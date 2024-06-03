“手术”这一术语传统上用于描述通过切割组织（做切口）来治疗疾病、损伤或其他医学状况的操作（称为外科程序、手术或操作）。切口制作好后，通过该切口检查、治疗、修复或移除器官或肌肉骨骼系统的某些部分。手术技术随着时间推移而不断进步，在目前的实践中，可以使用手术刀、激光或其他技术做切口。切口可采用缝线、皮钉、皮肤胶水或其他方法闭合。
在现代医疗中，还会进行其他非手术程序来诊断或治疗疾病（例如结肠镜检查、膀胱镜检查），而要区分手术和医疗程序并不总是容易的。如果实施操作的医生经过严格训练而且经验丰富，这种差别并不重要。
手术涉及治疗领域很广，包括很多不同的技术。在某些外科手术中，会移除脓肿或肿瘤等组织。在其他手术中，会开通阻塞。另外在其他手术中，在新的位置连接动脉和静脉，以为供血不足的区域提供额外的血流。
在另一类称为移植的外科手术中，会从身体移取皮肤、肾脏或肝脏等器官，然后移植回相同身体（例如皮肤）或捐献给不同身体。
可能会植入移植物（有时由人造材料制成）以代替血管或结缔组织，可能会在骨头中插入金属杆以稳固或代替断裂部位。
有时手术也是一种诊断方式。活检，即取出一块组织在显微镜下检查，根据活检部位的组织和大小，可在诊室操作，或在手术室操作。在某些急诊情况下，由于没有时间做诊断性检查，此时，手术既是一种诊断，也是一种治疗方式。例如，若要快速识别和修复因枪伤或车祸损伤而出血的器官，则可能需要进行手术。
手术的紧急性通常分为 3 类：
急诊
紧急
择期
应尽快进行急诊手术（如停止身体内部大出血），因为几分钟就能产生重大差异。
最好在数小时内进行紧急手术（如切除发炎的阑尾）。
择期手术（如膝关节置换术）可以延后一段时间，直至完成一切准备以使患者在手术期间和术后保持最佳状态。
整容手术
整容手术是一类侧重于改善外观的择期手术。
整容手术涉及各种各样的操作，例如
皱纹切除术：去除面部和颈部的皱纹，也称为面部除皱术
腹壁成形术：去除腹部脂肪和多余皮肤
乳房成形术：增大或缩小乳房的尺寸
毛发置换手术：植发
下颌角成形术：改变下颌外观
眼睑成形术：改变眼睛外观
鼻成形术：改变鼻子外观
脂肪吸除手术：去除身体脂肪
硬化剂：消除静脉曲张
人们应选择符合医疗专业实践标准（委员会认证）以及具有广泛手术经验的医生。
鉴于最佳效果需要严格遵守术后医嘱，整形手术仅推荐针对动机很强的人们。
整容手术可能受欢迎且具有吸引力，但其价格昂贵且具有风险，包括严重健康风险以及可能会使外观不如原来好看。
麻醉
因为手术通常是痛苦的，所以几乎总要在手术之前使用某类麻醉剂、镇痛药或两者皆用。麻醉药可造成感觉丧失（麻木）或意识丧失，从而阻断疼痛知觉，而镇痛药是用于减轻疼痛的药物。麻醉需要由经过专门培训并且获得认证的医疗保健专业人员来实施。这些人员可以是医生（麻醉医生）或护士（麻醉护士）。护士麻醉师需要在麻醉医生的指导下进行工作。
有 3 类麻醉：
局部
区域
一般情况
局部麻醉和区域麻醉
这类麻醉包括注射仅麻醉身体特定部位的药物（如利多卡因或布比卡因）。
局部麻醉中，在要做切口的部位皮肤下注射药物，仅使该部位麻木。
