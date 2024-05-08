腕管综合征是指正中神经在通过腕部时遭到挤压而产生疼痛的症状。

（还可以参阅手部疾病概述。)

腕管之所以被称为管道，是因为它是神经和肌腱穿过手腕到达手部的狭窄通道。管道由周围的肌腱、韧带和骨头组成。正中神经位于腕部的手掌一侧，并穿过腕管。该神经为拇指、食指、中指以及无名指的偏拇指侧提供感觉。

腕管综合征 图片

腕管综合征很常见，尤其好发于 40 至 59 岁女性。它可能影响一只或两只手。

腕管综合征的病因 腕管综合症是由于正中神经受压（卡压）而引起的。压迫可来源于腕管内或周围的组织肿胀或腕部掌侧纤维组织带。 孕妇、糖尿病患者、甲状腺功能减退、某些类型的淀粉样变性或类风湿性关节炎均可增加患腕管综合征的风险。同样处于危险中的还有那些从事的工作需要手腕伸展并反复用力运动的人，例如使用螺丝刀。另一个潜在的致病因素是使用电脑键盘时不正确的姿势。长期暴露于震动环境中（比如使用特殊动力工具）也已被证明可导致腕管综合征。然而，大多数病例无明确病因。 腕管综合征 3D 模型 使用键盘的正确姿势

腕管综合征的症状 腕管综合征的症状主要是前三指以及无名指偏拇指侧半个手指的皮肤感觉异常、麻木、刺感和疼痛。有时整只手都受累。有时，还会出现前臂的烧灼和刺痛感。 夜间睡眠时，手姿势的不当会触发烧灼痛或疼痛，伴麻木和刺痛感，常常会使患者醒来。患者会甩手以恢复正常感觉。 随着病程进展，手部桡侧的肌肉将出现废用性无力和萎缩。

腕管综合征的诊断 医生的检查

有时行神经传导检查

有时需要影像学检查 腕管综合征的诊断主要是通过对受累手部和腕部的检查作出的。医生可能会进行神经传导检查或高级成像检查，例如磁共振成像 (MRI) 或超声，以确诊腕管综合征，尤其是在考虑手术的情况下。