腕管综合征是指正中神经在通过腕部时遭到挤压而产生疼痛的症状。
大多数腕管综合征患者的病因不明。
手指和拇指出现刺痛和麻木感。
医生根据查体进行诊断，如果需要，还可以根据神经功能检查，有时根据磁共振成像 (MRI) 或超声检查结果进行诊断。
症状常可以通过夹板固定或注射皮质类固醇缓解。
（还可以参阅手部疾病概述。)
腕管之所以被称为管道，是因为它是神经和肌腱穿过手腕到达手部的狭窄通道。管道由周围的肌腱、韧带和骨头组成。正中神经位于腕部的手掌一侧，并穿过腕管。该神经为拇指、食指、中指以及无名指的偏拇指侧提供感觉。
腕管综合征很常见，尤其好发于 40 至 59 岁女性。它可能影响一只或两只手。
腕管综合征的病因
腕管综合症是由于正中神经受压（卡压）而引起的。压迫可来源于腕管内或周围的组织肿胀或腕部掌侧纤维组织带。
孕妇、糖尿病患者、甲状腺功能减退、某些类型的淀粉样变性或类风湿性关节炎均可增加患腕管综合征的风险。同样处于危险中的还有那些从事的工作需要手腕伸展并反复用力运动的人，例如使用螺丝刀。另一个潜在的致病因素是使用电脑键盘时不正确的姿势。长期暴露于震动环境中（比如使用特殊动力工具）也已被证明可导致腕管综合征。然而，大多数病例无明确病因。
使用键盘的正确姿势
使用电脑键盘不当可引发腕管综合征。为了避免劳损，使用者应保持手腕于正中位，即手和前臂保持一条直线。手部也可稍低于前臂，但手不能高于前臂，而腕关节也不能背伸。键盘应放在相对较低的位置，以保持手的位置稍低于肘关节，还可在腕关节下垫支撑垫。
腕管综合征的症状
腕管综合征的症状主要是前三指以及无名指偏拇指侧半个手指的皮肤感觉异常、麻木、刺感和疼痛。有时整只手都受累。有时，还会出现前臂的烧灼和刺痛感。
夜间睡眠时，手姿势的不当会触发烧灼痛或疼痛，伴麻木和刺痛感，常常会使患者醒来。患者会甩手以恢复正常感觉。
随着病程进展，手部桡侧的肌肉将出现废用性无力和萎缩。