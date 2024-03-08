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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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下颌和中面部骨折

作者：Sam P. Most, MD, Stanford University Medical Center
已审核/已修订 3月 2024
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面部损伤经常同时发生。例如，致伤因素可同时导致眼睛，鼻子，嘴及面颊受伤。

  • 下颌骨折通常会引起疼痛和肿胀，改变牙齿的咬合关系，及引起张口受限。

  • 颜面中部骨折可引起肿胀、复视、面部麻木、眼球凹陷，改变牙齿的咬合关系，和/或张口受限。

  • 医生通常可以在检查期间发现颌面骨折，但通常要进行 X 光片检查或计算机断层扫描。

  • 下颌骨折的治疗包括休息，外科手术，缠绕闭合骨折直至愈合。

  • 面中部骨折可以通过手术进行治疗，但如骨折引起除疼痛和肿胀之外的问题（如面部畸形），则通常仅行手术。

通常说的术语颌骨骨折是指下颌骨折（下颌骨）。上颌（部分颌骨称上颌骨）骨折常统称为颌骨骨折，但更容易称为面部骨折。

下颌骨损伤常由钝挫伤引起，例如被棒球棒及其他物体击打伤。

上颌骨骨折常发生于前脸撞击固定物体，如高处坠落伤及车祸。有些是由拳头或者武器钝性打击造成。颌骨骨折有时仅引起牙齿脱落。

面中部骨折

引起面部骨折一般需要很大撞击力（例如车祸），可分为以下几类（勒福分级）：

  1. 一、骨折跨过上颌（上颌骨）。

  2. 二 骨折从一侧脸颊的下部开始，向上跨过鼻梁，再往下延伸到另一侧脸颊的下部。

  3. 三 骨折横跨鼻梁和眼周围的骨骼。

下颌和中面部骨折的症状

下颌骨骨折通常会引起颌部疼痛和肿胀，患者常常会感觉牙齿咬合不紧。嘴时常不能张大，张口或闭口时下颌偏向一边。

上颌骨骨折通常会导致面部肿胀和畸形。肿胀很少会严重到阻塞气道或阻碍呼吸。然而，任何足以导致上颌骨折的外伤也可能损伤颈椎（见脑、脊髓和神经疾病/脊髓疾病/外伤...或导致脑损伤

骨折不同部位决定其他症状。

眼眶底部骨折可能会导致复视（因为眼部肌肉连着周围）、眼部下方皮肤麻木（因为损伤到神经）或眼球凹陷。

颧骨（颧弓）骨折可能会使下颌无法完全张开，改变牙齿咬合方式，手指接触划过时能感觉颧骨不规整。

从上颌骨向下延伸到下颌的其他骨折会使下颌无法完全张开，改变牙齿咬合方式。

延伸到牙齿或牙槽的骨折会形成一个延伸到嘴巴的开口，细菌可进入口腔感染下颌骨或上颌骨。

下颌和中面部骨折的诊断

  • X 光片检查和/或计算机断层扫描

  • 眼部检查

医生的查体检查通常可发现是否颌骨骨折。通常运用 X 光片检查诊断下颌骨或者仅牙槽的骨折。行计算机断层扫描 (CT) 来诊断上颌骨骨折。颈部X线检查常用于排除脊柱损伤。如果患者出现脑部损伤症状，需进行计算机断层扫描（CT）检查。如果患者出现视力问题或者眼部附近损伤，需进行眼部检查

下颌和中面部骨折的治疗

  • 特定骨折治疗，可能包括手术

如果患者怀疑颌骨骨折，需即刻急诊就诊。

如果肿胀或者出血阻塞呼吸道，医生需插管（气管导管）帮助患者呼吸。

下颌骨骨折的治疗

下颌骨骨折的治疗包括休息，以使骨折自身愈合。轻度骨折要求患者避免咀嚼，医生会开流食或者软食饮食处方。大多是严重骨折（例如多处骨折或骨折断端分离，即错位骨折）需要颌骨修整手术。

医生用医用螺钉将金属板固定在骨折处两侧的骨骼上，或者用钢丝将患者的上下颌固定在一起数周。如果患者颌骨被缠绕固定口腔封闭，他只能通过吸管吸食流食。当颌骨被缠绕固定口腔封闭，只有部分牙齿表面可被牙刷刷到，所以医生要开一天使用2次的含漱液处方。通过几周的缠绕固定后，需锻炼颌部力量。

对于儿童，位于耳朵附近部分下颌骨骨折后不稳定。因此，佩戴一个装置稍限制颌部活动5至10天就足够了。

你知道吗……

  • 那些缠线封闭颌部的患者应始终带着剪线钳。如果需要张口（如呕吐），应剪掉封闭颌部的缠线。

上颌骨骨折的治疗

上颌骨骨折导致例如视觉症状，牙齿咬合关系改变，张口受限，眼球凹陷，面部麻木，或外貌出现不能接受的变化，则需外科手术治疗。发生颌部损伤后医生通常观察数天（待肿胀消退）再决定是否需要手术。手术常规是使用螺钉及钢板进行固定。术后颌部将被固定数天，患者因此需进食软食数周。

牙槽骨折的治疗

牙槽骨折需使用抗生素治疗。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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