困难的程度越严重。

症状包括胸痛、呼吸短促、呼吸急促，以及心脏急速跳动，随后出现休克。

医生可以根据患者的症状和检查结果诊断开放性气胸。

医生立即用三向敷料覆盖伤口，随后往胸腔插一根管引出气体。

（另见胸部创伤介绍。）

在胸壁开口未封闭的患者吸气时，吸气产生的负压会通过两个不同来源（气管和胸壁开口）将空气吸入到肺和胸壁之间的空间（胸膜腔）。胸壁小缺损（或伤口）会导致气流减少，因此不良影响少。但当胸壁开口大约是气管直径的 2/3 或更大时，通过胸壁开口进入胸膜腔的空气比通过气管进入的更多，导致肺萎陷而阻止吸入的气体流入肺部。开口更大会导致肺完全塌陷。

开放性气胸的症状 胸部伤口（或开口）会引起疼痛，并导致呼吸困难。空气进入伤口时通常会发出有特征的吸气声。当胸腔内压力增大时，血压会下降，有时至危险的程度（休克），患者会感到虚弱和头晕，颈静脉可能扩张。

开放性气胸的诊断 医师的评估 医生根据患者病史、症状以及整个胸壁表面的检查诊断开放性气胸。