对于使身体较大一块区域麻木的区域麻醉，在一条或多条神经周围注射药物可使受这些神经支配的某一身体部位麻木。例如，在特定的神经周围注射麻醉剂，可以使手指、脚趾或特定部位或所有肢体麻木。一种区域麻醉是进行静脉注射麻醉（静脉区域麻醉）。弹性绷带或者测血压的带子会压迫四肢与躯体相连的区域，将麻醉剂局限于四肢的静脉中。静脉区域麻醉可以使整个肢体麻醉。
在局部麻醉和区域麻醉期间，患者保持清醒。不过，为使患者放松，有时医生会通过静脉给予适度镇静抗焦虑药。少见情况下，患者在手术之后的几天甚至几周内仍然有麻木的感觉，或者疼痛刺痛的感觉。
脊髓麻醉和硬脊膜外麻醉是特殊类型的区域麻醉，需要在下背部脊髓周围注射药物。由于麻醉的位置比较特殊，身体很大一部分都会麻木。脊椎和硬膜外麻醉可用于下半身的手术，例如疝气修补和前列腺，直肠，膀胱，腿以及某些妇科手术。脊椎麻醉和硬膜外麻醉在分娩时也很有用。脊椎麻醉后几天内有可能出现头痛，但这可以有效处理。
全身麻醉
全身麻醉时，给予在整个血流中循环的药物，使患者失去意识。可通过静脉注射或吸入的方式给予药物。因为全身麻醉会使呼吸变慢，所以麻醉科医生会在患者气管部位插入呼吸管。时间短的手术往往不需插管。与之替代的，麻醉科医生可使用手持式呼吸面罩提供呼吸支持。如果手术时间较长，则为患者准备呼吸机。因为全身麻醉影响重要器官，所以麻醉师密切监测患者的心率、心律、呼吸、体温、血压等指标，直至麻醉作用消除。严重副作用极其罕见。
你知道吗……
大手术和小手术
大手术和小手术之间有时存在区别，但是很多手术同时具有两者的特征。
大手术
大手术通常需要打开重要体腔之一（腹、胸和颅骨）。打开腹部被称为剖腹术，打开胸部被称为开胸术，打开颅骨则被称为开颅术。
大手术侧重于重要器官。这种手术往往是在全身麻醉的状态下，由一组医生在手术室进行。大手术后通常需要至少留院一晚，但现在医院或独立的门诊手术中心的门诊环境已经可以安全地进行一些大手术了。医生在决定大手术是否可以在门诊进行时，会考虑许多因素，包括患者的总体健康状况和并发症风险、手术的复杂性以及需要转移患者时医院是否在附近。
小手术
小手术中不需要打开人体的重要腔道。这种手术往往是在局部麻醉、区域麻醉或者全身麻醉的状态下于急诊室、急救外科中心或者诊室进行。重要器官通常不受力，手术常可由一名医生完成。完成小手术的当天，患者就可以回家。
手术风险
手术的风险（即手术引起死亡或严重问题的可能性）取决于手术类型、手术的医疗原因，以及患者的特征。
高风险的手术包括
心脏或肺部手术
肝脏手术
腹部手术，这些手术需要很长时间来完成或出现严重出血的风险增加
前列腺腺体切除
对骨骼或关节的大手术（如髋关节置换手术）
一般来说，一个人的医疗问题越多，手术风险越高。一些增大手术风险的特殊健康问题包括
冠状动脉疾病史和风险因素
心力衰竭史
冠状动脉疾病引起的胸痛症状（心绞痛）
营养不良（常见于住在社会福利院中的老年人）
严重的肺功能或肝功能紊乱
免疫系统受损（例如因长期皮质类固醇治疗）
糖尿病，需使用胰岛素进行治疗
老年人的手术风险一般比较高（见聚焦老龄化：手术风险和年龄）。然而，身体健康状况对手术风险的影响比年龄更明显。应尽可能在手术之前通过治疗控制那些增加手术风险的慢性病以及其他可治疗的疾病，如脱水、感染、体液和电解质失衡，特别是心力衰竭和心绞痛。
手术第二意见
