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药箱或急救箱应妥善保管，并应每 3 至 6 个月检查一次，及时替换任何已使用或过期的物品。应包括下列基本物品：
活性炭（使用前应先向中毒控制中心请求救援）
粘胶带
针对过敏反应的抗组胺药
抗生素软膏（比如杆菌肽或新霉素）
抗菌溶液或湿纸巾（消毒纸巾）
对乙酰氨基酚或布洛芬
不同尺寸和样式的绷带
冷敷袋（即时）或冰袋
针对扭伤和拉伤的紧缩（弹性）绷带
棉球和棉签
洗眼液（无菌）
急救手册
止血和覆盖伤口用不同尺寸的棉垫
手套（乳胶或腈类）
用于叮咬和瘙痒炎性皮疹的氢化可的松乳膏
指甲刀
小手电或手电筒，用额外的电池
凡士林
处理可能的污染物的塑料袋
大小不同的安全别针
剪刀
肥皂
体温计
镊子
暖包（即时）
以下可由外行（非专业）救援人员提供，可能适用于某些急救箱：
另外，以下信息随时可用：
家庭医生和/或儿科医生、急救服务和本地中毒控制中心（在美国为1-800-222-1222）的电话号码和联系方式
每个家庭成员的用药清单（处方药和非处方药）
每个家庭成员的病史表
许多人会通过美国红十字协会或其他机构参加急救课程。请访问美国红十字协会网站获取更多信息。 可能还需要为儿童准备适龄的医疗急救，并知道何时致电 911 或当地紧急服务。
了解更多信息
以下是一些可能有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担任何责任。
美国毒物控制中心协会：代表美国毒物中心，通过中毒救助热线 (1-800-222-1222) 提供全天候免费、保密的服务
美国红十字会：提供培训机会和认证计划，帮助人们准备和预防紧急情况，并在发生紧急情况时做出响应。
Stop the Bleed.org：美国外科医师学会的一项计划，已成功培训全世界超过 190 万人为严重受伤者止血。