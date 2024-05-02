休克是一种危及生命的状况，这时流向器官的血液少，导致输氧量减少，从而引起器官损伤，有时甚至造成死亡。血压通常很低。

（也可参见低血压。）

有若干原因可引起休克：血容量低、心脏泵血功能不全或血管过度增宽（扩张）。

当休克的病因是血容量低或心脏泵血功能不全时，患者可能无精打采、困倦或意识模糊、皮肤湿冷、肤色通常发青或苍白。

当休克是由于血管过度扩张引起时，症状有所不同，皮肤温暖、潮红，脉搏强而有力，而不是脉无力。

当患者处于休克状态时，应予保暖、抬高下肢。

静脉补液、吸氧，有时用药帮助恢复血压。

每天都有很多休克患者被送往急诊科就医。当血压过度降低、以致机体的细胞不能获得充足供血并由此得不到足够氧气时，患者会进入休克状态。这样就造成了细胞迅速而不可逆地损害，包括脑、肾脏、肝脏和心脏在内的脏器就会停止正常的功能。如果不能立即恢复血液灌注，这些器官可能发生不可逆的损害或坏死。若损害或死亡的细胞数量过大，则器官会发生衰竭，甚至导致患者死亡。

多器官功能障碍综合征 (MODS) 是指 2 个或多个器官衰竭。若被诊断为本病，患者的死亡概率相当大。

休克患者需要立即接受紧急治疗，通常需入住医院的重症监护病房。

你知道吗……

虽然低血压通常是引起休克的原因，但在休克的早期阶段血压可能并不低。没有休克的人也会出现低血压。

除此之外，另外一种不同性质的休克则是由情绪应激引起。

休克的病因 有若干原因可引起休克： 血容量低（低血容量性休克）

心脏泵血功能不全（心源性休克）

血管过度扩张（分布性冲击） 你知道吗…… 低血容量性休克 低血容量造成随心脏每次搏动的回心血量减少，因此每次搏动的输出到身体和细胞的血量也下降。 血容量低的可能原因是： 重度出血

体液过量丢失

液体摄入不足（不太常见） 血液迅速丢失的可能原因是 外出血，如外伤所致出血

内出血，例如胃或肠道溃疡引起的出血（消化道出血）、血管破裂出血或异位妊娠（宫外孕）破裂出血 血液以外的体液过量丢失可能归因于 严重烧伤

胰腺炎症（胰腺炎）

肠壁穿孔

重度腹泻或呕吐

有些肾脏疾病

过量使用可增加排尿量的利尿剂

未经治疗的糖尿病 身体残疾（如重度关节疾病）或智力障碍（如阿尔茨海默病）的患者尽管感到口渴但可能无法获得充足饮水，从而造成液体摄入不足。 心源性休克 心脏泵功能不全也能造成心脏每搏输出量的减少。泵血功能不全的最常见原因是 心脏病发作的并发症

血凝块堵在肺部（肺栓塞）

心脏瓣膜突发功能障碍（尤其是人工瓣膜）

异常心律（心律失常）

心肌感染（心肌炎）或心脏瓣膜（心内膜炎）

由于包裹心脏的囊腔内突然积液导致心脏无法充盈（心脏压塞）

影响心脏结构的其他病症，例如心脏壁破裂（心肌破裂） 分布性休克 血管过度扩张（血管扩张）会增加血管容量并降低血压。这可减少血流量和输送到器官的氧气量。 血管过度扩张的可能原因是 严重过敏反应（过敏性休克）

重度细菌感染（由这种感染引起的休克被称为感染性休克或中毒性休克）

过量服用扩张血管的非法药物或毒物

脊髓损伤和罕见的脑损伤（神经源性休克）

某些内分泌疾病，例如肾上腺功能不全 不同原因导致血管扩张的机制各不相同。例如，脊髓损伤会阻断从脑到血管的正常情况下可使血管收缩的神经；毒物或细菌释放的毒素会直接引起血管扩张。

休克的症状 低血容量或心脏泵血功能不全导致的休克在症状方面是相似的。 疾病的首发症状是为无精打采、困倦和意识模糊。

皮肤变得湿冷，通常肤色发青、苍白或灰白。

如果挤压皮肤，肤色的恢复较平常更慢。

皮下线状网络的血管会变得更明显。

脉搏微弱且快速，除非缓慢的心跳引起休克。

通常，无头晕或昏厥的病人无法坐起。

呼吸快速，但如果死亡迫在眉睫，呼吸和脉搏都会慢下来。

休克时血压非常低，往往不能被袖带式血压计测量出。

排尿减少并最终停止。

最终，病人可能昏迷和死亡。 如果休克是由于血管过度扩张而引起，早期症状有所不同。尤其在早期，皮肤是温暖而潮红的，脉搏强而有力，而不是微弱无力。但是之后，血管过皮扩张也可以引起皮肤湿冷且出现嗜睡。 在休克的最早阶段、特别是感染性休克，许多症状都未出现或要仔细观察才能发现。尿量可能减少（因为肾脏血供减少），废物堆积在血液内。血压可能偏低。在老年人，唯一的症状可能是意识不清。

休克的治疗 打急救电话和止住任何出血

静脉 (IV) 输液和/或输血

有时使用升压药

根据病因采取其他措施 初期治疗 最重要的是打急救电话，并止住任何大出血。然后，使患者躺下并保暖，将其双腿抬高。 当急救人员赶到后，可能会用面罩给氧或插入呼吸管提供氧气。可能快速、大量地静脉补液，以升高血压。 到达急诊科时，如果因出血引起休克，可能会给患者输血。如果有出血，应立即输血治疗，若来不及进行交叉配血，可先输注 RH 阴性的 O 型血液。 如果休克是由重度感染引起的，医生会静脉输注液体和抗生素。 如果休克是由心脏病发作或其他心脏问题引起的，则可能需要进行其他医疗操作或外科手术。 对于某些类型的休克，可能会静脉给药以升高血压。但是，医生会尽可能缩短使用这类药物的时间，因为它们可减少体内其他组织的血供或引起心律问题。药物可通过以下方式升高血压 收缩血管，例如，当医生给予肾上腺素（用于过敏性休克患者）或去甲肾上腺素（有时用于发生其他形式休克的患者）时

提高心脏泵血的能力，例如，当医生给予多巴酚丁胺或米力农时 病因的治疗 如果出血或体液流失的问题持续存在，或者休克是由心脏病发作、感染或其他与血容量无关的问题引起的，则静脉补液、输血和药物治疗可能不足以纠正休克。针对引起休克的原因进行治疗至关重要。 心脏泵衰竭引起的休克，应尽量改善心脏功能。除了补液和药物治疗之外，如果病因是心脏病发作，其他疗法包括经皮腔内冠状动脉成形术 (PTCA) 或冠状动脉旁路移植术。如果病因是心脏瓣膜受损或心壁破裂，也可能需要手术。如果有过量液体压迫心脏（称为心脏压塞），可通过引流针或手术进行引流。 当休克是由感染引起时（如脓毒症），治疗感染的方法包括使用抗生素和清除感染源。当休克是由出血引起时，可能需要手术止血。如果休克由某种内分泌疾病（例如肾上腺功能不全）或重度过敏反应（如超敏反应）引起，可能需要使用皮质类固醇。