选择手术治疗并非总是明确无误。还可能有非手术的治疗方法或者很多种手术方案。因此，患者可寻求多名医生的诊断意见（见寻求第二诊断）。有些健康保险计划要求进行第二意见。然而，专家可能在由谁给出第二意见的问题上存在分歧。
一些专家建议由非外科医生提供第二意见，以消除外科医生对手术的偏见，前提是非外科治疗方法可行。
另外一些专家建议其他外科医生提供第二意见，他们认为因为外科医生比非外科医生对手术利弊情况了解的更多。
一些专家建议由不参与手术的外科医生提供第二意见，这样不会产生利益冲突。
微创手术
利用当前的手术技术，通常可以使用小切口（约 1 至 3 厘米）进行手术，较传统开放性手术（手术切口较大）发生的组织破坏更少。为进行微创手术，外科医生经小切口插入微灯、摄像头和外科设备。然后，通过电视监测屏显示手术视野以指引器械操作，外科医生进行手术。在机器人手术中，摄像头为外科医生提供三维视图，外科医生通过计算机控制手术器械。
总之，用特殊的器械和经小切口插入的摄像头完成的微创手术称为内镜下手术。内镜下手术根据手术部位的不同，有不同的名称：用于腹腔的腹腔镜、用于关节的关节镜和用于胸腔的胸腔镜。
因为与传统手术相比较少引起组织损伤，内镜下手术具有几个优点，包括：
但是，内镜下手术有一些潜在的缺点：
人们也应知道，虽然内镜下手术较少引起痛疼，但仍有痛疼，并且常常高于预期。
由于内镜下手术技术上存在难度，所以人们应遵循以下几点：
选择手术日
在手术之前的几天或者几周需要做很多准备工作。建议在身体各项功能和营养充足的条件下开展手术，因为好的健康状况有助于手后更快恢复。贵重物品应该放在家里。通常，手术前患者应禁食数小时，有时甚至整夜。
酒精和非法药物使用
使用烟草
医生的评估
外科医生进行一次体检，并获得病史，包括以下内容：
近期症状
过去的病情
过去对麻醉剂的反应（如有）
烟草、酒精和非法药物的使用
感染
血栓的风险因素
心脏和肺方面的问题（如咳嗽或胸痛）
过敏
此外，还要求患者列出目前正在使用的所有药物。必须列出非处方药和处方药，因为可能会导致严重的健康问题。例如，患者可能认为使用阿斯匹林不值一提，但是使用该药物会增加手术期间的出血量。此外，还应提及使用的补充剂或草药（例如银杏叶或圣约翰草），因为它们在手术期间或之后可能会产生影响。
可能会告知患者在手术前 5 至 7 天停止使用某些药物（如华法林和阿斯匹林）。可能会告知患者继续使用控制慢性疾病的其他药物，如用于降低血压的药物。大多数口服药物可在手术当天随一小口水吞下。其他药物可能必须经静脉给予或推迟到手术之后。
麻醉师会在手术之前与患者谈话、查阅检查结果，并识别那些可能影响麻醉方式选择的医疗情况。还要讨论选择最安全和最有效的麻醉类型。在进行需要使用呼吸管的手术前，麻醉科医生还要对出现中隔偏离或其他气道畸形的患者进行评估。
检查
储存血液以用于输血
患者可能希望储存血液以防在手术期间需要输血。使用储存的患者自身血液（自体输血）可以消除感染和大多数输血反应的风险。手术之前会从患者身上抽一品脱的血液，保存到手术时。每周抽血不得超过一次，而且手术之前至少2周内不能抽血。身体在抽血后数周内补充失掉的血液。
做决定
消化道准备
由于手术期间给予的一些药物可能会引起呕吐，患者通常应避免进食和饮水，如下所示：
手术前 8 小时：停止进食肉类、油炸食物和脂肪食物
手术前 6 小时：只能吃清淡的食物（例如烤面包和清流质），然后只吃清流质
手术前 2 小时：停止所有饮食，包括食物、液体和药物
