面部损伤经常同时发生。例如，致伤因素可同时导致眼睛，鼻子，嘴及面颊受伤。
下颌骨折通常会引起疼痛和肿胀，改变牙齿的咬合关系，及引起张口受限。
颜面中部骨折可引起肿胀、复视、面部麻木、眼球凹陷，改变牙齿的咬合关系，和/或张口受限。
医生通常可以在检查期间发现颌面骨折，但通常要进行 X 光片检查或计算机断层扫描。
下颌骨折的治疗包括休息，外科手术，缠绕闭合骨折直至愈合。
面中部骨折可以通过手术进行治疗，但如骨折引起除疼痛和肿胀之外的问题（如面部畸形），则通常仅行手术。
通常说的术语颌骨骨折是指下颌骨折（下颌骨）。上颌（部分颌骨称上颌骨）骨折常统称为颌骨骨折，但更容易称为面部骨折。
下颌骨损伤常由钝挫伤引起，例如被棒球棒及其他物体击打伤。
上颌骨骨折常发生于前脸撞击固定物体，如高处坠落伤及车祸。有些是由拳头或者武器钝性打击造成。颌骨骨折有时仅引起牙齿脱落。
面中部骨折
引起面部骨折一般需要很大撞击力（例如车祸），可分为以下几类（勒福分级）：
下颌和中面部骨折的症状
下颌骨骨折通常会引起颌部疼痛和肿胀，患者常常会感觉牙齿咬合不紧。嘴时常不能张大，张口或闭口时下颌偏向一边。
上颌骨骨折通常会导致面部肿胀和畸形。肿胀很少会严重到阻塞气道或阻碍呼吸。然而，任何足以导致上颌骨折的外伤也可能损伤颈椎（见脑、脊髓和神经疾病/脊髓疾病/外伤...）或导致脑损伤。
骨折不同部位决定其他症状。
眼眶底部骨折可能会导致复视（因为眼部肌肉连着周围）、眼部下方皮肤麻木（因为损伤到神经）或眼球凹陷。
颧骨（颧弓）骨折可能会使下颌无法完全张开，改变牙齿咬合方式，手指接触划过时能感觉颧骨不规整。
从上颌骨向下延伸到下颌的其他骨折会使下颌无法完全张开，改变牙齿咬合方式。
延伸到牙齿或牙槽的骨折会形成一个延伸到嘴巴的开口，细菌可进入口腔感染下颌骨或上颌骨。
下颌和中面部骨折的诊断
X 光片检查和/或计算机断层扫描
眼部检查
医生的查体检查通常可发现是否颌骨骨折。通常运用 X 光片检查诊断下颌骨或者仅牙槽的骨折。行计算机断层扫描 (CT) 来诊断上颌骨骨折。颈部X线检查常用于排除脊柱损伤。如果患者出现脑部损伤症状，需进行计算机断层扫描（CT）检查。如果患者出现视力问题或者眼部附近损伤，需进行眼部检查。
下颌和中面部骨折的治疗
特定骨折治疗，可能包括手术
如果患者怀疑颌骨骨折，需即刻急诊就诊。
如果肿胀或者出血阻塞呼吸道，医生需插管（气管导管）帮助患者呼吸。
下颌骨骨折的治疗
下颌骨骨折的治疗包括休息，以使骨折自身愈合。轻度骨折要求患者避免咀嚼，医生会开流食或者软食饮食处方。大多是严重骨折（例如多处骨折或骨折断端分离，即错位骨折）需要颌骨修整手术。
医生用医用螺钉将金属板固定在骨折处两侧的骨骼上，或者用钢丝将患者的上下颌固定在一起数周。如果患者颌骨被缠绕固定口腔封闭，他只能通过吸管吸食流食。当颌骨被缠绕固定口腔封闭，只有部分牙齿表面可被牙刷刷到，所以医生要开一天使用2次的含漱液处方。通过几周的缠绕固定后，需锻炼颌部力量。
对于儿童，位于耳朵附近部分下颌骨骨折后不稳定。因此，佩戴一个装置稍限制颌部活动5至10天就足够了。
你知道吗……
上颌骨骨折的治疗
上颌骨骨折导致例如视觉症状，牙齿咬合关系改变，张口受限，眼球凹陷，面部麻木，或外貌出现不能接受的变化，则需外科手术治疗。发生颌部损伤后医生通常观察数天（待肿胀消退）再决定是否需要手术。手术常规是使用螺钉及钢板进行固定。术后颌部将被固定数天，患者因此需进食软食数周。
牙槽骨折的治疗
牙槽骨折需使用抗生素治疗。