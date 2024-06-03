“手术”这一术语传统上用于描述通过切割组织（做切口）来治疗疾病、损伤或其他医学状况的操作（称为外科程序、手术或操作）。切口制作好后，通过该切口检查、治疗、修复或移除器官或肌肉骨骼系统的某些部分。手术技术随着时间推移而不断进步，在目前的实践中，可以使用手术刀、激光或其他技术做切口。切口可采用缝线、皮钉、皮肤胶水或其他方法闭合。

在现代医疗中，还会进行其他非手术程序来诊断或治疗疾病（例如结肠镜检查、膀胱镜检查），而要区分手术和医疗程序并不总是容易的。如果实施操作的医生经过严格训练而且经验丰富，这种差别并不重要。

手术涉及治疗领域很广，包括很多不同的技术。在某些外科手术中，会移除脓肿或肿瘤等组织。在其他手术中，会开通阻塞。另外在其他手术中，在新的位置连接动脉和静脉，以为供血不足的区域提供额外的血流。

在另一类称为移植的外科手术中，会从身体移取皮肤、肾脏或肝脏等器官，然后移植回相同身体（例如皮肤）或捐献给不同身体。

可能会植入移植物（有时由人造材料制成）以代替血管或结缔组织，可能会在骨头中插入金属杆以稳固或代替断裂部位。

有时手术也是一种诊断方式。活检，即取出一块组织在显微镜下检查，根据活检部位的组织和大小，可在诊室操作，或在手术室操作。在某些急诊情况下，由于没有时间做诊断性检查，此时，手术既是一种诊断，也是一种治疗方式。例如，若要快速识别和修复因枪伤或车祸损伤而出血的器官，则可能需要进行手术。

手术的紧急性通常分为 3 类：

急诊

紧急

择期

应尽快进行急诊手术（如停止身体内部大出血），因为几分钟就能产生重大差异。

最好在数小时内进行紧急手术（如切除发炎的阑尾）。

择期手术（如膝关节置换术）可以延后一段时间，直至完成一切准备以使患者在手术期间和术后保持最佳状态。

整容手术 整容手术是一类侧重于改善外观的择期手术。 整容手术涉及各种各样的操作，例如 皱纹切除术：去除面部和颈部的皱纹，也称为面部除皱术

腹壁成形术：去除腹部脂肪和多余皮肤

乳房成形术：增大或缩小乳房的尺寸

毛发置换手术：植发

下颌角成形术：改变下颌外观

眼睑成形术：改变眼睛外观

鼻成形术：改变鼻子外观

脂肪吸除手术：去除身体脂肪

硬化剂：消除静脉曲张 人们应选择符合医疗专业实践标准（委员会认证）以及具有广泛手术经验的医生。 鉴于最佳效果需要严格遵守术后医嘱，整形手术仅推荐针对动机很强的人们。 整容手术可能受欢迎且具有吸引力，但其价格昂贵且具有风险，包括严重健康风险以及可能会使外观不如原来好看。

麻醉 因为手术通常是痛苦的，所以几乎总要在手术之前使用某类麻醉剂、镇痛药或两者皆用。麻醉药可造成感觉丧失（麻木）或意识丧失，从而阻断疼痛知觉，而镇痛药是用于减轻疼痛的药物。麻醉需要由经过专门培训并且获得认证的医疗保健专业人员来实施。这些人员可以是医生（麻醉医生）或护士（麻醉护士）。护士麻醉师需要在麻醉医生的指导下进行工作。 有 3 类麻醉： 局部