应该根据手术的不同给出手术前的注意事项。患者应询问医生日常使用的药物中有哪些在手术前可以使用。进行涉及肠道的手术的患者于手术前一天或两天服用轻泻药或进行灌肠。
指甲
因为监测血液中氧含量的设备是粘在手指上，所以去医院之前应该把指甲油和假指甲等卸掉。那么，该设备就能更准确地执行监测。
手术当天
在大多数手术之前，患者会脱掉全部衣服，摘掉随身珠宝、助听器、假牙、眼镜等物品，换上手术服。患者会被带到指定房间（称为等候区）或手术室，进行手术前的最后准备。刀口附近的皮肤用会杀菌剂来擦洗，以减少细菌，防止感染。医务人员可能会用剪刀或脱毛液或脱毛膏去除手术部位的毛发。
手术期间，有时会将塑料管（导管）插入膀胱以收集尿液。
在患者手部或手臂的某条静脉中植入一根导管。通过这根导管提供液体和药物。也可能通过血管（静脉）注射镇静剂。
许多外科手术不需要使用抗生素。但是，如果手术涉及口腔、肠道、肺或呼吸道或泌尿生殖道，手术前可给予患者一种或多种抗生素以预防感染（预防性治疗）。根据手术情况口服或静脉给予抗生素，通常在术后24小时内停用。这种做法在其他一些容易产生感染的手术中也会使用（比如关节或心脏瓣膜置换术）。
糖尿病
手术当天早上，通常会向使用胰岛素治疗糖尿病的患者给予其惯常胰岛素剂量的三分之一。通过口服药物治疗糖尿病的患者给予其惯常剂量的一半。如有可能，在当天提早进行手术。麻醉科医生在手术期间监测血糖（葡萄糖）水平并根据需要给予额外的胰岛素或葡萄糖。在恢复其规律饮食前，患者不会恢复其往常在家时的胰岛素治疗方案。
义齿
在将呼吸管插入气管之前，必须先去除义齿。理想情况下，在患者离开等候区之前，他们应将其义齿给他们的家人。
皮质类固醇
手术前一年内服用强的松或其他皮质类固醇已超过3周的患者在手术期间可能需要皮质类固醇。小手术期间不会给予皮质类固醇。
手术室
如果是在等候区进行术前最后准备工作，那么随后患者会被送到手术室。此时，患者的意识可能是清醒的，尽管有点糊里糊涂，也可能已经睡着了。患者被置于手术台上，打开手术灯。医生、护士和所有在手术部位附近或接触切开的人都必须用杀菌肥皂洗净双手，最大限度地减少手术室里病菌和细菌的数量。再者还应该穿着干净衣服，带上帽子、口罩、鞋套，穿无菌服，戴无菌手套。在手术之前，应该确认以下内容：
患者身份
正确的手术和手术的部位以及侧别（如适用）
所有所需设备齐全
确认是否已给予适当的药物来预防感染或血栓等问题（如果需要）
在手术室
手术室提供一种无菌环境，以便于手术团队进行手术。手术团队由以下人员组成：
经典手术室包括一台检测仪（显示生命体征），一个手术台和一只手术灯。麻醉性气体由导管输送进入麻醉机。吸引器移除多余血液和其他液体，后者妨碍外科医生清晰看到组织。继续保留进入手术室前即已开始的静脉输液。
术后
完成手术后，麻醉失效时将患者送到恢复室，密切观察1或2个小时。护理小组确保患者能够呼吸、没有呛噎风险且服用了控制疼痛的药物。护理小组还要评估患者是否能够清晰地思考。手术后，尤其是大手术后许多患者会感觉糊里糊涂。有些患者会出现短时间的恶心。有些患者会觉得很冷。
根据手术性质和麻醉类型，有些患者从恢复室出来后可直接回家，有些则需要住院，有时还可能会被送入重症监护室（ICU）。
直接出院
直接出院的患者必须符合以下条件
思维清晰
呼吸正常
能进饮
能排尿
可步行
无严重疼痛感觉
