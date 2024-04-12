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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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胸部创伤介绍

作者：Thomas G. Weiser, MD, MPH, Stanford University School of Medicine
已审核/已修订 4月 2024
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胸部创伤最常见于肋骨、腹腔上部、肺、血管、心脏、肌肉、软组织，以及胸骨。某些情况下食管、锁骨，或肩胛骨也会损伤。

在美国，由于严重损伤，胸部创伤导致约 25% 的死亡。许多创伤在伤后最初的几分钟或几小时即导致死亡，而这些创伤能够在急诊室中进行处理并稳定病情，且不需要进行大手术。

胸部损伤的原因

胸部创伤的原因可能是钝性暴力（例如车祸，跌倒，或运动损伤）或被物体刺穿（例如子弹或刀）。

胸部创伤通常情况严重且立即危及生命，因为涉及到呼吸或血液循环。某些创伤严重损害肋骨和胸部肌肉（即胸壁）而使得肺不能正常扩张充气。

肺部自身的损伤会影响气体交换，而气体交换是肺的主要功能，通过肺部获取氧气并排出二氧化碳。

如果胸部创伤大量出血，可能导致循环系统出问题。出血通常在胸壁内，这也会影响呼吸。另外，心脏创伤使得心脏向机体泵血的能力受损，也会影响循环系统。

下面所列为常见或严重的胸部创伤：

你知道吗……

  • 一些简单的治疗措施（如通过插针或插管来治疗某些胸部创伤）可能有救命的效果。

胸部损伤的症状

受伤部位通常有触痛或疼痛感。吸气时疼痛加重。胸部可能有瘀伤。有时会出现气短。如果创伤严重，患者可能出现严重呼吸急促、昏昏欲睡，或意识混乱，以及皮肤湿冷，或青紫色。当肺部出现严重肺功能障碍（呼吸衰竭）或患者出现休克时，就会出现这样的症状。典型休克患者会出现严重的低血压，并感到心脏在急速跳动。

其他症状则取决于具体的胸部创伤。例如，气胸患者有时皮下会积聚气体。这时积气处皮肤会感到快要破裂，触碰时发出噼啪声。如果血液或液体积存在心脏周围的囊腔，并影响心脏泵血能力（称为心脏压塞）或形成张力性气胸，有时会出现颈静脉扩张。

胸部损伤的诊断

  • 医师的评估

  • 影像

通常情况下，胸部创伤是显而易见的。然而，胸部创伤的严重程度必须由医生进行评估。

首先，医生使用听诊器来判断是否肺的所有部分都能吸收气体，并且仔细检查颈部和胸部的损伤情况。当患者出现呼吸困难，医生会在患者手指上放置一个传感器（脉动式血氧计），来测量血液中的氧气含量。有时医生会通过血液检查（动脉血气测试）来测量血液中氧气和二氧化碳的含量。

胸部 X 线几乎是必检项目。胸部 X 光片检查能显示大多数气胸血胸锁骨骨折病例，以及某些肋骨骨折。然而，通常需要快速超声检查来观察心脏和肺部状况。创伤中心和急诊科采用称为 E-FAST（扩展创伤重点超声评估法）的检查程序。如果医生怀疑有主动脉损伤，则可能会进行计算机断层扫描 (CT)、超声检查和／或主动脉造影术（主动脉血管造影术）。

有时还需要完成血液检查和心电图 (ECG) 检查。

胸部损伤的治疗

  • 呼吸和循环支持

  • 根据具体创伤情况的治疗

即刻危及生命的创伤需要尽快治疗。依据受伤进行具体治疗。

对于所有创伤，医生在必要时都应采取呼吸和循环支持措施。患者可以给予吸氧（例如，通过鼻导管、面罩，或呼吸管），静脉输液或有时输血。严重胸部创伤的患者需要住院治疗。

可给予患者止痛药（镇痛剂）以缓解疼痛。

对于某些创伤，必须往胸腔插一根管（胸廓造口术或胸管插入）才能将胸腔的血液（血胸）或气体（气胸）引流出来。这个操作能帮助塌陷的肺复张。通常在局部麻醉下即可完成插管。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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