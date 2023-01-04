膝盖骨（髌骨）脱位发生于膝盖骨和支撑的韧带向侧方滑出膝关节以外。
膝盖骨脱位多见于有膝关节异常的青少年女孩突然改变方向。
看上去膝盖骨移位，患者感到膝盖骨下疼痛且膝关节不能打直。
医生可通过检查膝关节诊断出膝盖骨脱位。
医生轻轻地将膝盖骨复位，然后用膝关节固定器或链式支撑器固定。
（另见脱位概述。）
膝盖骨脱位不同于膝关节脱位（严重的多）。
膝盖骨脱位比较常见。多见于有膝关节解剖异常，比如韧带松弛或轻度骨对线不齐的青少年女孩，
通常在患者突然变换方向时发生膝盖骨滑出移位。膝盖骨脱位可能发生于涉及突然扭动膝关节或直接击打的运动（例如足球、体操、击打棒球时和冰球运动）。还可发生于绊倒或滑倒时。
有时暴力还会导致脱位的膝盖骨后方软骨骨折或股骨下端小块骨破裂。
膝盖骨脱位的症状
脱位的膝盖骨看上起发生了移位。患者感到膝盖骨下疼痛。膝关节一碰就痛且通常肿胀。患者无法伸直膝关节并且膝盖骨在两侧来回移动。患者可能无法走路。
膝盖骨脱位的诊断
医师的评估
X线片查看骨折
患者就医之前脱位的膝盖骨可能自行回位。但患者仍应该去看医生，以便医生检查在受伤期间是否曾发生过骨折。
你知道吗……
医生可通过检查膝关节诊断出膝盖骨脱位。若膝盖骨已经回到原位，医生仍可能怀疑其曾经脱位，因为可检测到关节内的血液并且关节触痛。
医生从多个角度拍摄 X 光片以检查有无骨折。
膝盖骨脱位的治疗
手法操作将膝盖骨复位
通常使用弹性绷带和拐杖，或有时使用膝关节固定器
若膝盖骨仍不稳定，则需行手术
医生轻柔地将脱位的膝盖骨移回原位（称之为复位）。通常，不需要镇静剂或止痛药。之后通过在其活动范围内活动（弯曲和伸展膝关节）来检查膝关节稳定性。如果膝关节稳定，用弹性绷带包裹，给予患者拐杖使用。如果膝关节不稳定，应使用膝关节固定器。此装置可支撑膝关节，以防弯曲。这个固定器需戴若干天。去除后，需要进行物理治疗来恢复肌肉力量并改善膝关节的活动范围。
如果发生以下任何情况，可能需要由骨科医生进行手术来修复关节：
骨折。
关节中的软骨受伤。
膝关节在初步治疗后依然不稳定。
可通过小切口往关节插入一根小显像管（关节镜手术）进行手术，或者可以进行开放手术（需要更大的切口）。