对于进行过麻醉或者接受过镇静药然后出院的患者，在家需要有人陪伴且不允许他们自己开车。切口无出血和意外肿胀现象。
住院
住院患者手术麻醉苏醒后发现身上布满很多管子和仪器。例如，插入喉部的呼吸管、粘贴于胸部以监测心跳的电极片、膀胱插管、指尖血氧计、切口包扎、经鼻或口腔的导管、一条或多条静脉输液管路。
手术之后多数会感觉疼痛，但会逐渐缓解。减轻疼痛的药物（镇痛药）可以通过血管（静脉）输注、口服或肌肉注射或者作为贴剂敷在皮肤上。如果使用硬膜外麻醉，可能会将用于给予麻醉剂的塑料管留置在患者背部。阿片类镇痛药如吗啡可以通过导管注射。可能会向出现严重疼痛的住院患者提供一台持续向血管中注射阿片类镇痛药的设备，在患者按下按钮时该设备也可额外递送少量镇痛药（称为患者自控镇痛）。如果持续疼痛，需要采取其他治疗方式。持续使用阿片类镇痛药会导致便秘。为了防止便秘，医生会处方一些泻药或大便软化剂。
良好的营养对康复和减少感染至关重要。大手术之后需要补充更多的营养。如果手术导致几周内无法进食，则可能需要替代的营养来源。消化道功能正常但不能进食者应该通过胃管喂饲（肠内营养）。这种管可能穿过鼻、口腔或腹壁切口。在极少情况下，对于接受过消化道手术且长时间不能进食的患者，可能会通过插入身体其中一条大静脉的导管来提供营养（肠外营养）。
手术后并发症
手术后几天内可出现诸如发热、血栓、切口问题、神智错乱、大小便困难、肌肉损失以及健康恶化（称为去适应作用）等并发症。
手术后几天或几周内出现发烧有多个常见原因，包括：
药物有时会引起发热。另一个可能的原因是对手术创伤产生的炎症反应。手术后，可通过精心护理来减少手术部位感染、DVT和UTI的风险。可通过手持设备（刺激性肺量测定法）定期用力呼入和呼出气体以及在需要时咳嗽来降低肺炎和肺不张的风险。
手术后腿部或骨盆静脉偶尔会出现血栓（DVT），尤其是患者在手术期间或术后不活动或患者接受过腿部或/和盆骨手术的情况下。血栓可能会随着血流移动并流向肺部，肺部存在的血栓会堵塞肺部的血液循环（导致肺栓塞）。因此，供往身体其他地方的氧气减少，有时血压降低。
对于可能产生凝血的手术，以及患者术后不能活动时，医生开处一些抗凝药物（抗凝剂），如小分子量的肝素，或者在患者腿部使用加压袜，以促进血液循环。然而，手术时不推荐使用抗凝剂，这是由于抗凝剂明显增加出血的发生率。患者应该在允许情况下尽量多活动四肢和步行。
切口并发症可能包括切口边缘感染和开裂。为了降低伤口感染，医生会在手术后对伤口进行包扎。手术室中缠上的敷料通常保持24至48小时，除非出现感染迹象（如疼痛、肿胀和引流物增加）。
敷料包括无菌绷带并通常包括抗生素软膏。绷带可以防止细菌接触到伤口，而且还可以吸收伤口浸出的液体。因为这些液体能够促进细菌生长进而感染切口，所以应经常更换敷料，通常在敷料首次揭除后每天两次。每当更换敷料时都要对切口和任何引流管、缝线或皮钉进行检查，有时会更加频繁。有时即使护理再好，伤口也会感染。感染的伤口在手术后1天或几天内越来越痛，以致伤口发红，温度升高，可见脓性分泌物或液体渗出。可能会出现发烧。如果出现上述任一症状，应尽快去看医生。
可能会出现谵妄（意识模糊和躁动），特别是在年龄较大的患者中（见聚焦老龄化：手术风险和年龄）。具有抗胆碱作用（如神智错乱、视力模糊和小便失禁——见抗胆碱能：是什么意思？）的药物、阿片类药物、镇静药或组胺-2 (H2) 阻滞剂可能会导致血液中氧气过少进而导致谵妄。应该尽量避免给老人使用这些药物（如可能）。
