下颌骨骨折的治疗包括休息，以使骨折自身愈合。轻度骨折要求患者避免咀嚼，医生会开流食或者软食饮食处方。大多是严重骨折（例如多处骨折或骨折断端分离，即错位骨折）需要颌骨修整手术。

医生用医用螺钉将金属板固定在骨折处两侧的骨骼上，或者用钢丝将患者的上下颌固定在一起数周。如果患者颌骨被缠绕固定口腔封闭，他只能通过吸管吸食流食。当颌骨被缠绕固定口腔封闭，只有部分牙齿表面可被牙刷刷到，所以医生要开一天使用2次的含漱液处方。通过几周的缠绕固定后，需锻炼颌部力量。

对于儿童，位于耳朵附近部分下颌骨骨折后不稳定。因此，佩戴一个装置稍限制颌部活动5至10天就足够了。