手掌底部的骨块（腕骨），通常是月骨或头状骨，可移出其正常位置。

这类脱位通常发生于腕部遭受巨大暴力并向前屈曲时。

手腕和手非常疼痛并且可能看上去变形，患者不能正常活动。

症状和损伤情形有助于诊断，但医生仍需X线片确诊。

医生不用切开可手法复位，使用夹板固定，并将患者转诊到矫形外科医师处，因为通常需要手术。

（另见脱位概述。）

腕（手腕）骨位于手的根部，在前臂骨（桡骨和尺骨）和手掌的长掌骨之间。共有八块小的腕骨。

其中有两块腕骨常见脱位：

头状骨 （手掌中最大的骨块，位于手掌下端中央）

月骨（位于头状骨和尺骨末端之间）

头状骨脱位又称作环月状骨脱位。环月状骨脱位比月骨脱位更常见。

这种脱位发生于巨大暴力导致腕关节向前弯曲，通常是手张开时跌倒或车祸时损伤。

腕部的骨骼

手或腕骨脱位的症状 腕骨的其中一块脱位时，手腕和手掌会疼痛。患者不能正常活动手腕和手。手腕通常看上去变形，手部肿胀。 脱位骨会压迫腕管（纤维组织形成的狭窄通道）和其中的神经和血管（导致腕管综合征），因此手指可能出现刺痛和麻木症状。腕部骨骼的血供可能减少或中断，骨组织可能死亡。随着时间推移，腕关节可能恶化，导致致残性关节炎。

手或腕骨脱位的诊断 X 射线检查 及时诊治腕关节脱位有助于降低关节炎和骨组织坏死等并发症的风险。 患者若认为有腕骨的脱位应前往急诊室。 若受伤后手腕看上去正常并且活动也正常，用非处方药可控制疼痛，患者可观察一天再决定是否就医。但是，若症状持续超过一天，则应就医。 医生根据症状和受伤情况怀疑有环月状骨脱位和月骨脱位。拍摄X线片确认诊断。