手术后经常出现排尿困难和排便困难（便秘）。影响因素可能包括使用具有抗胆碱作用的药物或阿片类药物、肠道手术、不运动和未进食或未喝水。尿流可能会完全受阻，进而拉伸膀胱。堵塞会导致泌尿道感染。有时在试图排尿时按压下腹部，可减轻堵塞，但最常用的还是插入导尿管。尿液排完后，可拔除或留置导尿管。经常坐起能预防泌尿道堵塞。
对于出现便秘的患者，给予较小剂量的阿片类药物（止痛药）和引起便秘的其他药物，并让其尽快开始走路。除非患者的手术涉及肠道，否则也可向出现便秘的患者给予刺激肠道的轻泻药，如比沙可啶、番泻叶或波希鼠李皮。
需要长期卧床休息的所有患者均会出现肌肉损失（肌肉减少症）和力量减弱。经过绝对卧床休息后，年轻成人每天约损失 1% 的肌肉，而老年人每天损失多达 5% 的肌肉，这是因为老年人负责维持肌肉组织的生长激素水平较低。具有足量的肌肉对于康复很重要。因此，只要安全许可，患者应该尽可能早和尽可能多地坐、走、站和锻炼。没有获得适当营养的患者出现肌肉减少症的风险增加。鼓励患者进食和饮水。如果患者无法自己进食和饮水，可能有必要采用管饲或（极少）胃肠外喂养。
住院后出院回家（另请参见）
在离开医院之前，患者应负责以下事项
与医生制定随访访视时间表
知道使用什么药物
知道避免或限制什么活动
暂时应该避免的活动如爬楼梯、开车、提重物和性交等等。患者应该在回诊前清楚出现什么症状时应该及时联系医生。
在手术恢复期间，应逐渐启动一些正常的活动。有些人需要进行康复（涉及专门训练和活动）以增加力量和提高灵活性。比如，髋关节置换术后的康复包括学习进行步行、伸展和运动的方式。
老年化专题：手术风险与年龄
尽管年龄较大本身会增加术中和术后并发症的风险，但比起年龄，总体健康状况和某些疾病的存在更大地增加了手术风险。6个月内心脏病发作极大增加了外科手术危险，这与心衰控制不良一样。例如，心力衰竭、营养不良（常见于住在社会福利院中的老年人）以及特别是严重或加重的胸痛（不稳定性心绞痛）会增加老年患者的手术风险。在确定手术风险时，应重视慢性阻塞性肺病等肺部问题，特别是对于吸烟者。肾功能损害、1型糖尿病、先前出现过中风或暂时性缺血发作以及痴呆等精神功能方面的问题也可能会增加相关风险。
然而，年龄较大本身可能会增加手术并发症的风险。例如，手术后，老年患者比年轻患者更容易出现谵妄。他们还更容易出现卧床休息引起的严重并发症（可能发生在手术后）。这些并发症包括
术中术后死亡风险也随年龄增长而增高。而且，在完成急诊手术后或手术涉及胸部或腹部时，所有年龄组的死亡风险均增加，但是老年人群的增加幅度更大。
不同外科手术危险性存在差别。如涉及胸腹部手术、前列腺切除术和关节大手术（如髋关节置换术）属于高风险手术。许多常见于老年人的手术如白内障术和小关节术属于低危手术。如果一位老年人总体状态良好，绝大多数手术包括高危手术都能安全进行。
当外科手术风险高时，应权衡利弊。例如，如果预期患者可再存活 8 至 10 年，则应考虑涉及死亡风险的手术，例如修复大主动脉瘤，因为如果不进行修复，此类动脉瘤会增加死亡风险。不过，假使存在另外疾病限制预期寿命仅为1～2年，则很可能应避免手术治疗。
当手术风险较低和缺乏获益时，仍应权衡得失。例如，有些人认为，即使很多小手术（压疮的皮肤移植等）的风险通常很低，但对于晚期痴呆患者而言，仍认为危险很大，不宜接受这类手术。