区域

一般情况 局部麻醉和区域麻醉 这类麻醉包括注射仅麻醉身体特定部位的药物（如利多卡因或布比卡因）。 局部麻醉中，在要做切口的部位皮肤下注射药物，仅使该部位麻木。 对于使身体较大一块区域麻木的区域麻醉，在一条或多条神经周围注射药物可使受这些神经支配的某一身体部位麻木。例如，在特定的神经周围注射麻醉剂，可以使手指、脚趾或特定部位或所有肢体麻木。一种区域麻醉是进行静脉注射麻醉（静脉区域麻醉）。弹性绷带或者测血压的带子会压迫四肢与躯体相连的区域，将麻醉剂局限于四肢的静脉中。静脉区域麻醉可以使整个肢体麻醉。 在局部麻醉和区域麻醉期间，患者保持清醒。不过，为使患者放松，有时医生会通过静脉给予适度镇静抗焦虑药。少见情况下，患者在手术之后的几天甚至几周内仍然有麻木的感觉，或者疼痛刺痛的感觉。 脊髓麻醉和硬脊膜外麻醉是特殊类型的区域麻醉，需要在下背部脊髓周围注射药物。由于麻醉的位置比较特殊，身体很大一部分都会麻木。脊椎和硬膜外麻醉可用于下半身的手术，例如疝气修补和前列腺，直肠，膀胱，腿以及某些妇科手术。脊椎麻醉和硬膜外麻醉在分娩时也很有用。脊椎麻醉后几天内有可能出现头痛，但这可以有效处理。 全身麻醉 全身麻醉时，给予在整个血流中循环的药物，使患者失去意识。可通过静脉注射或吸入的方式给予药物。因为全身麻醉会使呼吸变慢，所以麻醉科医生会在患者气管部位插入呼吸管。时间短的手术往往不需插管。与之替代的，麻醉科医生可使用手持式呼吸面罩提供呼吸支持。如果手术时间较长，则为患者准备呼吸机。因为全身麻醉影响重要器官，所以麻醉师密切监测患者的心率、心律、呼吸、体温、血压等指标，直至麻醉作用消除。严重副作用极其罕见。 你知道吗……

大手术和小手术 大手术和小手术之间有时存在区别，但是很多手术同时具有两者的特征。 大手术 大手术通常需要打开重要体腔之一（腹、胸和颅骨）。打开腹部被称为剖腹术，打开胸部被称为开胸术，打开颅骨则被称为开颅术。 大手术侧重于重要器官。这种手术往往是在全身麻醉的状态下，由一组医生在手术室进行。大手术后通常需要至少留院一晚，但现在医院或独立的门诊手术中心的门诊环境已经可以安全地进行一些大手术了。医生在决定大手术是否可以在门诊进行时，会考虑许多因素，包括患者的总体健康状况和并发症风险、手术的复杂性以及需要转移患者时医院是否在附近。 小手术 小手术中不需要打开人体的重要腔道。这种手术往往是在局部麻醉、区域麻醉或者全身麻醉的状态下于急诊室、急救外科中心或者诊室进行。重要器官通常不受力，手术常可由一名医生完成。完成小手术的当天，患者就可以回家。

手术风险 手术的风险（即手术引起死亡或严重问题的可能性）取决于手术类型、手术的医疗原因，以及患者的特征。 高风险的手术包括 心脏或肺部手术

肝脏手术

腹部手术，这些手术需要很长时间来完成或出现严重出血的风险增加

前列腺腺体切除

对骨骼或关节的大手术（如髋关节置换手术） 一般来说，一个人的医疗问题越多，手术风险越高。一些增大手术风险的特殊健康问题包括 冠状动脉疾病史和风险因素

心力衰竭史

中风或暂时性缺血发作史

冠状动脉疾病引起的胸痛症状（心绞痛）

营养不良（常见于住在社会福利院中的老年人）

严重的肺功能或肝功能紊乱

慢性肾病

免疫系统受损（例如因长期皮质类固醇治疗）

糖尿病，需使用胰岛素进行治疗

肥胖 老年人的手术风险一般比较高（见聚焦老龄化：手术风险和年龄）。然而，身体健康状况对手术风险的影响比年龄更明显。应尽可能在手术之前通过治疗控制那些增加手术风险的慢性病以及其他可治疗的疾病，如脱水、感染、体液和电解质失衡，特别是心力衰竭和心绞痛。

