膝盖骨（髌骨）脱位发生于膝盖骨和支撑的韧带向侧方滑出膝关节以外。

膝盖骨脱位多见于有膝关节异常的青少年女孩突然改变方向。

看上去膝盖骨移位，患者感到膝盖骨下疼痛且膝关节不能打直。

医生可通过检查膝关节诊断出膝盖骨脱位。

医生轻轻地将膝盖骨复位，然后用膝关节固定器或链式支撑器固定。

（另见脱位概述。）

膝盖骨脱位不同于膝关节脱位（严重的多）。

膝盖骨脱位比较常见。多见于有膝关节解剖异常，比如韧带松弛或轻度骨对线不齐的青少年女孩，

通常在患者突然变换方向时发生膝盖骨滑出移位。膝盖骨脱位可能发生于涉及突然扭动膝关节或直接击打的运动（例如足球、体操、击打棒球时和冰球运动）。还可发生于绊倒或滑倒时。

有时暴力还会导致脱位的膝盖骨后方软骨骨折或股骨下端小块骨破裂。

膝盖骨脱位的症状 脱位的膝盖骨看上起发生了移位。患者感到膝盖骨下疼痛。膝关节一碰就痛且通常肿胀。患者无法伸直膝关节并且膝盖骨在两侧来回移动。患者可能无法走路。

膝盖骨脱位的诊断 医师的评估

X线片查看骨折 患者就医之前脱位的膝盖骨可能自行回位。但患者仍应该去看医生，以便医生检查在受伤期间是否曾发生过骨折。 你知道吗…… 医生可通过检查膝关节诊断出膝盖骨脱位。若膝盖骨已经回到原位，医生仍可能怀疑其曾经脱位，因为可检测到关节内的血液并且关节触痛。 医生从多个角度拍摄 X 光片以检查有无骨折。