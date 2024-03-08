骨折本身可延期处理。医生经常待伤后3到5天肿胀消退后再将破碎骨片返回原位（复位）。等待使医生更容易观察并体会骨折片完美复位的时间。很多鼻骨折不会影响对齐，因此无需复位。

首先，医生会对成年人实行局部麻醉，使局部麻木。儿童给予全身麻醉，使其暂时意识丧失。医生通过手指按压及鼻孔插入器械操作使骨折片回到正常位置。然后鼻部使用外部夹板固定。医生可能还要往鼻孔内塞纱布（内部填塞）。适当部位予含抗生素填充物可减少感染风险。鼻骨骨折愈合大约需6周。