手术第二意见 选择手术治疗并非总是明确无误。还可能有非手术的治疗方法或者很多种手术方案。因此，患者可寻求多名医生的诊断意见（见寻求第二诊断）。有些健康保险计划要求进行第二意见。然而，专家可能在由谁给出第二意见的问题上存在分歧。 一些专家建议由非外科医生提供第二意见，以消除外科医生对手术的偏见，前提是非外科治疗方法可行。

另外一些专家建议其他外科医生提供第二意见，他们认为因为外科医生比非外科医生对手术利弊情况了解的更多。

一些专家建议由不参与手术的外科医生提供第二意见，这样不会产生利益冲突。 微创手术

选择手术日 在手术之前的几天或者几周需要做很多准备工作。建议在身体各项功能和营养充足的条件下开展手术，因为好的健康状况有助于手后更快恢复。贵重物品应该放在家里。通常，手术前患者应禁食数小时，有时甚至整夜。 酒精和非法药物使用 在进行涉及全身麻醉的手术前，拒绝或尽量避免饮酒可以增加安全性。过量饮酒会损害肝脏，导致手术期间大出血以及不可预测地增加或减少全身麻醉所用药物的作用。 依赖酒精或药物的患者在手术前突然停止或减少使用这些物质时，可能会出现戒断症状（见酒精戒断症状及非法药物戒断症状）。因此，医生可能会在手术当天给予酒精使用障碍者镇静药（苯二氮卓类药物）。医生可能会给予对阿片类药物成瘾的患者阿片类止痛剂（强效止痛药），以帮助预防戒断症状。或者，给予阿片类药物使用障碍者美沙酮，该药也可以缓解剧烈疼痛，以防止在手术前后出现戒断症状。 使用烟草 建议吸烟者在任何涉及胸部或腹部的手术前尽早停止吸烟。手术前吸烟会增加全身麻醉后心律异常的可能性，进而损害肺功能。患者需要在手术前几个星期停止吸烟，以便恢复呼吸系统防御机制。 频繁或大量使用大麻会增加手术后的潜在风险（例如，恶心和呕吐）。对于使用大麻且精神状态改变或决策能力受损的患者，外科医生可能建议推迟择期手术。此外，如果手术可以安全地推迟，外科医生可能会将手术推迟至患者吸烟或摄入大麻后间隔至少 2 小时，因为大麻会增加心脏病发作的风险。 医生的评估 外科医生进行一次体检，并获得病史，包括以下内容： 近期症状

过去的病情

过去对麻醉剂的反应（如有）

烟草、酒精和非法药物的使用

感染

血栓的风险因素

心脏和肺方面的问题（如咳嗽或胸痛）

过敏 此外，还要求患者列出目前正在使用的所有药物。必须列出非处方药和处方药，因为可能会导致严重的健康问题。例如，患者可能认为使用阿斯匹林不值一提，但是使用该药物会增加手术期间的出血量。此外，还应提及使用的补充剂或草药（例如银杏叶或圣约翰草），因为它们在手术期间或之后可能会产生影响。 可能会告知患者在手术前 5 至 7 天停止使用某些药物（如华法林和阿斯匹林）。可能会告知患者继续使用控制慢性疾病的其他药物，如用于降低血压的药物。大多数口服药物可在手术当天随一小口水吞下。其他药物可能必须经静脉给予或推迟到手术之后。 麻醉师会在手术之前与患者谈话、查阅检查结果，并识别那些可能影响麻醉方式选择的医疗情况。还要讨论选择最安全和最有效的麻醉类型。在进行需要使用呼吸管的手术前，麻醉科医生还要对出现中隔偏离或其他气道畸形的患者进行评估。 检查 根据患者的总体健康状况和手术类型，手术之前的化验（术前检查）包括血液检查、尿检、心电图、X-线和对肺活量的测试（肺功能检查）。这些化验可以帮助确认主要器官的功能是否正常。如果器官功能不正常，手术或者麻醉应激会带来一些问题。术前检查偶尔还会发现一些隐藏的、暂时性疾病（如感染），这种情况下需要推迟手术。 储存血液以用于输血 患者可能希望储存血液以防在手术期间需要输血。使用储存的患者自身血液（自体输血）可以消除感染和大多数输血反应的风险。手术之前会从患者身上抽一品脱的血液，保存到手术时。每周抽血不得超过一次，而且手术之前至少2周内不能抽血。身体在抽血后数周内补充失掉的血液。 做决定 有时在手术之前，外科医生会获得患者的手术许可，这个过程称为知情同意。外科医生会把手术的潜在危害、获益以及可选择的治疗方案都告诉患者，并回答患者提出的问题。病人阅读并签署知情同意书。有时候在急诊的情况下无法进行告知程序，医生会联系病人家属。一般来讲，急诊手术在与病人家属取得联系之前已经开始。 手术前应准备长期卫生保健委托书和生前遗嘱，以防患者在手术后丧失交流能力或行为能力。 消化道准备 由于手术期间给予的一些药物可能会引起呕吐，患者通常应避免进食和饮水，如下所示： 手术前 8 小时：停止进食肉类、油炸食物和脂肪食物

