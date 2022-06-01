人咬伤的治疗

人咬伤的治疗

伤口清创

抗生素

人咬的伤口用无菌盐水冲洗，并用肥皂水清洁。

离断的部位有时可以重新连在一起。离断的部分应用湿纸巾或毛巾包裹并密封在塑料袋中。这个密封袋应装入另一个冰袋中。离断的部分决不可直接放置于冰上或浸没在水中。

除了手部的和发生于数小时前的伤口，撕裂伤都应该手术缝合。

所有因人咬伤而有皮肤破损者都应该口服抗生素预防感染。感染的咬伤要用抗生素治疗，而且通常必须手术清除异物（例如，断齿）并清洁伤口。有时也需要进行影像学检查，如 X 光片或超声检查，以找到隐藏的异物。

如果打架咬伤发生感染，则可能需要入院给予静脉输注抗生素。

如果知道或怀疑咬人者有可以通过咬伤传播的疾病，则有必要进行预防性治疗。