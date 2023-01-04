膝关节脱位发生于大腿骨（股骨）末端与胫骨分离。膝关节脱位会中断小腿血供，有时候会导致截肢。

通常在超过膝关节能承受的巨大暴力推动或弯曲膝关节时发生膝关节脱位。

膝关节通常有明显移位并持续疼痛和肿胀，患者无法行走。

通常，医生拖过检查关节即可诊断膝关节脱位，但仍需从多个角度拍摄X线片以确诊。

医生必须检查有无动脉损伤，这可能伴随膝关节脱位发生，因为如果血流被中断，应立即行手术。

给予患者药物使其能忍受复位操作后，医生用手法将膝关节复位并用夹板固定，但随后通常必须对膝关节进行手术修复。

（另见脱位概述。）

膝关节脱位不同于膝盖骨脱位，而且要严重得多。

当小腿被向前推动并超过膝关节承受极限时（过度伸展膝关节）可能发生膝关节脱位。这种情况下，胫骨被推至股骨前方。胫骨也可能被推至股骨后方或任一侧方。

大多数膝关节脱位源自强大暴力，如高速行驶的小汽车碰撞。但是有时轻度的暴力，如踏进一个洞里，若同时膝关节扭曲也可出现膝关节脱位。另外，如果患者肥胖，仅跌倒在地就可能会导致膝关节脱位。

膝关节脱位总是会损坏支撑膝关节的结构（例如韧带和肌腱），使得关节不稳定，而且有时是永久性的。

动脉和神经也通常受损。若动脉损伤，小腿的血供可能受阻，组织可能坏死。若此问题未被发现和治疗，腿部可能不得不截肢。

膝关节脱位的症状 通常，脱位的膝关节明显移位。膝关节疼痛肿胀，患者无法行走。 有时患者就医前膝关节会自行回位，但仍旧肿胀且不稳定。 小腿可能感到麻木并看上去苍白。这些症状可能提示有动脉损伤且血供受阻或神经损伤。

膝关节脱位的诊断 X 射线检查

体格检查

通常采用计算机断层扫描 (CT) 血管造影术评估动脉和神经 若患者怀疑有膝关节脱位，应立即前往急诊室。 你知道吗…… 医生通常在查体后发现膝关节脱位。但需从多个角度拍X 光片。除非膝关节自行回位，X线可确诊膝关节脱位。X线片还可发现骨折。 为确认血管是否损伤，医生会检查小腿的脉搏，通常在一段时间内检查好几次。他们还可能将患肢血压与手臂或另一条腿的血压进行比较。但 CT 血管造影术是检查膝关节脱位后是否出现动脉损伤的最好方式。 如果有任何症状和结果提示组织未接受足够血流，医生会就修复损伤动脉事宜咨询外科医生。立即鉴定损伤动脉很重要，因为如果小腿组织缺氧超过 8 小时，则需要截肢的可能性就更大。 若动脉没有损伤，医生轻柔的活动关节以确认韧带损伤严重程度。 医生还要查看神经损伤——例如，要求患者上下活动足部并向内外转动足，并检测麻木感。