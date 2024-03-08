外耳的钝击伤可引起软骨与结缔组织层之间（软骨膜）的挫伤。当血液淤积在这些部位，外耳会变得肿胀和发紫。这些淤积的血液（血肿）阻断软骨的血供，以致部分软骨坏死，导致耳朵的畸形。这种畸形，称为菜花耳，经常见于摔跤选手、拳击选手及橄榄球运动员。

医生需要切开血肿，引流淤血。切开引流后，医生则使用绷带加压包扎3到7天，防止血肿再次形成。绷带包扎保持皮肤与软骨层的正常结构，使软骨再次得到血液灌注。这些损伤可能导致感染，因此常使用抗生素预防感染。

菜花耳 图片 RICHARD WAREHAM FOTOGRAFIE/科学图片库