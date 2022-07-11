已审核/已修订 7月 2022 | 修改的 9月 2022

药箱或急救箱应妥善保管，并应每 3 至 6 个月检查一次，及时替换任何已使用或过期的物品。应包括下列基本物品：

活性炭（使用前应先向中毒控制中心请求救援）

粘胶带

针对过敏反应的抗组胺药

抗生素软膏（比如杆菌肽或新霉素）

抗菌溶液或湿纸巾（消毒纸巾）

对乙酰氨基酚或布洛芬

不同尺寸和样式的绷带

冷敷袋（即时）或冰袋

针对扭伤和拉伤的紧缩（弹性）绷带

棉球和棉签

洗眼液（无菌）

急救手册

止血和覆盖伤口用不同尺寸的棉垫

手套（乳胶或腈类）

用于叮咬和瘙痒炎性皮疹的氢化可的松乳膏

指甲刀

小手电或手电筒，用额外的电池

凡士林

处理可能的污染物的塑料袋

大小不同的安全别针

剪刀

肥皂

体温计

止血带

镊子

暖包（即时）

以下可由外行（非专业）救援人员提供，可能适用于某些急救箱：

肾上腺素注射液（如 EpiPen）用于危及生命的过敏反应（速发型过敏反应）

纳洛酮 (Narcan) 鼻腔喷雾剂或注射剂用于阿片类药物过量（如海洛因、羟考酮 [包括 Oxycontin]、芬太尼）

另外，以下信息随时可用：

家庭医生和/或儿科医生、急救服务和本地中毒控制中心（在美国为1-800-222-1222）的电话号码和联系方式

每个家庭成员的用药清单（处方药和非处方药）

每个家庭成员的病史表

许多人会通过美国红十字协会或其他机构参加急救课程。请访问美国红十字协会网站获取更多信息。 可能还需要为儿童准备适龄的医疗急救，并知道何时致电 911 或当地紧急服务。