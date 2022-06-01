由于人的牙齿不是特别尖利，大多数人咬伤只引起青肿，如果有创面也是较浅的撕裂伤。但有些肉质的附属器，如耳朵、鼻子和阴茎则是例外，如果被咬伤常可断裂。
紧握拳头时被咬伤或打架时被咬伤，发生于挥拳打人时指关节打进对方口腔中，很可能发生感染。这种创伤常常引起跨关节的手指肌腱撕裂伤。
有时，咬人者可将某些疾病传染给被咬者，如肝炎。但传染艾滋病毒（HIV）几乎不可能，因为病毒在唾液中的浓度低于在血液中的浓度，而且唾液中的物质抑制病毒的活性。
（另见咬伤和螫伤介绍。）
人咬伤的症状
咬伤产生疼痛，常常在皮肤上留下齿痕。打架咬伤仅留下小的、越过指节的直切口。手指肌腱撕裂通常引起手指在某个方向活动困难。咬伤感染后出现疼痛、红肿。
你知道吗……
人咬伤的治疗
伤口清创
抗生素
人咬的伤口用无菌盐水冲洗，并用肥皂水清洁。
离断的部位有时可以重新连在一起。离断的部分应用湿纸巾或毛巾包裹并密封在塑料袋中。这个密封袋应装入另一个冰袋中。离断的部分决不可直接放置于冰上或浸没在水中。
除了手部的和发生于数小时前的伤口，撕裂伤都应该手术缝合。
所有因人咬伤而有皮肤破损者都应该口服抗生素预防感染。感染的咬伤要用抗生素治疗，而且通常必须手术清除异物（例如，断齿）并清洁伤口。有时也需要进行影像学检查，如 X 光片或超声检查，以找到隐藏的异物。
如果打架咬伤发生感染，则可能需要入院给予静脉输注抗生素。
如果知道或怀疑咬人者有可以通过咬伤传播的疾病，则有必要进行预防性治疗。