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许多不同的因素可损伤外耳。
菜花耳（软骨膜下血肿）
外耳的钝击伤可引起软骨与结缔组织层之间（软骨膜）的挫伤。当血液淤积在这些部位，外耳会变得肿胀和发紫。这些淤积的血液（血肿）阻断软骨的血供，以致部分软骨坏死，导致耳朵的畸形。这种畸形，称为菜花耳，经常见于摔跤选手、拳击选手及橄榄球运动员。
医生需要切开血肿，引流淤血。切开引流后，医生则使用绷带加压包扎3到7天，防止血肿再次形成。绷带包扎保持皮肤与软骨层的正常结构，使软骨再次得到血液灌注。这些损伤可能导致感染，因此常使用抗生素预防感染。
菜花耳
图片
RICHARD WAREHAM FOTOGRAFIE/科学图片库
你知道吗……
割伤（裂伤）
如果切割伤（撕裂伤）损伤耳朵全层，损伤部位需彻底清洗，皮肤一期缝合，绷带包扎保护损伤部位促进软骨愈合。在表面皮肤没有缺损情况下，软骨也需缝合。有时需要使用抗生素防止感染，尤其是咬伤。有时伤口愈合后要需行整形手术。
耳部的人咬伤口有很高的感染风险，尤其是潜在的严重软骨感染。医生必须仔细清除所有受损和将死组织，并使用预防性抗生素，有时还需要使用抗病毒药物。
撕裂
有时耳朵从头部撕掉脱离（撕脱伤）。耳朵呈部分或完全的撕脱。耳朵易受撕脱伤，因为其保护性较身体其他结构弱。外科医生（从事整形外科或耳科专科）可以行撕脱耳朵的再植手术，但并不是全部成功。有时，外科医生利用机体其他部位的软骨和皮肤或者人造皮肤进行耳朵重建手术。
骨折
下颌遭受猛烈击打可能会导致耳道周围的骨头折断（骨折）并使耳道形状变形，这通常会造成耳道狭窄 (见颌骨和面中骨骨折)。畸形的形状可以通过外科手术纠正。