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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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急救的基本物品

作者：Amy H. Kaji, MD, PhD, Harbor-UCLA Medical Center, David Geffen School of Medicine
已审核/已修订 7月 2022 | 修改的 9月 2022
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药箱或急救箱应妥善保管，并应每 3 至 6 个月检查一次，及时替换任何已使用或过期的物品。应包括下列基本物品：

  • 活性炭（使用前应先向中毒控制中心请求救援）

  • 粘胶带

  • 针对过敏反应的抗组胺药

  • 抗生素软膏（比如杆菌肽或新霉素）

  • 抗菌溶液或湿纸巾（消毒纸巾）

  • 对乙酰氨基酚或布洛芬

  • 不同尺寸和样式的绷带

  • 冷敷袋（即时）或冰袋

  • 针对扭伤和拉伤的紧缩（弹性）绷带

  • 棉球和棉签

  • 洗眼液（无菌）

  • 急救手册

  • 止血和覆盖伤口用不同尺寸的棉垫

  • 手套（乳胶或腈类）

  • 用于叮咬和瘙痒炎性皮疹的氢化可的松乳膏

  • 指甲刀

  • 小手电或手电筒，用额外的电池

  • 凡士林

  • 处理可能的污染物的塑料袋

  • 大小不同的安全别针

  • 剪刀

  • 肥皂

  • 体温计

  • 止血带

  • 镊子

  • 暖包（即时）

以下可由外行（非专业）救援人员提供，可能适用于某些急救箱：

  • 肾上腺素注射液（如 EpiPen）用于危及生命的过敏反应（速发型过敏反应

  • 纳洛酮 (Narcan) 鼻腔喷雾剂或注射剂用于阿片类药物过量（如海洛因、羟考酮 [包括 Oxycontin]、芬太尼）

另外，以下信息随时可用：

  • 家庭医生和/或儿科医生、急救服务和本地中毒控制中心（在美国为1-800-222-1222）的电话号码和联系方式

  • 每个家庭成员的用药清单（处方药和非处方药）

  • 每个家庭成员的病史表

许多人会通过美国红十字协会或其他机构参加急救课程。请访问美国红十字协会网站获取更多信息。 可能还需要为儿童准备适龄的医疗急救，并知道何时致电 911 或当地紧急服务。

了解更多信息

以下是一些可能有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担任何责任。

  1. 美国毒物控制中心协会：代表美国毒物中心，通过中毒救助热线 (1-800-222-1222) 提供全天候免费、保密的服务

  2. 美国红十字会：提供培训机会和认证计划，帮助人们准备和预防紧急情况，并在发生紧急情况时做出响应。

  3. Stop the Bleed.org：美国外科医师学会的一项计划，已成功培训全世界超过 190 万人为严重受伤者止血。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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