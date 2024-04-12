胸部创伤的原因可能是钝性暴力（例如车祸，跌倒，或运动损伤）或被物体刺穿（例如子弹或刀）。

胸部创伤通常情况严重且立即危及生命，因为涉及到呼吸或血液循环。某些创伤严重损害肋骨和胸部肌肉（即胸壁）而使得肺不能正常扩张充气。

肺部自身的损伤会影响气体交换，而气体交换是肺的主要功能，通过肺部获取氧气并排出二氧化碳。

如果胸部创伤大量出血，可能导致循环系统出问题。出血通常在胸壁内，这也会影响呼吸。另外，心脏创伤使得心脏向机体泵血的能力受损，也会影响循环系统。

下面所列为常见或严重的胸部创伤：