手术前 6 小时：只能吃清淡的食物（例如烤面包和清流质），然后只吃清流质

手术前 2 小时：停止所有饮食，包括食物、液体和药物 应该根据手术的不同给出手术前的注意事项。患者应询问医生日常使用的药物中有哪些在手术前可以使用。进行涉及肠道的手术的患者于手术前一天或两天服用轻泻药或进行灌肠。 指甲 因为监测血液中氧含量的设备是粘在手指上，所以去医院之前应该把指甲油和假指甲等卸掉。那么，该设备就能更准确地执行监测。

手术当天 在大多数手术之前，患者会脱掉全部衣服，摘掉随身珠宝、助听器、假牙、眼镜等物品，换上手术服。患者会被带到指定房间（称为等候区）或手术室，进行手术前的最后准备。刀口附近的皮肤用会杀菌剂来擦洗，以减少细菌，防止感染。医务人员可能会用剪刀或脱毛液或脱毛膏去除手术部位的毛发。 手术期间，有时会将塑料管（导管）插入膀胱以收集尿液。 在患者手部或手臂的某条静脉中植入一根导管。通过这根导管提供液体和药物。也可能通过血管（静脉）注射镇静剂。 许多外科手术不需要使用抗生素。但是，如果手术涉及口腔、肠道、肺或呼吸道或泌尿生殖道，手术前可给予患者一种或多种抗生素以预防感染（预防性治疗）。根据手术情况口服或静脉给予抗生素，通常在术后24小时内停用。这种做法在其他一些容易产生感染的手术中也会使用（比如关节或心脏瓣膜置换术）。 糖尿病 手术当天早上，通常会向使用胰岛素治疗糖尿病的患者给予其惯常胰岛素剂量的三分之一。通过口服药物治疗糖尿病的患者给予其惯常剂量的一半。如有可能，在当天提早进行手术。麻醉科医生在手术期间监测血糖（葡萄糖）水平并根据需要给予额外的胰岛素或葡萄糖。在恢复其规律饮食前，患者不会恢复其往常在家时的胰岛素治疗方案。 义齿 在将呼吸管插入气管之前，必须先去除义齿。理想情况下，在患者离开等候区之前，他们应将其义齿给他们的家人。 皮质类固醇 手术前一年内服用强的松或其他皮质类固醇已超过3周的患者在手术期间可能需要皮质类固醇。小手术期间不会给予皮质类固醇。

手术室 如果是在等候区进行术前最后准备工作，那么随后患者会被送到手术室。此时，患者的意识可能是清醒的，尽管有点糊里糊涂，也可能已经睡着了。患者被置于手术台上，打开手术灯。医生、护士和所有在手术部位附近或接触切开的人都必须用杀菌肥皂洗净双手，最大限度地减少手术室里病菌和细菌的数量。再者还应该穿着干净衣服，带上帽子、口罩、鞋套，穿无菌服，戴无菌手套。在手术之前，应该确认以下内容： 患者身份

正确的手术和手术的部位以及侧别（如适用）

所有所需设备齐全

确认是否已给予适当的药物来预防感染或血栓等问题（如果需要） 可使用局部、区域或全身麻醉。 在手术室