鼻骨较其他面骨更易受伤。
鼻骨折断（骨折）的典型表现是出血、疼痛、肿胀。
鼻骨损伤的诊断通过医生的观察及触诊鼻梁。
医生时常需要将骨碎片复位。
当鼻骨折断时，鼻粘膜撕裂，导致鼻出血。通常鼻梁被推到一边。鼻中隔软骨（把鼻腔分为两个腔隙的弹性组织）时常被推及一边。如果血液积存在连接鼻中隔软骨的膜下（称为鼻中隔血肿），则软骨可能会坏死。坏死软骨分解，导致中部鼻梁塌陷（称为鞍鼻畸形）。
鞍鼻畸形
鼻部软骨的坏死及分解导致鞍鼻畸形的发生。结局是中部的鼻梁凹陷。
有时当鼻骨折断时，连接颅骨与鼻部的骨也发生损伤。这种损伤导致包绕大脑及脊髓周围的液体（脑脊液）发生渗漏。这种损伤还会使细菌从鼻进入脑和脊髓周围的空间，导致严重感染（脑膜炎）。
鼻骨折的症状
当患者在钝性损伤后出现鼻出血，疼痛、肿胀，触诊变软，考虑鼻部损伤。损伤的鼻子看上去是扭曲的。有时眼部周围看上去都是瘀紫的。鼻骨折后鼻部会肿胀 3 到 5 天。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
鼻骨折的诊断
医生的检查
需要就诊以便医生发现鼻中隔血肿，脑脊液漏及其他面部损伤，得到及时治疗。
通常，医生通过轻轻触诊鼻梁来了解是否存在形态和对齐不规则现象、骨异常活动、骨碎片相互摩擦感和触痛程度来诊断鼻部损伤。
鼻部X线检查并不是常规检查，因为这对骨折诊断并不精确，并且对必要治疗手段也没有指导意义。如果医生怀疑面部、颅骨有损伤，他们会进行计算机断层扫描 (CT)。
你知道吗……
鼻骨折的治疗
缓解疼痛和肿胀
及时引流鼻中隔血肿
有时重新对齐发生骨折的骨头
治疗疼痛及肿胀
前两天使用冰敷（时间允许情况下每2小时冰敷15分钟），服用止痛药（例如对乙酰氨基酚），睡觉时抬高头部体位帮助减轻疼痛及肿胀。
血肿的治疗
鼻中隔血肿需尽早抽吸。血液必须引流防止软骨的破坏。
骨折的治疗
骨折本身可延期处理。医生经常待伤后3到5天肿胀消退后再将破碎骨片返回原位（复位）。等待使医生更容易观察并体会骨折片完美复位的时间。很多鼻骨折不会影响对齐，因此无需复位。
首先，医生会对成年人实行局部麻醉，使局部麻木。儿童给予全身麻醉，使其暂时意识丧失。医生通过手指按压及鼻孔插入器械操作使骨折片回到正常位置。然后鼻部使用外部夹板固定。医生可能还要往鼻孔内塞纱布（内部填塞）。适当部位予含抗生素填充物可减少感染风险。鼻骨骨折愈合大约需6周。