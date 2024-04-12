胸部创伤最常见于肋骨、腹腔上部、肺、血管、心脏、肌肉、软组织，以及胸骨。某些情况下食管、锁骨，或肩胛骨也会损伤。
在美国，由于严重损伤，胸部创伤导致约 25% 的死亡。许多创伤在伤后最初的几分钟或几小时即导致死亡，而这些创伤能够在急诊室中进行处理并稳定病情，且不需要进行大手术。
胸部损伤的原因
胸部创伤的原因可能是钝性暴力（例如车祸，跌倒，或运动损伤）或被物体刺穿（例如子弹或刀）。
胸部创伤通常情况严重且立即危及生命，因为涉及到呼吸或血液循环。某些创伤严重损害肋骨和胸部肌肉（即胸壁）而使得肺不能正常扩张充气。
肺部自身的损伤会影响气体交换，而气体交换是肺的主要功能，通过肺部获取氧气并排出二氧化碳。
如果胸部创伤大量出血，可能导致循环系统出问题。出血通常在胸壁内，这也会影响呼吸。另外，心脏创伤使得心脏向机体泵血的能力受损，也会影响循环系统。
下面所列为常见或严重的胸部创伤：
心包填塞（血液积聚在心脏周围对心脏造成压力）
血胸（血液积存在肺和胸壁之间）
肺挫伤（肺部挫伤）
主动脉损伤（将血液从心脏输送到身体的大动脉发生撕裂）
创伤性气胸（气体积存在肺和胸壁之间，有时称为肺塌陷）
你知道吗……
胸部损伤的症状
胸部损伤的诊断
医师的评估
影像
通常情况下，胸部创伤是显而易见的。然而，胸部创伤的严重程度必须由医生进行评估。
首先，医生使用听诊器来判断是否肺的所有部分都能吸收气体，并且仔细检查颈部和胸部的损伤情况。当患者出现呼吸困难，医生会在患者手指上放置一个传感器（脉动式血氧计），来测量血液中的氧气含量。有时医生会通过血液检查（动脉血气测试）来测量血液中氧气和二氧化碳的含量。
胸部 X 线几乎是必检项目。胸部 X 光片检查能显示大多数气胸、血胸和锁骨骨折病例，以及某些肋骨骨折。然而，通常需要快速超声检查来观察心脏和肺部状况。创伤中心和急诊科采用称为 E-FAST（扩展创伤重点超声评估法）的检查程序。如果医生怀疑有主动脉损伤，则可能会进行计算机断层扫描 (CT)、超声检查和／或主动脉造影术（主动脉血管造影术）。
有时还需要完成血液检查和心电图 (ECG) 检查。