已审核/已修订 11月 2022 | 修改的 9月 2023

脑膜炎是包绕脑和脊髓的几层组织（脑脊膜）以及脑脊膜之间充满液体的腔隙（蛛网膜下腔）发炎。

脑膜炎可以由细菌、病毒或真菌、非感染疾病或药物引起。

脑膜炎的症状包括发烧、头痛和颈部僵硬，这使得下颏很难或无法接触胸部，尽管婴儿可能没有颈部僵硬，老年人和服用抑制免疫系统药物的人的症状可能不同。

进行脊椎穿刺以获取脑脊液样本进行分析。

脑膜炎的治疗取决于病因（例如，细菌性脑膜炎的抗生素），包括缓解症状的药物。

（另见脑部感染概述和儿童脑膜炎。）

脑部和脊髓被称为脑膜的三层组织覆盖。这些层是

硬脑膜（最外层）

蛛网膜（中间层）

软脑膜（最内层）

覆盖脑的组织

蛛网膜与软脑膜之间是蛛网膜下腔。这个腔隙内含有脑脊液，脑脊液可流经各层脑膜，充满脑内腔隙，为脑和脊髓提供缓冲。

脑膜炎最常见的原因是

细菌、病毒或真菌等微生物的感染

不过，有些药物以及非感染性疾病偶尔也可导致脑膜炎（称作非感染性脑膜炎）。这些疾病包括如下：

结节病

白塞氏综合征

脑癌

扩散到脑膜的癌症，包括白血病和淋巴瘤

脑膜发炎是对某些药物的反应，例如非甾体抗炎药(NSAID)和抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂）

脑膜炎通常起病突然（称作急性脑膜炎）。有时，它在数天至数周时间内逐渐起病（称作亚急性脑膜炎）。如果它持续4周或更长时间，则被视为慢性脑膜炎。它在消退后可出现复发（称作复发性脑膜炎）。

脑膜炎可根据病原体（细菌、病毒或其他）进行分类，或根据它的发展速度进行分类（急性、亚急性或慢性）。但它通常被分类为以下几类：

急性细菌性脑膜炎特别严重，并迅速恶化。大多数病毒性或非感染性脑膜炎患者会在几周内康复。亚急性脑膜炎和慢性脑膜炎通常进展缓慢且逐渐，但医生可能难以确定病因以及治疗方法。

无菌性脑膜炎，通常指病毒性脑膜炎，实际上指除了通常引起急性细菌性脑膜炎的细菌之外的任何其他原因引起的脑膜炎。因此，无菌性脑膜炎可以包括由以下原因引起的脑膜炎：

病毒

偶尔，其他生物(例如导致莱姆病或梅毒的细菌)

非感染性疾病（例如结节病）

药物反应

脑膜炎的症状 不同类型的脑膜炎可导致不同的症状。另外，症状的严重程度与发展速度也各不相同。不过，所有类型的脑膜炎都会导致： 疼痛、颈部僵硬，使下巴贴向胸部困难或不可能

头痛

发热 然而，这些症状在婴儿中通常不存在或不容易识别。此外，老年人或存在抑制免疫系统情况（使用免疫抑制剂）的人可能不会出现颈部僵硬或发热。 患者可能也会出现呆滞或反应迟钝。

脑膜炎的诊断 脊椎穿刺和脑脊液分析 医生常根据症状来怀疑脑膜炎。但是因为脑膜炎可能很严重，所以会进行测试。 如果医生怀疑细菌性脑膜炎，他们会首先抽取血液样本进行测试和培养（培养微生物），以确定是否存在细菌，并对存在的细菌进行鉴别。然而，细菌性脑膜炎不能通过验血来诊断。 对于所有类型的脑膜炎，医生都会做脊椎抽液(腰椎穿刺)来确认诊断并确定病因。脑脊液样本被抽取并送到实验室进行检查、分析和培养。 脊椎穿刺是将一根细针插入下位脊柱的两块骨骼（椎骨）之间，以抽取脑脊液。 然后执行以下操作： 仔细观察脑脊液：这种液体正常情况下应该是透明的，但在脑膜炎时会变浑浊。

测量脑脊液抽出前蛛网膜下腔（含脑脊液）的压力：脑膜炎患者的脑脊液压力通常升高。

实验室脑脊液分析：实验室会测定脑脊液内的糖、蛋白质水平以及白细胞的数量和类型。这些信息有助于医生诊断脑膜炎并鉴别细菌性和病毒性脑膜炎。

在显微镜下检查脑脊液以检查和识别细菌。一种特殊的染色剂(称为革兰氏染色剂)被用来更清楚地显示细菌并帮助识别它们。

其他测试 不过，如果他们怀疑颅内压显著升高（例如，由于存在脑内脓肿、肿瘤或其他肿块），则会首先做一个脑部计算机断层扫描(CT)或磁共振检查(MRI)，以确认这些肿块。在颅内压升高的情况下做脊椎穿刺是危险之举，可导致部分脑结构向下移位。如果这些部分被挤压通过组织中将脑分成几个部分的小开口，就会导致一种威胁生命的疾病，叫做脑疝。 如果不能马上完成脊椎抽液，并且医生怀疑是细菌性脑膜炎，医生便会开始用抗生素治疗，而不用等待检测结果。在颅骨内的压力降低或者没有检测到肿块后，进行脊椎抽液，如果需要，医生在得到结果后调整治疗。